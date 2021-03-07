Концепция развития креативных индустрий поможет россиянам монетизировать их таланты

Реа­ли­за­ция Кон­цеп­ции раз­ви­тия кре­а­тив­ных инду­стрий, раз­ра­бо­тан­ная Мин­куль­ту­ры с уча­сти­ем РСПП, помо­жет рос­си­я­нам пре­вра­тить свои талан­ты в ста­биль­ный источ­ник дохо­да. Об этом заяви­ла заме­сти­тель мини­стра куль­ту­ры РФ Оль­га Яри­ло­ва на полях III меж­ду­на­род­но­го Бал­тий­ско­го куль­тур­но­го фору­ма в Свет­ло­гор­ске (Кали­нин­град­ская область). Ведом­ство впер­вые вынес­ло Кон­цеп­цию на широ­кое пуб­лич­ное обсуждение.

Гово­ря об общих зада­чах твор­че­ско­го пред­при­ни­ма­тель­ства и госу­дар­ства, Оль­га Яри­ло­ва отме­ти­ла, что кре­а­тив­ные инду­стрии актив­но спо­соб­ству­ют дости­же­нию целей наци­о­наль­но­го раз­ви­тия Рос­сии на пери­од до 2030 года: «Необ­хо­ди­мо сти­му­ли­ро­вать рост чис­ла пред­при­ни­ма­те­лей и созда­ние новых рабо­чих мест в твор­че­ских инду­стри­ях. Для это­го нуж­но внед­рять не толь­ко циф­ро­вые тех­но­ло­гии, но и весь пул меха­низ­мов госу­дар­ствен­ной под­держ­ки в виде гран­тов, суб­си­дий и иной помощи».

Меры госу­дар­ствен­ной под­держ­ки и регу­ли­ро­ва­ния, вклю­чая обес­пе­че­ние досту­па к инфра­струк­ту­ре, назва­ла крайне важ­ны­ми и дирек­тор Цен­тра кре­а­тив­ной эко­но­ми­ки НИУ ВШЭ, пре­по­да­ва­тель Digital IP Татья­на Абан­ки­на, заявив, что при 92 трлн руб­лей ВВП в 2018 году доля кре­а­тив­но­го сек­то­ра оце­ни­ва­лась в 5 трлн руб­лей, что явно недо­ста­точ­но и не отве­ча­ет реаль­но­му потен­ци­а­лу этих отраслей.

Одной из при­чин, сдер­жи­ва­ю­щих раз­ви­тие кре­а­тив­ных отрас­лей, дирек­тор ФГБУ «Роскульт­центр», дирек­тор Фести­ва­ля «Рос­сий­ская кре­а­тив­ная неде­ля» Мари­на Абра­мо­ва счи­та­ет дефи­цит госу­дар­ствен­но­го уча­стия в под­го­тов­ке кад­ров: «Твор­че­ский биз­нес име­ет огром­ный потен­ци­ал, но нам нуж­ны обра­зо­ва­тель­ные про­ек­ты. В боль­шин­стве отрас­лей нет систе­мы каче­ствен­но­го обра­зо­ва­ния, и биз­нес вынуж­ден сам инве­сти­ро­вать день­ги в эту сферу».

В то же вре­мя экс­перт побла­го­да­ри­ла Мин­куль­ту­ры за раз­ра­бот­ку Кон­цеп­ции, отме­тив, что доку­мент ведом­ства — пер­вая попыт­ка раз­ра­бот­ки нор­ма­тив­но­го акта на феде­раль­ном уровне: «Спа­си­бо РСПП, что пред­ло­же­ния про­фес­си­о­наль­но­го сооб­ще­ства уда­лось доне­сти до госу­дар­ства, и в новой Кон­цеп­ции они почти все учтены».

Пози­ци­о­ни­ро­ва­ние кре­а­тив­ных инду­стрий в каче­стве драй­ве­ра раз­ви­тия эко­но­ми­ки вызы­ва­ет опти­мизм — про­ком­мен­ти­ро­вал доку­мент пред­се­да­тель Коми­те­та РСПП по интел­лек­ту­аль­ной соб­ствен­но­сти и кре­а­тив­ным инду­стри­ям, пре­зи­дент Ассо­ци­а­ции IPChain Андрей Кри­чев­ский: «Кре­а­тив­ные инду­стрии — один из важ­ных эле­мен­тов госу­дар­ствен­но­го управ­ле­ния, свя­зан­но­го с заня­то­стью людей. Кре­а­тив­ные инду­стрии — инстру­мент управ­ле­ния соци­аль­но-тех­ни­че­ской систе­мой. Слож­но гово­ря, они необ­хо­ди­мы госу­дар­ству для управ­ле­ния энтро­пи­ей, а если про­ще — то для самосохранения».

Если госу­дар­ство наме­ре­но помочь кре­а­то­рам, необ­хо­ди­мо адап­ти­ро­вать зако­но­да­тель­ство под их нуж­ды и, преж­де все­го, при­вле­кать вни­ма­ние к вопро­сам совре­мен­ных средств защи­ты интел­лек­ту­аль­ных прав с уче­том уже накоп­лен­но­го опы­та, под­черк­ну­ла управ­ля­ю­щая порт­фе­лем IT-про­ек­тов Ассо­ци­а­ции IPChain Вале­рия Брус­ни­ки­на: «Сего­дня на рын­ке пред­став­ле­ны раз­лич­ные Legal Tech-реше­ния, поз­во­ля­ю­щие управ­лять интел­лек­ту­аль­ны­ми пра­ва­ми и зара­ба­ты­вать на них. Для это­го не тре­бу­ют­ся юри­сты и глу­бо­кое пони­ма­ние зако­но­да­тель­ства. Есть сер­ви­сы фик­са­ции прав, поз­во­ля­ю­щие достав­лять до “вит­рин” раз­лич­ную кре­а­тив­ную про­дук­цию, а так­же сер­ви­сы для защи­ты кон­тен­та в сети. Сре­ди них: n’RIS — для депо­ни­ро­ва­ния про­из­ве­де­ний, IPEX — для про­ве­де­ния сде­лок с резуль­та­та­ми твор­че­ской дея­тель­но­сти, Online Patent — для охра­ны товар­ных зна­ков в любой стране мира. Все сер­ви­сы функ­ци­о­ни­ру­ют внут­ри одно­го рас­пре­де­лен­но­го реест­ра. Авто­ры и пра­во­об­ла­да­те­ли могут вза­и­мо­дей­ство­вать без посредников».

В дис­кус­си­ях Фору­ма при­ня­ли уча­стие заме­сти­тель началь­ни­ка цен­тра инно­ва­ци­он­но-тех­но­ло­ги­че­ско­го и кре­а­тив­но­го пред­при­ни­ма­тель­ства Фон­да под­держ­ки пред­при­ни­ма­тель­ства Югры «Мой биз­нес» Ека­те­ри­на Уда­ло­ва и осно­ва­тель Инсти­ту­та раз­ви­тия инду­стрии моды Be In Open Алек­сей Баже­нов. В каче­стве моде­ра­то­ра высту­пил пре­зи­дент Феде­ра­ции интел­лек­ту­аль­ной соб­ствен­но­сти (ФИС), заме­сти­тель пред­се­да­те­ля Коми­те­та РСПП по интел­лек­ту­аль­ной соб­ствен­но­сти и кре­а­тив­ным инду­стри­ям Сер­гей Матвеев.

С боль­шим инте­ре­сом была вос­при­ня­та инфор­ма­ция об учре­жде­нии в фев­ра­ле это­го года все­рос­сий­ской Феде­ра­ции кре­а­тив­ных инду­стрий. Пря­мой диа­лог с госу­дар­ством все­гда эффек­тив­нее на уровне авто­ри­тет­ных отрас­ле­вых обще­ствен­ных орга­ни­за­ций. Дирек­тор Фон­да кре­а­тив­ных инду­стрий Кали­нин­град­ской обла­сти Вале­рия Гусей­но­ва отме­ти­ла, что подоб­ные объ­еди­не­ния не толь­ко спо­соб­ству­ют изу­че­нию про­блем отрас­ли, но и помо­га­ют созда­вать инфра­струк­ту­ру кре­а­тив­но­го пред­при­ни­ма­тель­ства, нара­щи­вать про­из­вод­ство нема­те­ри­аль­ных акти­вов, уве­ли­чи­вать спрос на твор­че­скую про­дук­цию и созда­вать в Рос­сии усло­вия для раз­ви­тия кре­а­тив­но­го класса.

Фото предо­став­ле­но Мини­стер­ством по куль­ту­ре и туриз­му Кали­нин­град­ской области

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