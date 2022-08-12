Компания Estima объявляет о запуске 11 сезона конкурса «Керамогранит в архитектуре Eco Stile»

Компания Estima объявляет о запуске нового сезона конкурса «Керамогранит в Архитектуре ECO STILE», который стартовал 22 апреля. Конкурс “Керамогранит в архитектуре” станет уже 11-м по счету. К участию приглашаются дизайнеры, архитекторы и студенты профильных вузов со всех стран.

В этом году в рамках проведения конкурса бренд планирует привлечь внимание общественности к проблеме сохранения ресурсов нашей планеты. Экологичный продукт от компании Estima, как нельзя лучше отвечает эко-трендам и мотивирует пересмотреть свое отношение к привычным вещам.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 сентября.

Номинации и призовой фонд конкурса:

Эко-дизайн в экстерьере жилых и коммерческих помещений (жилые здания различной этажности, комплексы, бизнес-центры, ТРЦ, спортивные сооружения, гостиницы, объекты культурного и досугового назначения и т. п.).

— Приз – 150 тыс. рублей

Эко-дизайн в интерьере жилых и коммерческих помещений (интерьеры квартир, индивидуальных жилых домов).

— Приз – 150 тыс. рублей

Дизайн-проекты реконструкции (реконструированные или перепрофилированные объекты, а также варианты с оптимизацией потребления ресурсов).

— Приз – 150 тыс. рублей

Студенческие проекты (интерьеры и экстерьеры жилых, общественных и коммерческих зданий).

— Приз – 50 000 рублей + сертификат на обучение на сумму не более 50 тыс. рублей

Реализованные проекты с использованием продукции ТМ Еstima, Ametis by Estima, Estima ХХL (в номинацию принимаются проекты интерьеров и экстерьеров жилых, общественных и коммерческих зданий, которые были реализованы за период 2020-2022 гг.).

— Привилегия на получение удвоенных бонусов со всех проектов в течение года в программе Вonus Club для профессионалов.

В качестве основных векторов осознанного потребления компания определяет:

раздельный сбор отходов и стремление к реализации экономики замкнутого цикла.

переработку и повторное использование вторичного сырья для сокращения уровня расходов и засорения окружающей среды.

снижение уровня потребления природных и невозобновляемых ресурсов посредством интеграции лучших решений.

производство продуктов с продолжительным циклом жизни, позволяющих надолго продлить эксплуатационный срок.

Всем этим критериям сегодня соответствует процесс производства керамогранита TM Estima:

благодаря замкнутому циклу производства и использованию только натуральных материалов, которые добываются карьерным способом, продукция бренда Estima экологически чистая.

на заводах компании Еstima соблюдаются процессы сортировки вторсырья на участках.

за внедрение технологии производства керамогранита ЕcoGres из внутреннего возвратного сырья компания Еstima была отмечена дипломом и награждена призовой статуэткой в номинации «ЭКО продукция»

высокие характеристики керамогранита увеличивают срок службы материала до более 50 лет, что сокращает эксплуатационные расходы и способствует более экономичному использованию.

Ключевым мотивом создания конкурса стал выбор керамогранита, который может послужить главным шагом на пути к философии осознанного потребления. Сегодня это играет колоссальную роль в жизни каждого человека, позволяя людям существенно улучшить качество их жизнедеятельности очистить воздух, почву и воду от загрязнений, а также существенно уменьшить их выброс.

Для участия необходимо заполнить анкету на сайте https://kva.estima.ru/

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.