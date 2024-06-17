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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Кентервильское привидение» Оскара Уайльда – классика актуальная в наши дни

editor
By editor
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кентервильское приведение - оскар уайльд

«Кентервильское привидение» Оскара Уайльда – произведение классическое, но звучит оно невероятно современно. Любители британской литературы знают, что для него характерны и приятный слог, и юмор. Те, кто только начинает открывать для себя творчество Уайльда, наверняка отметят динамичное развитие событий и ироничные замечания автора.

Мистический сюжет готической истории соединен с реалиями, когда люди уже не верят в призраков и семейные проклятья, а предпочитают к любому дело подходить с точки зрения науки и здравого смысла. Именно такая позиция новых владельцев замка Кентевиль доводит живущего в нем духа до отчаяния, а сюжет – до абсурда.

Господин, который стал Кентервильским привидением, при жизни был не самым добрым и понимающим человеком. Став призраком, он оценил преимущества своего нового положения: он мог проникнуть в любую комнату и напугать кого угодно – собственных потомков, высокопоставленных гостей или прислугу. Его забавлял их ужас, и он даже вел подсчет своих побед. Более того, дух открыл в себе дар перевоплощения и примерял разные образы, чтобы точно впечатлить свои жертвы.

Он прекрасно помнил и любил те времена, когда его боялись, и люди приходили в ужас только при одном упоминании о том, что могут встретиться с приведением. Шли годы, и отношение к призракам менялось, как и весь мир вокруг. И вот фамильный замок был продан со всем находящимся в нем имуществом американскому послу Х. Б. Отису. Вместе с диванами, картинами и библиотекой в собственность семьи из Нового Света перешло и знаменитое Кентервильское приведение, о котором знала вся округа.

И хотя призрак исправно гремел цепями, вздыхал, бродя по коридорам, и пускал в ход другие устрашающие нормальных людей уловки, американцы и не думали пугаться. Мистер Отис рекомендовал ночному гостю машинное масло для смазывания цепей, а его младшие сыновья и вовсе устроили настоящую охоту на старейшего обитателя их дома. Впервые за много веков тот почувствовал себя уязвленным и утомленным.

И в самом деле – никому не было бы приятно быть обстрелянным из рогаток и облитым водой. Кажется, будто ничто не поможет бедному гонимому призраку. Или все же пророчеству суждено сбыться, а духу найти вечный покой?

Произведение замечательно оформлено, издательство «Metamorphoses» подарило ценителям литературы XIX века настоящий шедевр, в котором сочетаются прекрасный текст в переводе Михаила Ликиардопуло и современные иллюстрации Анастасии Сикилинда. Каждый разворот книги красиво оформлен, а изображения природы, интерьеров, людей и самого призрака отлично дополняют повесть и соответствуют ее настроению. Книга станет находкой для любителей иллюстрированных изданий классики и украсит любую библиотеку.

кентервильское приведение - оскар уайльд

Олеся ЯЖУК

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