Компания Estima объявляет о запуске 11 сезона конкурса «Керамогранит в архитектуре Eco Stile»

Компания Estima объявляет о запуске нового сезона конкурса «Керамогранит в Архитектуре ECO STILE», который стартовал 22 апреля. Конкурс “Керамогранит в архитектуре” станет уже 11-м по счету. К участию приглашаются дизайнеры, архитекторы и студенты профильных вузов со всех стран.
В этом году в рамках проведения конкурса бренд планирует привлечь внимание общественности к проблеме сохранения ресурсов нашей планеты. Экологичный продукт от компании Estima, как нельзя лучше отвечает эко-трендам и мотивирует пересмотреть свое отношение к привычным вещам.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 сентября.
Номинации и призовой фонд конкурса:
- Эко-дизайн в экстерьере жилых и коммерческих помещений (жилые здания различной этажности, комплексы, бизнес-центры, ТРЦ, спортивные сооружения, гостиницы, объекты культурного и досугового назначения и т. п.).
— Приз – 150 тыс. рублей
- Эко-дизайн в интерьере жилых и коммерческих помещений (интерьеры квартир, индивидуальных жилых домов).
— Приз – 150 тыс. рублей
- Дизайн-проекты реконструкции (реконструированные или перепрофилированные объекты, а также варианты с оптимизацией потребления ресурсов).
— Приз – 150 тыс. рублей
- Студенческие проекты (интерьеры и экстерьеры жилых, общественных и коммерческих зданий).
— Приз – 50 000 рублей + сертификат на обучение на сумму не более 50 тыс. рублей
- Реализованные проекты с использованием продукции ТМ Еstima, Ametis by Estima, Estima ХХL (в номинацию принимаются проекты интерьеров и экстерьеров жилых, общественных и коммерческих зданий, которые были реализованы за период 2020-2022 гг.).
— Привилегия на получение удвоенных бонусов со всех проектов в течение года в программе Вonus Club для профессионалов.
В качестве основных векторов осознанного потребления компания определяет:
- раздельный сбор отходов и стремление к реализации экономики замкнутого цикла.
- переработку и повторное использование вторичного сырья для сокращения уровня расходов и засорения окружающей среды.
- снижение уровня потребления природных и невозобновляемых ресурсов посредством интеграции лучших решений.
- производство продуктов с продолжительным циклом жизни, позволяющих надолго продлить эксплуатационный срок.
Всем этим критериям сегодня соответствует процесс производства керамогранита TM Estima:
- благодаря замкнутому циклу производства и использованию только натуральных материалов, которые добываются карьерным способом, продукция бренда Estima экологически чистая.
- на заводах компании Еstima соблюдаются процессы сортировки вторсырья на участках.
- за внедрение технологии производства керамогранита ЕcoGres из внутреннего возвратного сырья компания Еstima была отмечена дипломом и награждена призовой статуэткой в номинации «ЭКО продукция»
- высокие характеристики керамогранита увеличивают срок службы материала до более 50 лет, что сокращает эксплуатационные расходы и способствует более экономичному использованию.
Ключевым мотивом создания конкурса стал выбор керамогранита, который может послужить главным шагом на пути к философии осознанного потребления. Сегодня это играет колоссальную роль в жизни каждого человека, позволяя людям существенно улучшить качество их жизнедеятельности очистить воздух, почву и воду от загрязнений, а также существенно уменьшить их выброс.
Для участия необходимо заполнить анкету на сайте https://kva.estima.ru/Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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