Книга «МАМА, Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ. Часть I» Татьяны Линчик вышла в свет

Издательство Hertfordshire Press (Великобритания) представило книгу «МАМА, Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ. Часть I». Издание получило премию в категории Non-Fiction, учреждённую в рамках международного конкурса Open Eurasia и представляет искреннюю и светлую историю о материнстве, вере и бесконечной любви, способной преодолеть самые тяжёлые испытания.

Автор книги, Татьяна Линчик, — специалист по раннему развитию ребёнка и организации домашней среды в Монтессори подходе, создатель информационного проекта «ПРО Нянь» (pro-nyh.ru), посвящённого вопросам профессионального ухода за детьми, воспитания и поддержки родителей малышей.

Её книга — это откровенный разговор о личном опыте материнства, о потере, боли и внутренней силе, которая помогает пройти через трагические события, сохранив веру и любовь.

Это повествование о взрослении души, о прощении, о поисках света, который остаётся даже тогда, когда кажется, что всё потеряно.

«Понять, простить и жить дальше — с любовью» — вот лейтмотив книги, ставшей настоящим путеводителем для тех, кто ищет внутренний покой и надежду.

