DINO MC47, Мичелз, Istokiya, Мышь, Влад Зотов поздравили Nastya Star с Днем рождения

11 мая медийная тусовка столицы собралась в самом центре города на праздновании дня рождения Nastya Star в модном заведении NEBAR на Пятницкой.

Dino MC47, Nastya Star, Никита Кунов

Каждый год певица и блогер приглашает именитых друзей на весёлую вечеринку с необычным фуршетом, изысканными напитками и яркими фотозонами. Этот раз не стал исключением. Пребывающих гостей встречали живые статуи боди- арт и ведущий праздника- Дмитрий Нестеров.

Музыкальную программу открыла именинница, исполнив свои самые известные треки и задала тон всему мероприятию. В этот вечер своими хитами на сцене Настю поздравляли: Dino MC47, Мичелз, ISTOKIYA, Мышь, Влад Зотов, Kunov, Настя Негода, Сергей Грейс, Фрося, Sorokin, Данил Большаков, MaskaTT, Самый Рыбный, Жора Макаров, Алекс Анохин, Настя Ермак, Максим Алябин, Guns, Гия Багатурия, Анна Рин, гр. «Медовый месяц», Vlad Kelly, Anisha&Vados.

Среди гостей были замечены: известный модельер Андрей Пономарев, звездный тату мастер Владимир Ермак, музыкальный продюсер Алексей Пеганов и другие представители медиасферы.

Вишенкой на торте стал документальный фильм «Music Label», который режиссировала сама хозяйка торжества. Героями короткометражного кино стали артисты: ISTOKIYA, Никита Кунов, Сергей Воробьёв, а также легенда российского репа – Dino MC47. Nastya Star подняла актуальный вопрос для всех начинающих и уже известных артистов: «Идти в лейбл или продвигаться самим»? Картина вызвала бурю эмоций у представителей шоу-бизнеса и не оставила равнодушным никого.

Но, главным событием вечера стала закрытая презентация проекта WHITE QUEEN и нового трека «АЙМ ФРОМ», который уже набирает популярность в интернете. Зажигательные рейв биты заставили танцевать не только звёздных гостей, но и барменов на барных стойках.

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