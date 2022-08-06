КНИЖНЫЙ КЛУБ В VEGAS КУНЦЕВО

Книжный клуб VEGAS Кунцево и Издательство АСТ приглашают детей и их родителей провести увлекательные и познавательные выходные вместе с авторами книжных новинок 13 и 20 августа 2022 года.

13 августа, 15:00 – Денис Прудник «Космос. Будь в теме!»

Как пройти тестовый отбор и полететь в космос? Об этом ребята и их родители узнают на увлекательной интерактивной лекции. Денис Прудник ответит на все вопросы маленьких искателей приключений. Что же такое космонавтика? Как физики и инженеры изобретают и строят ракеты? Что такое полезная нагрузка, и какой она может быть? Космос становится ближе!

Денис Прудник – основатель проекта «мыверимвкосмос.рф». Победитель всероссийского инженерного конкурса молодых специалистов «Будущее авиации». Председатель молодежного совета Русского космического общества, участник отбора в отряд космонавтов, популяризатор науки. Автор TikTok-канала Spaceabout.

20 августа, 15:00 – Вдовина Наталья «Рекорды искусства. Лекция и творческий мастер-класс для детей»

Как во все времена создавались произведения искусства, которые бросали вызов воображению? На лекции Натальи Вдовиной юные слушатели узнают о том, кто является чемпионом по автопортретам, где находится самая большая статуя в мире и кто устроил самый громкий художественный скандал. Гигантские статуи, колоссы, высеченные в горах, башни, уходящие в облака, огромные дворцы и картины… А творческий мастер-класс по декоративной аппликации позволит каждому ребёнку создать свое произведение искусства.

Вдовина Наталья – художница, член Московского союза художников, арт-директор редакции «Вилли-Винки».

Когда? 13 и 20 августа в ТРК VEGAS Кунцево, пространство «Встречи на лестнице».

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.