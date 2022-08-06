Государственный Дарвиновский музей представил выставку «Человек и медведь»

Издревле человек жил рядом с медведем, охотился на него. С животным связаны многочисленные легенды, сказки, традиции. У коренных народов Дальнего Востока и Севера медведь немало обрядов было связано с данным животным.

Выставка — синтез познавательного материала зоологии, страноведения, изобразительного искусства, истории коллекционирования. В зале представлены не только предметы из фондов музея, но и рассказано немало интересного из истории взаимодействия эвенков, эвенов, камчадалов, ненцев с медведями. Охота, обрядовые ритуалы были сопряжены с большим и могучим зверем.

Иллюстративный ряд к сказкам Михаила Салтыкова-Щедрина, Дмитрия Мамина-Сибиряка дополняет повествование о медведе.

Отдельного внимания на выставке заслуживает импровизированная пещера, в которой в далекие времена наши предки выделывали шкуры медведя, изображали сцены охоты, изготовляли тотемы.

Весьма интересна коллекция игрушечных медведей Ирины Мызиной. Каждая — отдельная история, связанная с событиями ХХ века как в России, так и за рубежом.

Выставка работает до 20 ноября 2022 года.

Марина АБРАМОВА

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