Книги о кошках в четыре раза популярнее произведений о собаках

1 марта в России отмечается День кошек. Специально к этой дате книжный сервис Литрес сравнил популярность литературы о кошках и о собаках и зафиксировал, что спрос на контент о семействе кошачьих больше практически в четыре раза. За последние 12 месяцев (26.02.2025–25.02.2026) выручка (по всем моделям монетизации) с продажи книг о кошках на 396% превысила выручку от произведений о собаках за аналогичный период.

Литрес также проанализировал, какие книги по теме вызывают у пользователей наибольший интерес. Топ-5 художественных произведений о кошках возглавил бестселлер Гэнки Кавамуры «Если все кошки в мире исчезнут», а его аудиоверсия расположилась на третьем месте. На второй строчке – история Хиро Арикавы «Хроники странствующего кота» о дружбе человека и его питомца. Аудиоверсия произведения заняла четвёртое место. Замыкает топ-5 романтическое фэнтези digital-автора Литрес Милены Завойчинской «Котоводство по-рыжему».

В рейтинге нон-фикшн-произведений по теме лидирует пособие по уходу за кошками зоопсихолога Марины Жеребиловой «КОТоЛОГИКА. О чём молчит кошка». Эта же книга в аудиоформате заняла третье место в списке. На второй строчке расположилась работа эволюционного биолога Джонатана Б. Лососа «От саванны до дивана: Эволюционная история кошек». В топ-5 также вошла аудиокнига Ольги Латуновой «Литература и котики. Для тех, кто не разучился читать» и автобиографическая проза Джеймса Боуэна «Уличный кот по имени Боб. Как человек и кот обрели надежду на улицах Лондона».