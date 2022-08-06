РУССКИЙ МИЯДЗАКИ! В ARTPLAY работает персональная выставка «Монстры в моей голове» Любы Си

В ARTPLAY работает персональная выставка «Монстры в моей голове» современного художника Любы Си, в узких кругах именуемую русским Миядзаки из-за необычности персонажей картин. Люба Си родилась и выросла в Омске, живет и работает в Москве. Имеет профессиональное художественно-педагогическое образование. Разработала более 10 обучающих курсов и особую технику, в которой создает свои работы. Активно участвует в городских и междугородных коллективных выставках и open-call.

Победитель конкурса Peredelka.tv в номинации «Эрудиция и нестандартный подход к теме». Состоит в членстве Международного художественного фонда. Многие работы находятся в частных коллекциях России, Словении, Англии, Калифорнии.

Более 10 лет художник изучает самоанализ природы подсознания через творчество и поиск новых конфигураций цвета, фигуры, формы, объёма, фактуры, текстуры, размера.

На выставке «Монстры в моей голове» представлена серия картин уникальных существ, аналогов которых нет в мире.

Неповторимый экспрессионистский фигуратив и колористика в работах – это плод подсознания художника. Авторская техника способствует созданию картин без предварительных эскизов. Используемый медиум живописи позволяет автору тактильно взаимодействовать с поверхностью холста/гофрокартона, как с ментальным пространством зарождения суггестивных биоморфных образов и с краской (акриловой и масляной), как с живой субстанцией, из которой состоят будущие тела тех самых существ. При выборе цветовой палитры художник обращается к своим ощущениям и интуиции.

«Подсознание контролирует 95% человеческой жизни. Оно предпочитает словам картинки, образы, работает на уровне эмоций. Я предлагаю встретиться лицом к лицу с красотой внутреннего отклика и запустить каскад эмоций, переживаний, рефлексию, раскрыть собственные внутренние мотивы, желаемые результаты, возможные препятствия, проживаемый опыт через живопись. Подобный «конфликт» сознания и подсознания приводит к внутренней трансформации личности. Всё тайное становится явным», – рассказывает Люба Си.

Особые произведения искусства лучше увидеть своими глазами, а также принять участие в создании монстра вместе с художником, выкупить которого можно на аукционе в день вернисажа.

Выставка продлена до 10 августа на территории Центра дизайна ARTPLAY в творческом пространстве FRENCH K-BAR по адресу ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10, стр. 4.

Вход свободный.

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