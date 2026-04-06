Когда мечты становятся орудием мести

Герой турецкого сериала «Парень» (Delikanlı) — Мерт Рамазан Демир («Зимородок») Юсуф вырос в рабочих кварталах Стамбула — честный парень, который держит семью на плаву и никогда не склоняет голову перед несправедливостью. Пока он мечтает о скромной жизни с детской любовью Хазан, судьба бросает его в самую гущу подпольного мира, игр за власть и классовых столкновений. Когда спустя годы он возвращается совершенно другим человеком, ничто уже не будет прежним — раны прошлого и скрытые тайны толкают его одновременно вослед сердцу и жажде мести.

Режиссёром сериала выступила Зейнеп Гюнай, известная по проектам «Стамбульская невеста» (номинирован на премию «Эмми» в 2018 году), «Великолепный век: Империя Кёсем» и «Клуб». Сценарий написала Айбике Эртюрк, за плечами которой популярная эмоциональная драма «Лейла». В главных ролях снялись Мерт Рамазан Демир («Зимородок»), Мелис Сезен, Мина Демирташ («Красные бутоны»), Неджат Баяр («Чукур») и Салих Бадемджи.