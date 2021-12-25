Новая выставка диорам о войне начала работу в Красногорском филиале Музея Победы

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24 декабря 2021 года в Красногорском филиале Музея Победы открылась экспозиция «Дороги войны». В нее вошли 15 объёмных макетов-диорам, освещающих наиболее важные события Великой Отечественной войны. Каждая композиция исторически достоверна и основана на военных фотографиях, документах и воспоминаниях фронтовиков.

Красногорск - музей победы

Автор выставки – талантливый моделист, житель Реутова Александр Жаров. Создавать цикл диорам он начал еще в 2010 году. Каждый макет отражает один из эпизодов Великой Отечественной войны: работа разведгруппы в тылу врага по захвату немецкого штабного офицера, рейд 24-го танкового корпуса в декабре 1942 года на вражеский аэродром под Сталинградом, нападение на встречающих Новый год вражеских солдат и другие.

«Приступая к очередной работе, нужно изучить историю отражаемого эпизода, найти информацию в редких книгах Ленинской библиотеки, в мемуарах военачальников, в воспоминаниях фронтовиков, в доступных архивах. Мне очень интересна эта тема, потому что война, словно тяжелым катком, прокатилась по нашей семье, как и по всем семьям нашей страны», — делится автор экспозиции Александр Жаров.

В Красногорском филиале Музея Победы выставка будет работать до конца января 2022 года.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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