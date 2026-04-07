Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»!

Новое на сайте

ДомойМир киноПремьера тизерного постера криминальной экшн-драмы «Приговор» состоялась в сети

Премьера тизерного постера криминальной экшн-драмы «Приговор» состоялась в сети

By editor
17
приговор
Фото: пресс-служба КИОН

22 года назад Савва связался с преступниками и был обвинен в убийстве. Выйдя на свободу, он решает завязать с криминалом и начать тихую жизнь с любимой. Но кто-то явно против такого развития событий: Савву втягивают в разборки, шантажируют и лишают надежды на светлое будущее. Ослепленный местью, он решает расследовать тайны прошлого и найти тех, кто разрушил его жизнь. Вот только Савва не знает, что правда окажется гораздо сложнее, чем он ожидал. 

Эта история не только напряженная криминальная экшн-драма, но и размышление о природе выбора — между насилием и попыткой противостоять злу иными способами. Персонажи лишены однозначности: каждый из них сталкивается с внутренним конфликтом, где размываются границы между добром и злом, а главным испытанием становится поиск собственной правды.

Режиссером проекта ON Студии и Студии РоЕл выступил Денис Карышев («Киллер»). В главной роли — звезда сериалов «Хрустальный» и «Невский» Антон Васильев. Также в проекте задействованы: Игорь и Григорий Верники, Карина Андоленко, Анна Котова, Роман Маякин, Кирилл Русин, Максим Белбородов, Александр Устюгов, Станислав Бондаренко, Владимир Виноградов и другие.  

«Мой герой Ригель соединяет в своем образе черты заботливого семьянина и безжалостного преступника. В этом и заключается прелесть человеческой жизни и природы личности, так как при различных обстоятельствах один и тот же человек может по-разному себя вести. Эту дуальность хотелось показать на экране: иногда люди, которые для кого-то негодяи, кому-то являются родителями, любимыми людьми. Во мне эта неоднозначность вызывает интерес, которую хочется раскрыть перед аудиторией», — говорит актер Роман Маякин.

