Марина Зубова стала президентом благотворительного фонда «БлагоДарите»

Марина Зубова с марта 2022 года переехала в Луганск и сосредоточилась на помощи людям, проживающим в ЛДНР, став одной из первых представительниц благотворительных фондов, оказывающих поддержку беженцам, жителям и организациям ЛДНР и на присоединенных к России территориях. Фонд помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию «БлагоДарите» сосредоточит свою деятельность на Донбассе.

За это время помощь была оказана около 9000 человек, около 30 тонн гуманитарной помощи было отправлено в присоединившиеся к Российской Федерации территории. За это время поддержка была оказана больницам, ПВР (пунктам временного расселения), образовательным учреждениям Донбасса. На постоянной основе велись образовательные и методические семинары для психологов и специалистов, осуществляющих психологическое сопровождение семей, попавших в кризисную ситуацию, а также для некоммерческих организаций.

Опираясь на свой многолетний опыт, Марина Зубова сформировала в регионах понятие инклюзии и значительно продвинулась в развитии инклюзивного общества, повышая качество жизни людей с инвалидностью в ЛДНР.

Ей была запущена Горячая линия социально-правовой поддержки вместе с Уполномоченным по правам человека в ЛНР Викторией Сердюковой. Была оказана помощь 10 детям с ОВЗ из ЛДНР, которые получили столь необходимые для них реабилитации и операции, повышающие качество жизни.

В декабре 2022 года проекты фонда на Донбассе поддержал народный артист Дмитрий Певцов став лицом благотворительных инициатив Марины Зубовой, направленных на помощь людям в ЛДНР. Народный артист России, депутата Государственной Думы Дмитрий Анатольевич Певцов продолжает сотрудничество с «БлагоДарите» в рамках совместного проекта «Люди дела».

За один год проект фонда «Гольфстрим» в ЛДНР вырос в самостоятельный благотворительный фонд «БлагоДарите».

Благотворительный фонд «Гольфстрим» продолжает свою работу, развивая инклюзивные проекты, сконцентрированные на адаптации и социализации детей и подростков с ОВЗ в общество. Президентом благотворительного фонда «Гольфстрим» стала Виктория Якимова, ранее занимавшая должность вице-президента.

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