Кому поёт Настасья Самбурская?

1 марта 2023, в День своего рождения, Настасья Самбурская презентует новый сингл «Сильная».

После продолжительной паузы артистка решила возобновить музыкальное направление своей деятельности, благополучно выступает с концертами и готовит для зрителей музыкальные новинки.

«Сильная» - это своего рода манифест. Песня, в которой каждая женщина почувствует знакомые переживания. Песня-диалог, адресатом которой может стать не только бывший возлюбленный, но и отец, и друг, и партнер. Сожаление или сарказм, горечь обиды или радость освобождения? Певица Самбурская проживает в этой песне собственную историю, и подача её трогает до глубины души.

Автором слов и музыки трека стал Юрий Николаенко, популярный певец НЮ, который увидел исполнительницей своего хита именно Самбурскую.

В настоящей момент Настасья является участницей музыкального шоу на первом канале «Три аккорда», где каждое воскресенье ярко и успешно выступает перед звездным жюри, а широкая зрительская аудитория знакомится с музыкальным творчеством одаренной артистки.

В одной из программ шоу певица исполнит свою «сильную» премьеру в эфире первого канала. Также недавно Настасья Самбурская презентовала песню на гостевом эфире «Звездный завтрак» на Радио Шансон и рассказала о том, что сейчас происходит в ее музыкальной карьере.

Поздравляем Настасью с Днем рождения и слушаем ее сингл «Сильная» на всех цифровых площадках с 1 марта, а также в эфире Радио Шансон.

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