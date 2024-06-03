Книга «Планетроника» Ника Завриева вышла в свет

Яндекс Музыка совместно с издательством БОМБОРА и Moscow Music School представили книгу «Планетроника: популярная история электронной музыки» Ника Завриева. Она стала печатной версией одноименного подкаста, который Яндекс Музыка и Ник Завриев выпускали на стриминговом сервисе в течение двух лет. В нем музыкант и журналист исследовал историю электронной музыки, а также рассказывал о том, как появляется то или иное направление в электронике. Электронная версия доступна в книжном сервисе Букмейт.

В книге рассматривается не только популярная танцевальная музыка, но и андеграундные жанры, а также культовые артисты и локальные герои электронной сцены разных стран. Это попытка связать разрозненные культурные явления в единую картину развития современной музыки.

Аналогично эпизодам подкаста, в «Планетронике» описаны 22 музыкальных путешествия. Каждая глава — техно, краут-рок, глитч или модульные синтезаторы — это не столько отдельный город, сколько история, связанная с жанром или явлением.

«Географическая точка, ставшая заголовком каждой главы, — это лишь начало истории или место, где случились какие-то особенно важные события. Поэтому в разделе, посвященной Детройту — городу, где родилось техно, — мы говорим не про электронику из Детройта, а про техно, независимо от того, происходило ли дело в Детройте, Стокгольме, Токио или Берлине», — поясняет Ник Завриев.

Книгу можно читать как энциклопедию, выбирая главы по интересам, либо в хронологическом порядке. В дополнение на Яндекс Музыке доступны плейлисты по каждому из затронутых в «Планетронике» жанров, а также одноименные выпуски подкаста.