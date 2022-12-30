Книжные новинки издательства «Азбука-Аттикус» в январе 2023 года

Серия: «Звезды мирового детектива»

ДОНАТО КАРРИЗИ, «Дом без воспоминаний»

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПРОДАЖ – 19 ЯНВАРЯ!

НОВЫЙ ХИТ ДОНАТО КАРРИЗИ – ПРОДОЛЖЕНИЕ БЕСТСЕЛЛЕРА «ДОМ ГОЛОСОВ»!

Старая женщина каждое утро неизвестно почему просыпается в одно и то же время и едет в глухой лес, где однажды находит двенадцатилетнего мальчика. Мальчик жив и здоров, однако не в состоянии объяснить, что с ним произошло: он вообще не говорит. Единственный, кто может помочь, — Пьетро Джербер, флорентийский гипнотизер, специалист по работе с травмированными детьми. Джербер, еле переживший все, что выпало на его долю в романе «Дом голосов», берется за дело, голос к мальчику возвращается — и голос этот рассказывает чужую и очень страшную историю. Историю, случившуюся много лет назад; в ней были похищения, исчезновения, убийства, взрывы, а также орки — и ребенок, который заблудился во взрослом мире необъяснимой жути и так и не смог найти выход. Джербер слушает, постепенно погружаясь в кошмар, — а за ним наблюдает сказочник, хранитель сказок, от которых стынет кровь...

Дом без воспоминаний : роман / Донато Карризи ; [пер. с ит. А. Миролюбовой]. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2023. — 384 с.

Серия: «The Big Book»

К.ДЖ. СЭНСОМ, «Зима в Мадриде»

БЛЕСТЯЩИЙ ШПИОНСКИЙ ТРИЛЛЕР ОТ АВТОРА БЕСТСЕЛЛЕРА «ГОРБУН ЛОРДА КРОМВЕЛЯ»!

Испания. 1940 год. В качестве переводчика британского посольства Гарри Бретт по заданию британской секретной службы приезжает в разрушенный Гражданской войной Мадрид. Гарри должен установить контакт с Сэнди Форсайтом, старым школьным другом, который, по данным британской разведки, занимается сомнительным бизнесом. А в это время подруга Сэнди, Барбара Клэр, выполняет собственную секретную миссию — пытается найти своего бывшего любовника Берни Пайпера, воевавшего на стороне интернациональных бригад и пропавшего без вести в одном из сражений. Гарри, Сэнди и Барбара оказываются вовлеченными в опасную игру, их судьбы переплетаются и неумолимо ведут к драматической и захватывающей дух кульминации романа…

Зима в Мадриде : роман / К.Дж. Сэнсом ; [пер. с англ. Е. Бутенко]. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2023.

Серия: «Большой роман»

БЕРНХАРД ШЛИНК, «Внучка»

ВПЕРВЫЕ НА РУССКОМ: ПОСЛЕДНИЙ РОМАН ОТ АВТОРА ПРОСЛАВЛЕННОГО «ЧТЕЦА»! Пронзительная история о столкновении поколений, о невозможности забыть свое прошлое, о парадоксах любви и времени.

Каспар и Биргит прожили вместе всю жизнь. Много лет назад она бежала к нему из Восточного Берлина в Западный, навстречу любви и свободе. Однако лишь теперь, на склоне лет, Каспару суждено было узнать о цене, которую Биргит пришлось заплатить за свое бегство. Однажды, вернувшись домой, Каспар обнаруживает жену в ванной. Она покончила с собой. В поисках ответов Каспар погружается в прошлое женщины, которую, как ему казалось, он хорошо знал. Одни вопросы порождают другие, расследование Каспара приводит его в странные, мрачные места, где прошлое вновь возрождается к жизни...

Внучка : роман / Бернхард Шлинк ; [пер. с нем. Р. Эйвадиса]. — М. : Иностранка, Азбука-Аттикус, 2023. — 416 с.

Серия: «Звезды новой фэнтези»

ДЖИМ БАТЧЕР, «Архивы Дрездена: Перемены. Адская работенка»

Его зовут Гарри Блэкстоун Копперфилд Дрезден. Можете колдовать с этим именем — за последствия он не отвечает. Когда дела принимают странный оборот, когда то, чему положено хорониться во мраке, выползает на свет, когда никто больше не может помочь вам, звоните... Кому? Ему, Гарри Дрездену. Имя его есть в «Желтых страницах»… Что бы вы чувствовали, когда внезапно узнали бы, что у вас есть дочь? А что бы вы ощутили, если бы вам сообщили, что дочь похищена? Правильно, двойной шок. Один от радости, другой от негодования. И чтобы ее спасти, вам следует поступиться всем, что есть в вашей жизни ценного. Гарри Дрездену ради спасения дочери приходится пойти на союз с силами, откровенно ему враждебными, совершить поступки, невозможные для обыкновенного человека. И даже, если судьба заставит, своей жизни не пожалеть («Перемены»). Беда Дрездена в том, что он единственный чародей-профессионал во всем альтернативном Чикаго, и более обратиться не к кому. Отсюда и бесчисленные конфликты. То на него окрысятся безумные некроманты, то он пересечет дорожку властным коронованным фэйри, то загадочные вампиры из Черной Коллегии заимеют на Гарри зуб… Вот из таких историй, иногда смертельно серьезных, иногда абсурдно смешных, и состоит «Адская работенка» — выборка из множества материалов, хранящихся в личных архивах Дрездена. Цикл произведений о Гарри Дрездене занимает достойное место в одном ряду с таким известным образцом фэнтези-детектива, как сериал о приключениях Гаррета, вышедший из-под пера Глена Кука.

Архивы Дрездена : Перемены. Адская работенка : роман, повести, рассказы / Джим Батчер ; [пер. с англ. Н. Кудряшева, К. Егоровой, Г. Мурадян, Е. Барзовой]. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2023. — 832 с.

Серия: «Большой роман»

ЭРИК-ЭММАНЮЭЛЬ ШМИТТ, «Путь через века. Кн. 2. Врата небесные»

ВТОРОЙ ТОМ ГРАНДИОЗНОЙ ФИЛОСОФСКО-РОМАНТИЧЕСКОЙ САГИ «ПУТЬ ЧЕРЕЗ ВЕКА»!

Эрик-Эмманюэль Шмитт — мировая знаменитость, лауреат Гонкуровской премии и многих других наград. Его роман «Оскар и Розовая Дама» читатели назвали книгой, изменившей их жизнь, наряду с Библией, «Маленьким принцем» и «Тремя мушкетерами». Его романы переведены на 45 языков и во Франции каждый год выходят общим тиражом полмиллиона экземпляров.

В первом томе «Потерянный рай» бессмертный целитель Ноам пережил всемирный потоп, в дальнейшем ему предстоит увидеть и Древний Египет, и Ренессанс, и индустриальную революцию, а пока в поисках своей бессмертной возлюбленной — невероятной Нуры, единственной на все тысячелетия, — он приходит в Месопотамию, где человечество изобрело сохранившийся и поныне способ жить сообща. Крупные города вместо мелких деревень; укрощение рек и ирригация вместо деликатного и смиренного поклонения Природе; изобретение астрономии и письма — на глазах у вечного скитальца творится тот самый прогресс, ради которого человечество жертвует собой с начала своей истории. И венец этого прогресса — Башня до небес, до самого обиталища богов, которую возводят рабы по приказу царя Нимрода. Целитель вхож в любые дома — к рабам и к царице Кубабе, к придворному астрологу и к пастуху Авраму, — и перед нами во всех подробностях распахивается головокружительная эпоха, от которой человечество так много унаследовало.

Путь через века. Кн. 2 : Врата небесные : роман / Эрик-Эмманюэль Шмитт ; [пер. с фр. М. Брусовани, Е. Березиной]. — М. : Иностранка, Азбука-Аттикус, 2023. — 608 с.

Серия: «The Big Book. Исторический роман»

КОНН ИГГУЛЬДЕН, «Врата Афин»

Дарий Великий, царь царей, вел на Грецию огромную армию. На пути у персов, многократно уступая им численно, встало войско свободных афинян. В неравном сражении победа осталась за греками. Но люди быстро забывают, что за свободу заплачено кровью. Спустя десять лет афинское общество расколото, правители погрязли в интригах. И уже новая персидская армия, мощнее первой, пересекает Геллеспонт, чтобы стереть ослабевшие Афины с лица земли. Перед лицом смертельной опасности афиняне обращаются за помощью к своим союзникам-спартанцам…

Врата Афин / Конн Иггульден ; [пер. с англ. С. Самуйлова]. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2022.

КОНН ИГГУЛЬДЕН, «Завоеватель»

Эта история о великом воине, которому суждено править пятой частью мира. О мудреце, сумевшем собрать империю бо`льшую, чем у Александра или Цезаря. О брате, которому во имя процветания нации пришлось сделаться предателем. Эта история о хане Хубилае — поразительном человеке, имя которого достойно остаться в веках в одном ряду с именами Юлия Цезаря, Александра Македонского и Наполеона Бонапарта, ибо он был одним из величайших лидеров, которых когда-либо знал мир. Опасный, исконный враг грозит империи, неуклонно теряющей земли, завоеванные некогда могущественным Чингисханом. Но уже вошло в силу новое поколение его потомков, в жилах которых бурлят властолюбие, решительность и отвага Великого Хана… Хубилай мечтает об империи, что простерлась бы от моря до моря. Но Хубилай — ученый человек, и для осуществления его стремлений ему придется освоить искусство войны. Ему предстоит возглавить воинов своей страны в походе на край известного мира, а затем, истощив силы в кровопролитных битвах, схлестнуться в непримиримой схватке с собственными братьями.

Завоеватель : роман / Конн Иггульден ; [пер. с англ. Ж. Терехиной]. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2023. — 480 с.

Серия: «Звезды новой фэнтези»

БРАЙАН НАСЛУНД, «Ярость демона. Драконы Терры. Кн. 3»

Впервые на русском — новое продолжение «возможно, лучшего дебюта в жанре темной фэнтези со времен „Ведьмака“ Сапковского» (Grimdark Magazine).

Продолжая изыскания, некогда им начатые на острове Призрачных Мотыльков, Озирис Вард, королевский инженер Баларии, добивается, казалось бы, невозможного: построив из драконьих костей целый воздушный флот, подчиняет своей воле все остальные державы Терры. Непокоренной остается только провинция Дайновая Пуща — непроходимая для чужаков чащоба, где Воинство Ягуаров (лучшие солдаты Терры) стойко отражает атаки высаживаемых неболётами наемников-Змиерубов и созданных Вардом суперсолдат-аколитов. Тем временем Эшлин Мальграв, прозванная королевой-ведьмой, и ее спутник Бершад Безупречный, лучший драконьер всей Терры, пытаются противопоставить могуществу Варда ту силу, что скрыта в драконьей нити — редчайшем нервном волокне, извлеченном из позвоночника дракона породы призрачный мотылек...

Ярость демона. Драконы Терры. Кн. 3 : роман / Брайан Наслунд ; [пер. с англ. П. Александрова, А. Дамбис]. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2023. — 640 с.

СТИВЕН ЭРИКСОН, «След крови»

Стивен Эриксон, создатель знаменитого Малазанского цикла («Малазанская книга павших»), оцененного по достоинству как читателями, так и признанными мастерами фэнтезийного жанра, вновь ведет нас по запутанным тропам своей вселенной, где искусство магии столь же обыденно, как в нашем мире самолет и автомобиль. Шесть историй о Бошелене и Корбале Броше, двух странствующих чародеях-некромантах, и их горемычном слуге Эмансипоре Ризе ввергнут нас в такую бездну страстей, что мало не покажется никому. Герои наши не отличаются благонравием, ведь в мире, который их окружает, нет места сентиментальности и доверчивости, здесь надо держать ухо востро, чтобы тебя не съели — и в переносном, и в прямом смысле. Им, правда, по роду деятельности помогают души умерших, способные прорицать будущее, — но не всегда и без особой охоты, так что лучше надеяться на себя, на удачу и на попутный ветер.

След крови : Шесть историй о Бошелене и Корбале Броше : повести / Стивен Эриксон ; [пер. с англ. К. Плешкова]. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2023. — 608 с.

Серия: «Звезды мирового детектива»

ЮССИ АДЛЕР-ОЛЬСЕН, «Жертва 2117»

Юсси Адлер-Ольсен — датский писатель, один из наиболее известных и популярных мастеров современного скандинавского детектива/триллера (наравне со Стигом Ларссоном и Ю Несбё), лауреат многих престижных литературных премий, автор международных бестселлеров, которые разошлись тиражом свыше 27 миллионов экземпляров и были переведены более чем на 40 языков.

Более десяти лет Асад работал в отделе «Q» копенгагенской полиции, оставаясь для всех загадочной темной лошадкой. Каким образом очутился он в датской полиции? Что известно о его прошлой жизни? И что скрывается за его именем? Газетная фотография сирийских беженцев, пытавшихся переплыть Средиземное море в поисках лучшей доли, и трагическая смерть одной из несчастных, что попали в объектив испанского журналиста, пробуждают к жизни демонов прошлого, терзавших Асада в течение многих лет. И одновременно начинается обратный отсчет до катастрофы, которая должна произойти в самом сердце Европы. Подготовкой чудовищных преступлений занимается Галиб, смертельный враг Асада. И в заложниках у Галиба оказываются самые дорогие для Асада люди.

Жертва 2117 : роман / Юсси Адлер-Ольсен ; [пер. с дат. Б. Жарова]. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2023. — 544 с.

РАГНАР ЙОНАССОН, «Затмение»

В глухом месте на севере Исландии обнаружено изуродованное тело. Офицер полиции Ари Тор, которому поручено расследование, пытается собрать всю информацию о жертве преступления, чтобы понять причины трагедии. Однако личность убитого интересует не только полицейского. Параллельное расследование ведет также журналистка из Рейкьявика, и движет ею не только желание написать сенсационный репортаж. В то же время в заброшенной деревеньке недалеко от места преступления томится взаперти, ожидая смерти, непальская девушка… Загадок становится все больше, прошлое играет с настоящим, напряжение нарастает, а сюжетные линии сплетаются в тугой клубок. «Затмение» — вторая книга в серии об Ари Торе, молодом детективе, который, оставив в Рейкьявике дом и возлюбленную, прибыл на службу в полиции в небольшой городок на севере страны, отрезанный от остального мира суровой природой. Книга вышла сразу вслед за «Снежной слепотой» и имела большой успех у читателей, как и другие книги Рагнара Йонассона, «короля скандинавского нуара», удостоенного престижных литературных наград и признанного одним из лучших современных писателей, работающих в жанре детектива.

Затмение : роман / Рагнар Йонассон ; [пер. с исл. Т. Шенявской]. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2023. — 320 с.

Серия: «Мир приключений (иллюстрированный)»

АЛЬФРЕД ШКЛЯРСКИЙ, «Томек на Черном континенте»

Не прошло и года, как Томек Вильмовский вновь отправляется в экспедицию! Юный путешественник в компании своего отца Анджея Вильмовского, зверолова Яна Смуги, боцмана Тадеуша Новицкого и верного пса Динго держит курс на Африку — страну, полную контрастов, где бок о бок со слонами живут пигмеи, самые маленькие люди в мире. На этот раз фирма Гагенбека, которая занимается ловлей диких животных для зоопарков, поставила перед путешественниками весьма непростую задачу — поймать горилл и окапи. А ведь о существовании последних доподлинно неизвестно. На Черном континенте отважных звероловов ждут серьезные испытания. Местные племена совсем не жалуют чужаков, да и загадочные джунгли таят в себе много опасностей: ядовитые змеи, свирепые львы, коварные крокодилы... Стоит только зазеваться — и поминай как звали. Но храброму Томеку все нипочем, ведь захватывающие приключения стоят того, чтобы рисковать! На историях о бесстрашном Томеке Вильмовском, вышедших из-под пера польского писателя Альфреда Шклярского, выросло не одно поколение юных любителей книг. Перед вами второй роман из этого цикла — «Томек на Черном континенте», перевод которого был заново выверен и дополнен интересными и познавательными научно-популярными справками. Замечательные иллюстрации к книге создал художник Владимир Канивец.

Томек на Черном континенте : роман / Альфред Шклярский ; [пер. с польск. Е. Шпака]. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2023. — 384 с.

Серия: «Русская литература. Большие книги»

ЭФРАИМ СЕВЕЛА, «Легенды Инвалидной улицы»

Эфраим Севела (1928–2010) — всемирно известный писатель, кинорежиссер и сценарист — написал свою первую книгу уже в эмиграции (сборник рассказов «Легенды Инвалидной улицы», получивший широкое признание). Сегодня его имя можно поставить в один ряд с такими авторами сатирической и трагикомической прозы, как Ярослав Гашек, Шолом-Алейхем, Михаил Зощенко. Истории Эфраима Севелы об эмигрантах и попугаях «с мировой скорбью в круглых глазах», о мировых катаклизмах и скромных заботах маленьких людей, мечтающих о счастье, о грешных праведниках и праведных грешниках написаны с удивительным юмором и мастерством. В настоящее издание вошли самые известные повести и рассказы Эфраима Севелы.

Легенды Инвалидной улицы : повести, рассказы / Эфраим Севела. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2023. — 752 с.

ВЛАДИМИР ЖЕЛЕЗНИКОВ, «Чучело. Игра мотыльков. Последний парад»

Владимир Карпович Железников (1925–2015) неизменно писал о детстве и юности, но так, что его книги увлекают читателей любого возраста. Его персонажи часто действуют без особой рефлексии — как требует их природа. Природа может потребовать «неоправданной жестокости», а может и самопожертвования. Но иногда вдруг наступает особый момент прозрения и каждый видит всё — и себя в том числе — в истинном свете, удивительно ясно, без всяких прикрас. Тогда презираемое «чучело» и смешной чудак из шестого «Б» вдруг оборачиваются чудесными пришельцами, носителями добра, а вчерашний герой оказывается предателем и трусом… Повести Железникова многократно экранизировались. Фильм «Чучело», снятый Роланом Быковым в 1983 году, с юной Кристиной Орбакайте в главной роли, стал по-настоящему культовым.

Чучело. Игра мотыльков. Последний парад : повести / Владимир Железников. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2023. — 768 с.

АЛЕКСАНДР ЧУДАКОВ, «Ложится мгла на старые ступени»

Роман «Ложится мгла на старые ступени», признанный лучшим произведением 2000-х годов (премия «Русский Букер десятилетия», 2011), основан на семейной истории автора. Александр Павлович Чудаков, один из крупнейших русских филологов XX века, вырос в интеллигентной семье, волей судьбы заброшенной на край света — в Щучинск, город ссыльных на границе России и Казахстана. В суровые послевоенные годы, в условиях постоянной угрозы новых репрессий и отсутствия самого необходимого семья главного героя сумела не только выжить: подобно новым Робинзонам, эти люди восстанавливают потерянную цивилизацию. Несмотря ни на что, они сумели не озлобиться и сохранить верность своим истокам.

Ложится мгла на старые ступени : Роман-идиллия / Александр Чудаков. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2023. — 640 с.

Серия: «Звезды новой фэнтези»

КРИСТОФЕР БЬЮЛМАН, «Вор с черным языком»

У Кинча на-Шаннака, как и у любого представителя народа гальтов, черный язык. Еще подростком Кинч, чтобы его не отправили на войну, поступил в школу Гильдии Берущих, иначе говоря - воров, в которой постиг хитрые преступные ремесла и даже приобрел кое-какие магические навыки. Но за обучение необходимо расплатиться, поэтому Кинч сидит в засаде, чтобы ограбить первого же человека, который покажется на лесной дороге.

Вот только вовсе не безобидного путника предстоит ему встретить. Гальва — женщина-рыцарь, ветеран Гоблинских войн, превосходный боец. И у нее есть тайное оружие — корвид, огромная боевая птица, спрятанная в магической татуировке.

Победить эту женщину в схватке Кинчу не удастся. Зато у него появится шанс рассчитаться с Гильдией, выполнив очень странное поручение. Гальва держит путь в далекое королевство Аустрим, на которое недавно напала армия великанов. Кинч должен будет сопровождать ее, постаравшись втереться в доверие, - и ждать дальнейших распоряжений…

Вор с черным языком / Кристофер Бьюлман ; [пер. с англ. С. Удалина].— СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2022.

Серия: «Иностранная литература. Большие книги»

ЛОРД ДАНСЕЙНИ, «Время и боги. Дочь короля Эльфландии»

Эдвард Джон Мортон Дракс Планкетт, 18-й барон Дансейни, публиковавшийся как лорд Дансейни, — знаменитый автор множества романов, пьес и литературных сказок, стоявший у истоков самого жанра фэнтези. Едва ли не первым в европейской литературе он создал целый «вторичный мир» — со своей космологией, мифологией, историей и географией. Его мифология повлияла на Лавкрафта, Толкина и Борхеса, а парадоксальный юмор, постоянная игра с читательскими ожиданиями — на Нила Геймана и на всю современную ироническую фэнтези. В данной книге вашему вниманию предлагаются шесть сборников мастера — «Боги Пеганы», «Время и боги», «Меч Веллерана и другие истории», «Рассказы сновидца», «Книга чудес», «Новейшая книга чудес», — а также роман «Дочь короля Эльфландии». Здесь бог радости и сладкоголосых музыкантов может встретить бога сновидений и фантазий, здесь народу полей никогда не добраться до Каркассона, здесь 250-летний кентавр наконец отправляется на поиски невесты, а парламент деревни, расположенной недалеко от границы Волшебной страны, решает, чтобы их землею правил чародей... Часть произведений публикуется в новых переводах, остальные — в новой редакции. Издание сопровождается иллюстрациями знаменитого художника-сказочника Сидни Сайма, сделанными для первых публикаций книг Дансейни.

Время и боги. Дочь короля Эльфландии / Лорд Дансейни ; [пер. Борисова Ирина, Гришечкин Владимир, Кротовская Наталия, Кулагина-Ярцева Валентина, Лихачева Светлана, Мирер Александр, Цыркун Нина, Шульга Галина]. — М. : Иностранка, Азбука-Аттикус, 2023.

Серия: «Исторический интерес»

ДЭН ДЖОНС, «Силы и престолы: Новая история Средних веков»

Разграбление варварами некогда могущественного, а в 410 году лежавшего в руинах Рима ознаменовало конец прежней эпохи и начало тысячелетней глубокой трансформации. В захватывающем повествовании, изобилующем известными именами — от святого Августина и Аттилы до пророка Мухаммеда и Алиеноры Аквитанской, — Дэн Джонс исследует историю Средневековья и сопровождает читателей в путешествии по развивающейся Европе, великим столицам поздней Античности и влиятельным городам исламского Запада. Средневековый мир был сформирован мощными силами, которые актуальны и сегодня: изменение климата, пандемии, массовая миграция и технологические революции. Это было время, когда рождались великие европейские нации, были кодифицированы основные западные системы права и управления, христианская церковь становилась мощным институтом и регулятором западной общественной морали, а искусство, архитектура, философские исследования и научная мысль переживали периоды революционных изменений. Запад был восстановлен на руинах Римской империи и вышел из состояния кризиса, начав доминировать в мире. Каждая сфера человеческой жизни и деятельности ощутила на себе преобразования.

«Мы пронесемся на головокружительной скорости по столетиям и континентам. Мы повстречаем сотни мужчин и женщин, от вождя гуннов Аттилы до Жанны д’Арк. И мы с головой погрузимся в дюжину разнообразных исторических отраслей, от юриспруденции и военного дела до искусства и литературы. Я собираюсь задать ряд важных вопросов — и, надеюсь, смогу найти на них ответы. Что происходило в Средние века? Кто тогда правил? Как выглядела власть? Какие великие силы влияли на жизнь людей? Как Средние века сформировали тот мир, который мы знаем сегодня, — и можно ли вообще задаваться таким вопросом? Порой вам может показаться, что все это чересчур сложно для восприятия. Но, обещаю, будет интересно». (Дэн Джонс)

Силы и престолы : Новая история Средних веков / Дэн Джонс ; [пер. с англ. В. В. Степановой ; под ред. А. О. Захарова]. — М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2023. — 688 с.

Серия: «Тайные знания»

АЛЕКСЕЙ ВАСЮТИНСКИЙ, «Русское масонство»

Масонство – одна из самых закрытых и загадочных систем, связывающая историю своего появления с глубокой древностью. Строгая иерархия, замкнутость, сохранение секретов братства и обязательное соблюдение ритуалов делают масонские ложи объектом домыслов и способствуют созданию многочисленных легенд. Что в них правда, а что вымысел, пытаются разобраться авторы предлагаемой книги, ведущие историки рубежа XIX и XX веков. Сборник знакомит с происхождением русского масонства, сущностью многогранного масонского учения и различных масонских организаций. Для понимания масонской атрибутики и символики книга сопровождается разнообразным иллюстративным материалом, определяющим дух той ритуальности, которая сопутствовала масонскому учению.

Русское масонство / А. М. Васютинский, А. В. Семека, В. Н. Тукалевский и др. — М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2023. — 368 с. ; ил.

Серия: «Персона»

ТАМАРА ПЕТКЕВИЧ, «Жизнь – сапожок непарный. Книга первая»

Воспоминания Тамары Петкевич, наряду с произведениями Варлама Шаламова, Ефросинии Керсновской, Евгении Гинзбург и многих других, занимают прочное место в ряду произведений, которые запечатлели «единый человеческий слив помоев, добра, жестокости, зверств и беззащитности» и навсегда обозначили координаты «лагерной» темы на карте русской литературы ХХ века. Юной, хрупкой, нежной, потрясающе красивой женщине в полной мере довелось хлебнуть из чаши страданий, выпавших на долю безвинных жертв политических репрессий; она испытала и непосильный труд, и унижения, и голод, и холод, которые превращают заключенных в затравленное животное. Вместе с тем лагерные годы стали для автора не только наукой выживания в нечеловеческих условиях. Судьба Тамары Петкевич под стать захватывающему роману, в котором соединились любовь, предательство, ревность, разлука, дружба, встречи с удивительными людьми, радость материнства и боль утраты – все то, что определяет волнующую полноту человеческой жизни, вопреки уродству страшных законов лагеря и своеволию его богов и божков.

Жизнь – сапожок непарный / Татьяна Петкевич. – М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2023.

Серия: «Азбука-Бизнес»

ДЖИМ АФРЕМОВ, «Разум лидеров: Как стать лучшим в своей сфере деятельности и повести людей за собой»

Хватит бороться с ожиданиями на работе и дома! Поменяйте коренным образом ваш взгляд на происходящее в жизни. Сила духа, которая отличает великих спортсменов, поможет вам достичь желаемого и стать выдающимся лидером. В этой книге обобщены техники коммуникаций и самосовершенствования, отточенные и проверенные на практике лучшими из лучших. В каждой главе приводятся интервью с лидерами в своих областях, представителями мира спорта, авиации, медицины, бизнеса, а также профессий, связанных с риском для жизни.

«Книга предлагает вашему вниманию уникальный список лидеров из разных слоев общества и сфер деятельности. Вы наверняка найдете образец для подражания и стиль руководства, которые будут близки вам по духу и смогут соответствовать вашим стремлениям. Вы познакомитесь с практическими рекомендациями, инструментами и техниками, которые сможете применить для развития своих лидерских навыков вне зависимости от того, что день грядущий вам готовит. К лидерству ведет много дорог. И пришла пора начать свой путь к развитию разума лидера». (Джим Афремов, Фил Уайт)

Разум лидеров : Как стать лучшим в своей сфере деятельности и повести людей за собой / Джим Афремов, Фил Уайт ; [пер. с англ. Е. Обатурова, Д. Садылко]. — М. : Азбука Бизнес, Азбука-Аттикус, 2023. — 176 с.

Серия: «Человек Мыслящий. Идеи, способные изменить мир»

АЛЕКСАНДР МЕНЬ, «Сын Человеческий»

Александр Мень — выдающийся деятель Русской православной церкви, проповедник, богослов, просветитель, автор десятков книг по истории религии, основам христианского вероучения, православному богослужению. «Сын Человеческий» — самая известная книга Александра Меня, написанная 1966 году и посвященная событиям земной жизни Иисуса Христа. Впервые полностью она была опубликована в 1968 году в Брюсселе, а на родине автора вплоть до начала 1990-х годов распространялась в самиздате. За свою миссионерскую деятельность Александр Мень, популярный в интеллигентской среде, не раз подвергался преследованиям КГБ. В этой книге он стремился на понятном для читателей XX века языке познакомить их с евангельской историей, а также рассказать о богатой традиции ее изучения. По словам С. С. Аверинцева, «Сын Человеческий» — «безусловно талантливая книга, написанная с незаурядной компетентностью», однако, «нигде не гипнотизирующая читателя эрудицией… она берет на себя смиренную роль проводницы к первоисточнику, к подлинному Евангельскому тексту». Открыв этот путь для людей, воспитанных в атмосфере тотальной антирелигиозной пропаганды, книга Александра Меня и в наши дни не утратила своей актуальности и остается востребованной у читателей разных поколений.

Сын Человеческий / прот. Александр Мень. — М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2023. — 512 с.

НИККОЛО МАКИАВЕЛЛИ, «О военном искусстве»

Никколо Макиавелли — один из самых известных итальянских мыслителей и политических деятелей эпохи Возрождения (занимал во Флоренции пост государственного секретаря), писатель, историк, военный теоретик, создавший ряд историко-политических сочинений («Рассуждения о первой декаде Тита Ливия», «История Флоренции»). Самым значительным и неоднозначным его произведением стал трактат «Государь». Долгие годы эта книга ассоциировалась с политикой яда и кинжала, а после ее выхода появился термин «макиавеллизм», обозначающий цинизм, вседозволенность, двуличие в политике. Настоящее издание знакомит читателя с трактатом Макиавелли «О военном искусстве», стоящим в одном ряду с величайшими работами по теории военного дела. Именно здесь впервые звучат идеи, важность которых для последующей истории западного мира трудно переоценить и которые подкреплены множеством примеров великих побед и поражений древности. Трактат «О военном искусстве» представлен в новом переводе и сопровождается статьей и подробными примечаниями.

О военном искусстве / Никколо Макиавелли ; [пер. с ит. С. Дурасова]. – М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2023.

Серия: «История Англии»

МАКС АДАМС, «Первое королевство: Британия во времена короля Артура»

Книга посвящена одному из самых малоизученных периодов истории Британии — между уходом с этой территории римских легионов в начале V в. и приходом христианских миссионеров в конце VI в., когда образовались королевства раннесредневековой Британии. Это время называют также «временем короля Артура». Легенду о короле Артуре, вожде бриттов V–VI вв., разгромившем завоевателей-саксов и создавшем общество рыцарей Круглого стола, слышали все, однако специалисты до сих пор не пришли к единому мнению о том, существовал ли исторический прототип Артура. Большинство исследователей считают, что истории, повествовавшие о нем, обязаны своим происхождением деятельности какого-то другого короля, и предлагают множество версий. Макс Адамс оставляет за скобками подобные дискуссии и ставит своей целью показать эпоху в целом на историческом материале, а не на основе мифов. Он пишет об обретении Британией независимости, о связях с остальной Европой, об археологических исследованиях, в том числе об «экологическом контексте» жизни и быта поколений. Книга снабжена черно-белыми иллюстрациями и картами.

«От общей картины тех двух веков истории Британии, что последовали за начавшимся около 400 года кризисом, предварявшим крушение Западной Римской империи, остались лишь фрагменты. Сложно составить из них четкую последовательность и рассказать историю тех бурных, загадочных времен — историю того, как в Британии возникли первые королевства раннего Средневековья. И тем не менее гора фрагментов, собранных исследователями за последние десятилетия, поражает своими размерами. Даже если исходный сюжет восстановить не удается, есть возможность увидеть сцену, на которой разыгрывалась драма, и населить ее персонажами... Даже от отдельных стоп-кадров трудно оторвать взгляд: это обрывки истории, начало которой теряется во тьме, а конец описан несколько столетий спустя прославленным книжником раннего Средневековья Бедой Достопочтенным… Завершающие эпизоды этой истории поданы не с ретроспективной точки зрения, а в контексте эпохи возникновения новых институтов и социальных связей, хотя участники событий оставили нам очень мало свидетельств. Повествование здесь превратилось в созерцательную историю». (Макс Адамс)

Первое королевство : Британия во времена короля Артура / Макс Адамс ; [пер. с англ. Т. Л. Черезовой ; под ред. З. Ю. Метлицкой]. — М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2023. — 608 с.

Серия: «Научный интерес»

РОБИН ДЖОРДЖ ЭНДРЮС, «Супервулканы: Неожиданная правда о самых загадочных геологических образованиях Вселенной»

Вулканы неотделимы от истории Земли и всей жизни на ней. Вулканолог и научный журналист Робин Эндрюс раскрывает научное и историческое значение вулканов и вулканических регионов и показывает, как они влияют на формирование моря, суши и состава воздуха.

«Вулканы позволяют нам проникнуть в тайны, которые не может открыть ни один другой природный процесс. Пики, кратеры и расселины образуются, обретают определенную форму и извергаются потому, и только потому, что планетарные машины-двигатели, расположенные глубоко под поверхностью планеты, работают особым образом. Извержения даруют нам золото научных открытий. Они подсказывают, почему на одной планете есть вода и атмосфера, а на другой нет; где континенты разрываются на части, создавая новый океан; состоит ли поверхность планеты из кусочков пазла, движение которых задает форму всему, что происходит на поверхности. Они переносят нас на миллиарды лет в прошлое, чтобы мы могли узнать, как рождаются планеты, и позволяют заглянуть в будущее, которое может их ожидать. Вулканы являют пример чрезвычайной стойкости жизни, которая далеко превосходит человеческую. Они также показывают, как могут и как не могут умирать целые миры». (Робин Джордж Эндрюс)

Супервулканы : Неожиданная правда о самых загадочных геологических образованиях Вселенной / Робин Джордж Эндрюс ; [пер. с англ. В.И. Фролова]. — М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2023. — 352 с. : ил.

Серия: «Полезные знания»

БЕРНАДЕТТ ФАЙЗЕРС, «Умный макияж: Создаем образ и ухаживаем за кожей правильно»

Тенденции в сфере красоты меняются очень быстро. Иногда бывает непросто разобраться в громких рекламных заявлениях и отыскать среди огромного ассортимента косметики то, что подходит именно вам.

Одна из ведущих зарубежных визажистов, сотрудничавшая с журналами Vogue и Harper’s Bazaar и рядом бьюти-брендов, автор успешных книг Бернадетт Файзерс делится секретами выбора и наиболее эффективного использования средств декоративной и уходовой косметики. Состав, свойства, особенности хранения, способы и приемы нанесения — эта книга представляет собой отличный ориентир в мире кремов, масок, туши, помады, теней, баз и многих других средств — верных союзников женской красоты.

«Средства по уходу за кожей и декоративная косметика влияют на наше эмоциональное состояние едва ли не больше, чем на внешность. Они заставляют нас определенным образом ощущать себя. В этой книге я хочу поделиться с вами мудростью, которую обрела за годы работы в сфере красоты. К тому времени, как вы закончите читать эту книгу, вы научитесь по-новому смотреть на то, что покупаете. Вы поймете, какой продукт работает, а какой — нет, несмотря на то что вы фанатично наносите его дважды в день. Вы будете знать, что действительно ценно, как создавать классные образы и находить эффективные недорогие средства. И вы сможете правильно читать этикетки. Сколько времени и средств вам удастся сэкономить? Много!» (Бернадетт Файзерс)

Умный макияж: Создаем образ и ухаживаем за кожей правильно / Бернадетт Файзерс ; [пер. с англ. А. Р. Кудашевой]. — М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2023. — 336 с.; ил.

Серия: «Хобби и творчество»

ВИКТОР МИДС, ОСКАР ВЕРПОРТ, «101 способ запудрить мозги и заодно развлечься: Секреты успешных иллюзионистов»

Виктор Мидс и Оскар Верпорт впервые раскрывают секреты своего захватывающего и суперпопулярного телешоу, которое они ведут на голландском телевидении. Используя знания о природе иллюзий, данные психологии и медицины (и, разумеется, ловкость рук), они предлагают уникальный взгляд на то, как работает человеческий мозг. С помощью 101 иллюзии и эксперимента вы сами убедитесь, с какой легкостью вас могут обмануть собственный разум и чувства. Вы узнаете, как у вас получается «поричттаь, нпаиремр, ткаой ткест». И конечно же научитесь выполнять самые умопомрачительные трюки для своих зрителей!

«Мы надеемся, что эта книга приоткроет завесу над природой иллюзии. Ведь органы чувств и мозг человека не воспринимают абсолютно объективную картину действительности — ее формируют и на нее влияют наше восприятие, предположения и воспоминания. Для нас нет ничего прекраснее, чем вдохновлять читателей пройти свой собственный путь фокусника и мага. Проверив все на себе, мы с удовольствием передаем вам свою волшебную эстафетную палочку. Наслаждайтесь силой иллюзий!» (Виктор Мидс, Оскар Верпорт)

101 способ запудрить мозги и заодно развлечься : Секреты успешных иллюзионистов / Виктор Мидс, Оскар Верпорт ; [пер. с нидерл. В. Антоновой, Е. Теслиновой]. — М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2023. — 304 с. ; ил.

Серия: «ДомаВкусно»

КАРОЛИНА ГЕЗИЙ, «Домашние копчености: Новые оттенки вкуса любимых продуктов»

Копченая утиная грудка с душистым перцем, шашлык из копченых говяжьих щечек, холодец с копченым окороком и брокколи, пирог из блинного теста с копченой рулькой и шнитт-луком, рулет из копченой печени со шпинатом, карпаччо из копченого лосося, копченые баклажаны и зеленый горошек… насладитесь новыми вкусовыми оттенками любимых блюд! В этой книге вы найдете основные техники копчения, а также яркие рецепты, сгруппированные по типам продуктов: говядина, свинина, птица и крольчатина, рыба и морепродукты. Кроме того, узнаете нюансы малоизвестной, но любопытной техники копчения сыров и овощей.

Домашние копчености: Новые оттенки вкуса любимых продуктов / Каролина Гезий ; [пер. с фр. Е. Самусенко]. — М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2023. — 192 с. ; ил.

КАРОЛИНА ГЕЗИЙ, СЮЗАН ФОНТЕНО, «Домашние сыры и йогурты, а также вкусные блюда с молочными продуктами»

Нежный сливочный кайбот, тающая во рту нуга с сыром, мягкий йогурт с пармезаном и свежеприготовленный веганский йогурт на кокосовом молоке… Эта книга будет сопровождать вас в процессе приготовления сыров, йогуртов и разнообразнейших блюд на их основе — в ней собрано более 100 пошаговых рецептов с фотографиями, которые помогут вам совершенствовать мастерство. Вернемся к натуральным вкусам, простым и доступным технологиям и с удовольствием попробуем свое, домашнее!

Домашние сыры и йогурты, а также вкусные блюда с молочными продуктами / Каролина Гезий, Сюзанна Фонтено ; [пер. с фр. Е. П. Касьяновой]. — М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2023. — 192 с. ; ил.

Серия: «Высокая кухня»

МЕЙКЕ СХАЛИНГ, «Французская сладкая выпечка»

Мейке Схалинг, основатель Petit gâteau, одной из самых популярных кондитерских Амстердама, делится самыми оригинальными и проверенными рецептами французской сладкой выпечки, которые она искусно воплощает в готовые изделия вместе со своим мужем, французским кулинаром Патрисом Андриё. Круассаны, бриоши, фланы, шоссоны, эклеры, печенье макарон, мадленки, каннели, несколько видов тартов, а еще муссы, кексы, торты… Эта книга словно открывает дверь в классическую французскую кондитерскую, где нас овевает уютным теплом и восхитительным букетом сладких ароматов, а на полках поджидают нежнейшие пирожные под стеклянными колпаками…

Французская сладкая выпечка / Мейке Схалинг ; [пер. с нидерл. Веры Антоновой]. – М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2023. – 176 с. ; ил.

ЙОТАМ ОТТОЛЕНГИ, ХЕЛЕН ГО, «SWEET: Сладости и десерты»

Более 110 рецептов сладкого — печенья, кексов, рулетов, тортов и пирогов, чизкейков, тартов и тарталеток, десертов и конфет — в новом бестселлере от знаменитого шеф-повара Йотама Оттоленги и его помощницы Хелен Го, шеф-кондитера из Австралии. Брауни с тахини и халвой, арахисовое песочное печенье, бисквит «Виктория» с клубникой и кремом на белом шоколаде, пирог с кокосом, миндалем и черникой, пончики с шафранным заварным кремом, тарталетки «Чай брюле», малиновые леденцы… Выбор за вами!

«Многие лакомства из этой книги – результат восторженных воскресных дегустаций. Здесь есть и более старые рецепты, которые восходят к самому началу существования бренда Ottolenghi. Они естественным образом эволюционировали благодаря отзывам посетителей и сотрудников. Многие из них – вклад талантливых кондитеров, работавших с нами в эти годы. И наконец, некоторые рецепты мы создали специально для этой книги, когда нам показалось, что в ней не хватает какого-то ракурса, стиля или просто чего-то, что нам нравится из сладкого». (Йотам Оттоленги, Хелен Го)

SWEET : Сладости и десерты / Йотам Оттоленги, Хелен Го ; [пер. с англ. Е. Черезовой]. — М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2023. — 368 с.

Серия: «Книги Астрид Линдгрен»

АСТРИД ЛИНДГРЕН, «Карлсон, который живёт на крыше, опять прилетел (илл. А. Савченко)»

Карлсон опять прилетел! Во второй книге знаменитой трилогии Астрид Линдгрен про Малыша и Карлсона юных читателей ждут новые весёлые проделки героев, а также встреча с импозантной фрёкен Бок. Обаятельный проказник с пропеллером на спине доводит до белого каления впечатлительную домомучительницу, без спросу таская плюшки и изображая привидение. Яркие, знакомые с детства образы фрёкен Бок, Малыша и Карлсона, которые создал для мультфильмов художник Анатолий Савченко, прекрасно дополняют любимую детьми и взрослыми сказочную историю Линдгрен.

Карлсон, который живёт на крыше, опять прилетел : сказочная повесть / Астрид Линдгрен ; [пер. со швед. Л. Лунгиной ; худож. А. Савченко]. – М. : Махаон, Азбука-Аттикус, 2023. – 152 с. : ил.

Серия: «Золотые сказки в иллюстрациях знаменитых художников»

АЛЕКСАНДР ПУШКИН, «Сказка о золотом петушке»

«Сказка о золотом петушке» — последняя из стихотворных сказок, написанных Александром Сергеевичем Пушкиным. Вот уже на протяжении долгого времени любители поэзии всех возрастов находят в истории о нерадивом царе Дадоне, коварной Шамаханской царице и золотом петушке что-то своё. На этот раз сказка публикуется в новом издании с иллюстрациями талантливого художника Владимира Ненова.

Сказка о золотом петушке / А. С. Пушкин. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2023. — 56 с. : ил.

Серия: «Золотые сказки в иллюстрациях знаменитых художников»

Серия: «Энциклопедии»

ИЛАРИЯ БАРСОТТИ, «Кем быть? Путешествие в мир профессий»

Что входит в обязанности смотрителя зоопарка? Чем занимается монтажёр? Кто помогает запускать ракеты? А каким талантом должен обладать парфюмер? В этой книге представлено множество увлекательных профессий – от строителя до космонавта. Ваш ребёнок узнает, почему каждая из них важна и в чём заключается работа различных специалистов. А ещё он сможет представить, кем станет, когда будет большим!

Кем быть? Путешествие в мир профессий / Илария Барсотти ; [пер. с ит. Н. Нуровой ; илл. И. Барсотти]. – М. : Махаон, Азбука-Аттикус, 2023. – 64 с. : ил.

Серия: «Ходячий замок. Книги Дианы Уинн Джонс»

ДИАНА УИНН ДЖОНС, «Волшебный витраж»

Английская писательница Диана Уинн Джонс считается последней великой сказочницей. Миры ее книг настолько ярки, что так и просятся на экран. По ее бестселлеру «Ходячий замок» знаменитый мультипликатор Хаяо Миядзаки, обладатель «Золотого льва» — высшей награды Венецианского кинофестиваля, снял одноименный анимационный фильм, завоевавший популярность во многих странах.

После смерти дедушки – могучего волшебника по имени Джослин Брендон – Эндрю Хоуп наследует поместье Мелтон-Хауз. Теперь-то можно бросить скучную работу, зажить в тишине и покое и написать, наконец, книгу… Но вот незадача, жильцы поместья никак не могут смириться с появлением нового хозяина. А ведь у Эндрю и без этого забот хватает: на пороге его дома внезапно объявляется мальчишка по имени Эйдан, который просит у Хоупа защиты от зловещих преследователей. Бросить несчастного в беде Эндрю не может, однако волшебник из него совсем никудышный – из уроков деда он вынес лишь одно: старинный витраж на двери кухни надо беречь как зеницу ока. С ним связано что-то очень важное и очень волшебное. Только вот что?..

Волшебный витраж : роман / Диана Уинн Джонс ; [пер. с англ. А. Бродоцкой]. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2023. — 352 с. : ил.

Серия: «Дикамилло»

КЕЙТ ДИКАМИЛЛО, «Парящий тигр»

Светлая и правдивая история о том, как шестиклассник Роб Хортон однажды нашёл тигра, которого безжалостный хозяин спрятал в лесу в железной клетке. Тигр стал самой большой тайной мальчика. И только одному человеку на свете он раскрыл её – Сикстине, новенькой однокласснице, ставшей, как и Роб, изгоем в классе. Это повесть о двух подростках, оказавшихся в непростой жизненной ситуации, о том, как больно терять тех, кого любишь. А главное – о храбрости и чести и о том, как важно оставаться собой и верить в свои силы.

Парящий тигр : повесть / Кейт ДиКамилло ; [пер. с англ. О. Варшавер ; рис. А. Глебова]. – М. : Махаон, Азбука-Аттикус, 2022. – 112 с.

Серия: «Детский кинобестселлер»

АШЛИН ФАУЛЕР, «Рожденная огнем. Книга 1. Дюжина и ледяной лес»

Дюжина — девочка без имени, без прошлого, без семьи. Она отреклась от прежней жизни, чтобы стать Охотницей и вступить в борьбу с монстрами, наводнившими королевство Эмбер. Но ее главная цель — отомстить за семью, безжалостно уничтоженную коварным пещерным кланом. Терзаемая чувством вины и ненавистью, Дюжина хранит свою тайну от всех обитателей Охотничьей заимки, где юных рекрутов обучают искусству войны.

Когда на заимку вторгаются гоблины и похищают единственного близкого Дюжине человека — Семерку, она решает любой ценой спасти напарницу. Пока взрослые охотники бездействуют, Дюжина пускается в погоню. Компанию ей составляет Пес, каменный Хранитель заимки, и двое ее давних недругов — Пятак и Шестой. Вчетвером им предстоит пройти трудный путь, полный захватывающих приключений и опасностей.

Рожденная огнем. Книга 1 : Дюжина и Ледяной лес : роман / Ашлин Фаулер ; [пер. с англ. А. Петрушиной]. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2022. — 400 с.

Серия: «Сказки волшебного леса»

ВАЛЬКО, «Лесной воришка»

Для самых маленьких читателей увлекательные книги о весёлых приключениях лесных жителей!

Заяц и Медведь – лучшие друзья. Они живут в необыкновенном месте – Волшебном лесу. Каждый день их ждут новые приключения, иногда опасные, но всегда захватывающие. Автор и художник Валько записал и проиллюстрировал удивительные истории о Зайце и Медведе. Так появились сказки Волшебного леса. Волшебный лес стоит на ушах. Как поймать загадочного воришку? Ловушки не помогают – виновник всякий раз ускользает. Заяц и Медведь берут дело в свои лапы и затевают собственное расследование. Кто же окажется этим неуловимым вором?

Лесной воришка : сказочная история / Валько ; [пер. с нем. Н. Нуровой]. – М. : Махаон, Азбука-Аттикус, 2022. – 56 с.

ВАЛЬКО, «По следам великана»

Что за неведомое чудище оставило гигантские следы по всему Волшебному лесу и распугало зверей? Отважный Заяц и храбрый Медведь не поддаются страху и отправляются на его поиски. Ведь это так волнительно и увлекательно познакомиться с настоящим великаном!

По следам великана : сказочная история / Валько ; [пер. с нем. Н. Нуровой]. – М. : Махаон, Азбука-Аттикус, 2022. – 56 с.

Серия: «Жили-были кролики (нов. формат)»

ЖЕНЕВЬЕВА ЮРЬЕ, «Большая велогонка»

Весёлые и занимательные книжки о большом кроличьем семействе успели полюбить все малыши. У почтенного папы-кролика подрастают пятеро крольчат – четверо сыновей и дочка. Они непоседы и проказники и всё время попадают в удивительные, невероятные истории. Но смекалка и взаимовыручка помогают им выходить из любой переделки. Они всегда готовы к новым приключениям!

Большая велогонка : сказочные истории / Женевьева Юрье ; [пер. с фр. И. Прессман]. – М. : Махаон, Азбука-Аттикус, 2023.

ЖЕНЕВЬЕВА ЮРЬЕ, «Встреча с пиратами»

Весёлые и занимательные книжки о большом кроличьем семействе успели полюбить все малыши. У почтенного папы-кролика подрастают пятеро крольчат – четверо сыновей и дочка. Они непоседы и проказники и всё время попадают в удивительные, невероятные истории. Но смекалка и взаимовыручка помогают им выходить из любой переделки. Они всегда готовы к новым приключениям!

Встреча с пиратами : сказочные истории / Женевьева Юрье ; [пер. с фр. И. Прессман]. – М. : Махаон, Азбука-Аттикус, 2023.

ЖЕНЕВЬЕВА ЮРЬЕ, «Праздник полнолуния»

Весёлые и занимательные книжки о большом кроличьем семействе успели полюбить все малыши. У почтенного папы-кролика подрастают пятеро крольчат – четверо сыновей и дочка. Они непоседы и проказники и всё время попадают в удивительные, невероятные истории. Но смекалка и взаимовыручка помогают им выходить из любой переделки. Они всегда готовы к новым приключениям!

Праздник полнолуния : сказочные истории / Женевьева Юрье ; [пер. с фр. И. Прессман]. – М. : Махаон, Азбука-Аттикус, 2023.

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