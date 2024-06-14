Книга о Драконыче: герой Театра сказок на ВДНХ оживает на страницах нового сборника

Театр сказок на ВДНХ и издательство «Красного квадрата» представляют сказочную книгу «Драконыч: Одна голова хорошо, а три лучше» с волшебными историями о любимом персонаже маленьких посетителей.

Драконыч — добрый и немного нескладный сказочный персонаж, который живет в современном мире. У него три головы и три разных характера, которым непросто ужиться вместе, из-за чего постоянно происходят забавные ситуации. Увидеть настоящего Драконыча юные зрители могут уже давно, в спектаклях Театра сказок на ВДНХ. А теперь — и на страницах книги. В сборник «Драконыч: Одна голова хорошо, а три лучше» вошли десять поучительных сказок о разных случаях из жизни главного героя Театра сказок.

Книга помогает ребенку познавать реальный мир вокруг нас при помощи сказки. Книга стала частью сказочной трилогии тематических изданий. Среди них — «Большая книга сказок. 89 сказочных персонажей России» с раскрасками и головоломками, а также «Сказки Байкала. Как мама Айлу нерпенка Юму спать укладывала».