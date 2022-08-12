В Новосибирске прошёл Благотворительный аукцион современного искусства и плохих книг. Мероприятие было организовано книжным магазином «Перемен», его участниками стали художники из Новосибирска, Москвы, Красноярска и Омска. Свои работы для торгов представил сибирский художник Дамир Муратов. Как отмечают организаторы, из этих лотов можно составить музейную коллекцию, а покупка станет не только актом поддержки, но и великолепной инвестицией.

«Бренд Bednotown представит для аукциона несколько товаров из своего ассортимента, в основном это будут полюбившиеся сибирякам футболки с фирменными надписями. Вообще в благотворительных акциях я участвую с 2004 года, ведь если кто-то что-то организовывает, значит, кто-то где-то попал в беду. Здесь важно научиться сострадать», − поделился с «Омск Здесь» художник и основатель бренда Bednotown Дамир Муратов.

Творчество и взгляды Дамира Муратова уважают и почитают в мире кинематографа. Московский режиссёр Валерий Переверзев при создании сценария к фильму «Брат 3» (18+) советовался по отдельным вопросам с омскими художником. В эксклюзивном комментарии для «Омск Здесь» Валерий Переверзев рассказал о том, почему Дамир Муратов – это человек, о котором должен знать каждый.

«По моему мнению, на планете по рисунку Дамир номер один. Я спрашиваю о нём только при знакомстве с омичами. Для меня неприемлемо, если люди, живя с ним в одном городе, не знают его и ничего о нём не слышали, ведь он − человек-достопримечательность. Дамир живой настоящий человек, который светится, но не все могут разглядеть этот свет. Омичи не имеют права относиться халатно к его искусству, я считаю, что каждый просто обязан съездить в Bednotown и пожать руку этому человек. Ведь Дамир − это бомбической силы мощь, а его мастерская − место силы, жизнь в искусстве», − заявил Валерий Переверзев.

«Если говорить о будущих планах, то, надеюсь, это будет возможна некая коллаборация с Дамиром Муратовым. Я неоднократно посещал Омск, приезжал как-то на кинофестиваль, мы много беседовали о кино и показывали свои работы. Мне очень понравились люди, я влюбился в сибиряков. У них своя эстетика, своё горячее гостеприимство и страсть. Надеюсь, что приеду в Омск с премьерой фильма «Брат 3»», − отметил режиссёр в эксклюзивном комментарии для «Омск Здесь».

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