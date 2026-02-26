Юра Борисов — самый упоминаемый актер в русскоязычных социальных сетях

Сервис аналитики и управления социальными сетями LiveDune, а также онлайн-кинотеатр «КИОН» проанализировали комментарии россиян и составили ТОП российских актеров на основе данных. Было выявлено 21,5 млн релевантных упоминаний за период с 1 января 2025 года по 1 января 2026 года. Исследование проводилось по трем популярным российским интернет-площадкам.

Самым обсуждаемым российским артистом стал Юра Борисов — 19% от всех упоминаний актеров в русскоязычных социальных сетях. На втором месте оказался Александр Петров (16%); на третьем — Дмитрий Нагиев (10%), далее — Сергей Безруков (9%) и замыкает ТОП-5 Гоша Куценко (7%). Среди актеров новой волны можно выделить Никиту Кологривого (5%) — шестое место в рейтинге и Ивана Янковского (4%) — седьмое место. Также в десятку вошли Александр Бурунов, Константин Хабенский и Павел Деревянко.