Композитор Владимир Мартынов встретит свой юбилей чередой концертов

20 февраля 2021 года музыканту и композитору Владимиру Мартынову исполняется 75 лет. По традиции, день рождения маэстро отметит с самыми дорогими и значимыми людьми – своими друзьями, коллегами и почитателями: с 23 по 26 февраля в Москве пройдёт Двадцатый Фестиваль творчества Владимира Мартынова.

На протяжение четырёх вечеров подряд на бессменной площадке Фестиваля – в культурном центре ДОМ – будут проходить музыкальные встречи с самим Мартыновым и его коллегами. Среди выступающих будут: Татьяна Гринденко, Стас Малышев, ансамбль «Opus Posth», Zurkas Tepla (электроника), Аркадий Пикунов (саксофон), Сергей Полтавский (альт) и Петр Ившин (ударные). Один из вечеров (25 февраля) будет посвящён сольному выступлению композитора.

«Каждый из четырёх дней Фестиваля посвящен «невозможной возможности» осуществления Вагнеровской идеи Gesamtkunstwerk («единение искусств»– нем.). Во время концертов каждый исполнитель попытается внести свою лепту в осуществление этой невозможности», – говорит Владимир Мартынов о своём Фестивале.

Для справки:

Владимир Мартынов – музыкант, композитор и писатель, автор книг о философии, религии и истории музыки. Автор музыкального сопровождения к множеству театральных постановок, мультфильмов и фильмов. Его музыка звучит в картинах «Юность Петра», «Михайло Ломоносов», «Холодное лето пятьдесят третьего», «Остров» и многих других.

В качестве преподавателя работал в духовной академии Троице-Сергиевой лавры и на философском факультете МГУ (курс музыкальной антропологии).

Материал предоставлен Оргкомитетом Фестиваля,

Фото из архива Людмилы ДДМИТРИЕВОЙ, одного из организаторов Фестиваля

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