«Когда ты ощущаешь поддержку, у тебя вырастают крылья»: композитор Кирилл Рихтер присоединится к жюри конкурса «Синяя птица»

21 ноября, в 18:40, на телеканале «Россия» начинается конкурс юных талантов «Синяя птица», который в восьмой раз соберет на одной сцене самых одаренных детей страны. В этот раз к жюри – Николаю Цискаридзе, Денису Мацуеву и Сергею Безрукову – присоединятся народная артистка Марина Неелова и молодой композитор Кирилл Рихтер.

Конкурсанты «Синей птицы» – это дети, которые сегодня только пробуют себя на большой сцене. Но нет сомнений, что уже завтра они будут представлять Россию на крупнейших международных площадках – музыкальных, спортивных, театральных – на высоком профессиональном уровне. Именно такой путь и прошел Кирилл Рихтер. Молодой музыкант уже выступал в Albert Hall в Лондоне, немецкой Elbphilharmonie, на фестивалях Reeperbahn в Гамбурге, The Great Escape в Брайтоне, Classical:Next в Роттердаме и не только. Рихтер – представитель современного минимализма в музыке. Среди его работ – сочинения для фортепиано, камерных составов и симфонических оркестров. Он автор балета «Распутин» с Сергеем Полуниным, официальной темы Чемпионата мира по футболу-2018, а также музыки для артхаусных драм и фантастических блокбастеров.

Перед началом конкурса юных талантов «Синяя птица» Кирилл Рихтер поделился ожиданиями от проекта: «Мне интересно сравнить свои личные предположения: что именно нужно юным артистам и для чего они идут на такие конкурсы, и действительность. Будет любопытно посмотреть, как дети, молодые артисты, интерпретируют материал мэтров, и увидеть творчество участников, которые уже являются профессиональными музыкантами. И, конечно, я жду от проекта больших сюрпризов».

Кирилл Рихтер добавил, что самое важное в становлении каждого талантливого ребенка – это отсутствие предубеждения со стороны старшего поколения и поддержка взрослых: «Даже если ребенок несовершенен в каких-то областях, но у него есть это дерзание, этот огонь внутри, если он решил, что помимо всего прочего в жизни хочет создавать что-то прекрасное, то максимум, что можно дать – это руку помощи, абсолютную поддержку, доверие, как любому самому весомому члену общества. Когда ты ощущаешь поддержку, у тебя вырастают крылья».

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