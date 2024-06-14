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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Книга о Драконыче: герой Театра сказок на ВДНХ оживает на страницах нового сборника

editor
By editor
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драконыч - театр сказок на вднх

Театр сказок на ВДНХ и издательство «Красного квадрата» представляют сказочную книгу «Драконыч: Одна голова хорошо, а три лучше» с волшебными историями о любимом персонаже маленьких посетителей.

Драконыч — добрый и немного нескладный сказочный персонаж, который живет в современном мире. У него три головы и три разных характера, которым непросто ужиться вместе, из-за чего постоянно происходят забавные ситуации. Увидеть настоящего Драконыча юные зрители могут уже давно, в спектаклях Театра сказок на ВДНХ. А теперь — и на страницах книги. В сборник «Драконыч: Одна голова хорошо, а три лучше» вошли десять поучительных сказок о разных случаях из жизни главного героя Театра сказок.

Книга помогает ребенку познавать реальный мир вокруг нас при помощи сказки. Книга стала частью сказочной трилогии тематических изданий. Среди них — «Большая книга сказок. 89 сказочных персонажей России» с раскрасками и головоломками, а также «Сказки Байкала. Как мама Айлу нерпенка Юму спать укладывала».

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