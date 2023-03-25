«Коммерсантъ» провёл конференцию, посвящённую благотворительности в новых реалиях

23 марта Анастасия Трофимова, президент фонда социального развития «Народный Фонд Родина», приняла участие в конференции «Благотворительность: новая реальность сектора», организованной издательским домом «Коммерсантъ».

Ключевой темой мероприятия стали новые условия, которые влияют сегодня на российский сектор благотворительности, а также способы адаптации и новые методы наращивания финансирования. В конференции приняли участие представители НКО, бизнеса, эксперты отрасли, волонтеры, а также представители СМИ.

Отрасль уже не первый год переживает различные кризисы. Непростая экономическая ситуация ещё несколько лет назад привела к сокращению финансовой поддержки НКО, что затрудняет работу организаций и снижает их возможности для помощи нуждающимся. 2023 – также непростой год для благотворительного сектора. В настоящее время мы всё ещё сталкиваемся с рядом проблем, которые затрудняют работу некоммерческих организаций. Трудности касаются различных аспектов сферы - например, не так просто привлечь новых сотрудников и волонтёров, равно как и найти для этого средства.

«Сейчас, когда сектор в очередной раз оказался в новых условиях, особенно важно стратегическое планирование: фондам необходимо иметь четкий план на месяц, полгода, год, чтобы сохранять устойчивость вне зависимости от внешних факторов. Не менее важно регулярно пересматривать свою стратегию и подстраиваться под обстоятельства при необходимости, – рассказывает Анастасия Трофимова, президент фонда социального развития «Народный Фонд Родина». – Наша задача – максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы, чтобы деятельность фондов и НКО не подвергалась влиянию геополитической обстановки. Мы должны объединять усилия и вместе развивать сектор, поддерживая друг друга».

Участники конференции обсудили, как организовать эффективное взаимодействие бизнеса и НКО, а также поговорили об антикризисных практиках и стратегиях развития третьего сектора.

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