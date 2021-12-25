DJ Groove сделал из мировой мелодии танцевальный трек!

24 декабря 2021 года, ровно за неделю до Нового года, на цифровых платформах состоялась премьера авторского новогоднего трека DJ Грува с новогодним названием Yolka Bells, в модном звучании которого угадывается известная новогодняя мелодия «В лесу родилась ёлочка».

Музыка, написанная более 100 лет назад (в 1905 году Леонид Карлович Бекман сочинил мелодию к стихам Раисы Адамовны Кудашевой), не теряла своей актуальности никогда, но в танцевальной версии её ещё не было.

Теперь — будет! В таком варианте трек будет актуален не только младшему поколению, но и взрослым, которые зажигали в детстве на новогодних елках под любимую всеми новогоднюю мелодию!

«Друзья, всех С НАСТУПАЮЩИМ! Кладу каждому под ёлку мой новый новогодний трек! Идеально для праздничного настроения! И для вечеринки! И для рингтона на самые позитивные звонки! Побольше хорошей музыки и самого лучшего в Новом году, ваш DJ Groove».

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.