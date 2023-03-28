Благотворительная тусовка «Синдрома любви» станет ежегодной

В Еврейском музее и центре толерантности состоялась «Благотворительная тусовка «21/03», приуроченная к Международному дню человека с синдромом Дауна, который отмечается ежегодно 21 марта. В программе мероприятия были танцевальные и творческие мастер-классы, научные лекции, кинопоказ и спеклакти, выступление кавер-группы, благотворительная ярмарка, живое обсуждение мифов о людях с синдромом Дауна, и даже дискотека под живую музыку. Посетителям удалось собрать 251 649 рублей в пользу фондов «Синдром любви» и «Даунсайд Ап». Вырученные средства уже переданы на реализацию развивающих и обучающих программ для детей с синдромом Дауна.

Генеральный директор фонда «Синдром любви» Юлия Лавричева:

«Мероприятие в таком формате мы проводим впервые, поэтому очень переживали, сможем ли собрать достаточное количество людей, организовать насыщенную программу для самых разных гостей. Но благодаря нашим партнёрам всё задуманное удалось реализовать. Это очень важное просветительское мероприятие, в рамках которого мы рассказываем о нашем фонде, его программах, о возможностях детей с синдромом Дауна, развеиваем мифы о синдроме. Наша миссия — создавать возможности для детей с синдромом Дауна жить полноценной жизнью: заниматься спортом, творчеством, волонтерством... Мы очень благодарны Еврейскому музею и центру толерантности за предоставленное пространство, куда мы смогли пригласить людей с синдромом Дауна, их семьи, сотрудников фонда, волонтеров, партнеров и всех, кто поддерживает нас. Кроме того, к нашему мероприятию присоединились и посетители музея, которые также смогли больше узнать о нашей деятельности».

И дети, и взрослые были вовлечены в насыщенную и разнообразную программу мероприятия, которая началась с танцевальных мастер-классов от студии растяжки и фитнеса Topstretching. Гостей ждали лекция «Жизнь через призму увеличительного стекла» и мастер-класс «Мир под микроскопом» от Детского технопарка РХТУ им. Д.И. Менделеева, уроки финансовой грамотности от банка ВТБ; мастер-класс по эфирным маслам «Эфирное настроение», мастер-классы по созданию аксессуаров из бисера и бусин, показ фильма «Цирк» и мастер-класс от театра клоунады «Высокие братья».

Работала площадка для буккроссинга, зона аквагрима, детская анимация, фотозона, выставка «Какая разница», а также благотворительная ярмарка, на которой можно было приобрести керамику, игрушки и украшения от партнеров фонда «Синдром любви» и социальных мастерских «Даунсайд Ап». Вырученные средства были переданы в фонды на реализацию развивающих и обучающих программ для ребят с синдромом Дауна.

Екатерина Селезнева, куратор отдела инклюзивных практик Еврейского музея и центра толерантности:

«Мы благодарны нашим партнерам за праздник, который прошел в стенах Еврейского музея и центра толерантности. Говоря об инклюзии и благотворительности, нам всем необходимо чаще и больше использовать яркие цвета и позитивную повестку. Идея социального буккроссинга, организации фотозоны, детская анимация, выставка „Какая разница“ и, конечно же, ярмарка — все это возвращает участников к пониманию, насколько разное может быть равным, открытым и ярким. Фонд „Синдром любви“ заявил о намерении сделать тусовку ежегодной, и мы с удовольствием поддержим эту инициативу».

С аншлагом в этот день прошли представление театра теней «Сказочная мозаика» от театральной мастерской фонда «Даунсайд Ап», а также акустический концерт особого гостя — Петра Налича.

Петр Налич, музыкант, певец и композитор:

«Я участвую в благотворительных концертах еще со студенческих времен. Для меня важно помогать, в том числе для собственного душевного равновесия. Иногда я поддерживаю фонды выступлениями, иногда перевожу деньги. Но никогда не ставлю кого-то в приоритет, потому что людей, которым по разным причинам нужна помощь, – миллионы».

Проект реализован победителем конкурса «Практики личной филантропии и альтруизма» Фонда Потанина.

Фото – Анастасия ШАМАРИНА

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