ВИСБАДЕН (Германия): Гессенский государственный театр обратился к творчеству Антона Чехова. На сцене – «Три сестры»

Вряд ли в каком-либо другом театральном тексте человеческое стремление к лучшему будущему было так ярко выражено, как в «Трех сестрах» Антона Чехова. Спектакль, премьера которого состоялась 31 января 1901 года в Московском художественном театре, рассказывает о стремлении к счастью и невозможности его достичь. За новую постановку в Висбадене отвечает режиссер Уве Эрик Лауфенберг.





Уве Эрик Лауфенберг – далеко не новичок на европейской театральной сцене. Его карьера состоит не только из актерских работ, но и во многом режиссерских. Он ассистировал знаменитейшему Петру Штайну, ставил многочисленные оперные спектакли в театрах Вены, Женевы, Пекина. Его постановки можно было увидеть на международных музыкальных фестивалях.

Специально к спектаклю выпущена брошюра, в которой рассказывается история написания пьесы, приводятся цитаты Антона Чехова, его письма к Максиму Горькому, Ольге Книппер, Александру Вишневскому – актеру, рожденному в Таганроге, соученику Чехова по гимназии, первому исполнителю роли Кулыгина. Отдельную гордость спектакля составляют актеры: «В центре внимания постановки – прекрасная игра, характеризующаяся сменой настроений», – отмечает Франкфуртская Новая Пресса.

Марина АБРАМОВА, по материалам зарубежных СМИ

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