Книга «Открытки счастья» Алисы Луниной стала победителем премии «Электронной буквы – 2025»

В Театре на Страстном состоялся финал «Электронной буквы – 2025», первой в России премии в области электронных и аудиокниг. Победу в главной номинации «Книга года» одержала Алиса Лунина с произведением «Открытки счастья». «Голосом года» стала диктор и чтец Татьяна Завроцкая. Партнёрами нового сезона выступили ВТБ, realme, SOYUZ и «Октава».

Литературная премия «Электронная буква» была учреждена группой компаний «Литрес» в 2011 году, с 2017 года она вручается digital-авторам и чтецам со всего мира, опубликовавшим произведения на русском языке. В седьмом сезоне премии было подано 2683 заявки из разных стран мира.

«Традиционно “Электронная буква” продолжает открывать имена – в числе лауреатов оказываются новые авторы, и наш премиальный список не похож ни на один другой. Digital-писатели экспериментируют с пространством и словом, формой и темами – их тексты подчас оказываются живее, чем сама жизнь. Всё чаще мы видим, как авторам становится тесно в одном жанре, они отказываются существовать в рамках и нарушают правила, создавая книжные гибриды. Отдельно хочется отметить наших чтецов – каждый год появляются новые голоса, влюбляющие в себя читателей и открывающие им безграничные возможности мира аудиокниг и аудиоспектаклей», – говорит шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева.

В шорт-лист «Электронной буквы – 2025», представленный в декабре 2025 года, вошли 20 авторов и 20 чтецов. Лауреатов премии определило специальное жюри, в составе которого: артист театра и кино, телеведущий Сергей Чонишвили; писатель, сценарист, основатель литературно-театрального проекта «БеспринцЫпные чтения» Александр Цыпкин; теле- и радиоведущий Антон Комолов; актёры кино и дубляжа Дмитрий Череватенко, Александр Шаронов и Прохор Чеховской, коуч по речи и основательница проекта «Голос может» Седа Каспарова, актриса Софья Лебедева, писатели Ольга Птицева, Вера Богданова, Анна Матвеева, Ксения Буржская, Александр Снегирёв и Даша Благова, режиссёр и продюсер Лина Арифулина.

В главной номинации «Книга года» победу одержала автор из Санкт-Петербурга, сценарист и драматург Алиса Лунина с любовным романом «Открытки счастья». Героиня книги получает в наследство старые открытки и, подписывая их добрыми пожеланиями, неожиданно меняет жизни многих людей, включая свою.

«Мне очень радостно, что на российском книжном рынке есть премия, в которой не только рассматривают рукописи молодых авторов, но и вручают награды за жанровые произведения. Молодым – в смысле начинающим – писателям и digital-авторам сейчас очень повезло: у них гораздо больше возможностей сделать свою работу видимой, получить премию и найти издателя, чем, скажем, у писателя двадцать лет назад, когда начинала я. У некоторых из авторов в шорт-листе уже есть публикации, для некоторых это первая работа. Поэтому я поддерживаю и буду поддерживать премию “Электронная буква” как ещё один способ для жанровых авторов быть услышанными, ещё один повод заявить о себе», – поделилась впечатлением от сотрудничества с премией писательница, финалистка премий «Национальный бестселлер» и «Большая книга» Вера Богданова.

«Голосом года» жюри назвало диктора, чтеца и радиоведующую Татьяну Завроцкую из Тюмени. У Татьяны большой опыт озвучания: она записала для Литрес более 60 книг. «Электронную букву» она получила за озвучку психологического триллера Натальи Меньшиковой о ревности и предательстве «Место на карте».

«Книга в озвучке Татьяны была одним из моих фаворитов в шорт-листе, поэтому мне особенно приятно, что именно она стала “Голосом года”. У Татьяны хорошее актёрское переключение голосов, она ведёт слушателя своим тембром, интонациями, но при этом вступает в сотворчество с автором книги и делает текст ярче, восприимчивее и глубже, чем озвучил бы его у себя в голове сам читатель. Кроме того, у произведения отличное звуковое оформление, которое создаёт правильное настроение в нужные моменты в повествовании», – говорит о книге победительницы автор, режиссёр и продюсер ТВ-проектов, концертных шоу, театральных постановок, лауреат премии «ТЭФИ» Лина Арифулина.

Алиса Лунина и Татьяна Завроцкая получили по 300 000 рублей от «Литрес». Кроме того, победители стали обладателями специальных призов от генеральных партнёров премии – банка ВТБ и бренда премиальных студийных микрофонов «Союз»: Алиса получила ноутбук, а Павел – микрофон «Союз 1973».

В новой номинации «Голос классики», созданной при поддержке банка ВТБ, победу одержал Юрий Понкратов.

«Одна из ценностей ВТБ – сохранение культурного наследия, от которого неотделима классическая литература. С её чтением идет погружение в другую эпоху, другой мир. Это то, что у философа Мераба Мамардашвили называется «зазорами длящегося опыта», когда через искусство мы имеем возможность «нанизывать» на себя концентрированный опыт поколений. В нашем мире, где скорость и поверхностность становятся нормой, умение замедлиться и окунуться в литературу — это настоящее конкурентное преимущество. Классика не устаревает, потому что возвращает нас к главному — способности думать глубоко и свободно», — отметил Дмитрий Брейтенбихер, член правления ВТБ.

Также были названы победители в номинации «Дебют»: среди авторов победу одержала Екатерина Белокрылова (Москва) с произведением «Цирковая мышь», среди чтецов – Анна Садовская (Кострома). Они получили от группы компаний «Литрес» по 100 000 рублей, а также призы от партнёров премии – R&D-центра «Октава Дизайн и Маркетинг» и глобального технологичного бренда realme.

Лауреатом в номинации «Автор года», которая вручается digital-писателю c наибольшей совокупной выручкой от книг, опубликованных в 2025 году, стал Алекс Ключевской. Он также получил приз в 100 000 рублей и приз от бренда realme. Лауреатами премии в номинации «Автор года» в отдельных жанрах стали: «Современный любовный роман» – Анна Россиус; «Любовное фэнтези» – Адриана Дари; «Боевое фэнтези» – Илья Ангел; «Боевая фантастика / попаданцы» – Сергей Измайлов; «Детектив, триллер» – Юлия Ефимова.

Продюсерский центр «Амедиа» отметил в номинации «Книга для экранизации» Ксению Нечаеву с книгой «Нот», журнал «Мир фантастики» в номинации «Грани будущего» – Павла Шушканова с романом «Эффект Эха», сайт 7Дней.ru в номинации «Любовь в каждом слове» – Александру Дельмаре с произведением «Там, где гуляют синие киты», а радиостанция Москва FM выделила как лучший аудиоспектакль «Козий прайм, или Пани из глухомани».