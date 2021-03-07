Тина КАНДЕЛАКИ: «Как стать продюсером своей жизни»

Тина Канделаки – журналистка и телеведущая, общественный деятель, генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ», трехкратный лауреат премий ТЭФИ, одна из них — персональная: в 2016 году ее наградили за запуск канала «Матч ТВ» в эфир.
Мы, женщины, в состоянии выдержать гораздо больше, поэтому можем позволить себе быть жесткими и откровенно отвечать на вопросы, которые этого требуют.
Начнем с простого: кто виноват в ваших проблемах? Соль в том, что большинство не готовы брать на себя ответственность и винят в этом окружающих и обстоятельства. Но истина такова: причина всего, что происходит с нами — мы сами.
В России не принято много ожидать от женщин в зрелом возрасте: если карьера и семейная жизнь не задались до 30–35 лет, то скорее всего ничего не получится. Это не так. И в 40, и в 60 не поздно взять на себя ответственность и изменить свою жизнь.
При этом у вас могут быть совершенно разные цели: от строительства карьеры до борьбы с лишними килограммами, — все они могут стать сверхзадачами, которые послужат импульсом к изменениям.
Здесь важно не переусердствовать. Не все задачи одинаково выполнимы, и нужно сделать так, чтобы в случае неудачи вы не испытывали фрустрации.
Для этого путь к цели должен выглядеть так, чтобы вы приобрели какие-то новые навыки и знания, даже если основная цель вам не покорится.
Например, я всегда критически относилась к своей фигуре: с 16 лет я борюсь с весом. Всю жизнь стараюсь похудеть до некого идеала, так до него и не дошла. Но привычка заниматься спортом во имя этой большой цели сформировала во мне характер, я научилась с раннего возраста делать что-то системно.
Если апеллировать к науке — все просто. Если делать что-то 30 дней, это войдет в привычку.
От женщин сейчас ждут, что они будут красивыми, стройными, успевать следить за детьми и сочетать все это с блестящей карьерой. Мы должны быть безжалостны к себе, потому что общество безжалостно к нам.
Нам нужно постоянно обучаться и мотивировать себя на это, потому что нам нужно быть актуальными. Время стало идти быстрее.
В СССР достаточно было до 25 лет учиться чему-то, а потом работать в этой стезе. Сейчас это невозможно. Ты только освоил какой-то навык, а его уже роботизировали.
Поэтому каждый день нужно учиться чему-то новому.
Я была руководителем разного количества людей. Важно, чтобы люди, которые работают в непосредственном контакте с вами, росли над собой и менялись, в противном случае вы никого не сможете замотивировать и вдохновить.
О поражениях
Вы любите поражения? До 35 лет я считала, что мир несправедлив. В моей жизни было столько поражений, причем очень горьких, но я пришла к выводу, что это — двигатель победы.
Я не получила золотую медаль в школе, потому что мне учительница поставила тройку по грузинскому языку. Тогда я решила стать известной радиоведущей с блестящим грузинским, и мне удалось. Меня многие спрашивали о причинах успеха, и я просто называла фамилию, имя и отчество своей учительницы.
Потом мне не дали премию на грузинском ТВ, которую я, на мой взгляд заслуживала, она досталась другой, более симпатичной ведущей с влиятельным покровителем. У меня такого человека не было. В этот раз я решила уехать в Москву. Если бы не это поражение, я не могла бы добиться всего, что у меня есть сейчас.
Поражение — мощнейшее оружие. Это та самая волшебная палочка, которая превращает тыквы в кареты.
Как управлять временем?
У Эйзенхауэра была хорошая цитата: не все важные дела — срочные, не все срочные дела — важные.
Есть три типа задач:
- срочные и важные — их нужно выполнять здесь и сейчас;
- важные, но несрочные — над ними есть время подумать;
- неважные и несрочные.
Если каждое утро их классифицировать, то они будут постепенно перемещаться из одного столбца в другой.
Психологическая безопасность
Сегодня нет необходимости в папарацци: звезды сами охотно раздеваются и рассказывают свои секреты в соцсетях. Мир изменился благодаря цифровизации: в два клика вы уже знаете человека, в три — создаете отношения, в четыре — расстаетесь.
Но эпоха принесла с собой угрозу “передозировки информацией”. Мы потребляем друг друга информационно. Это как переедание. Вы заходите в Facebook и листаете бесконечную ленту, узнавая, кто куда съездил, где сфотографировался и так далее.
Я завела себе практику “три по 25”: как минимум трижды в день на 25 минут я отключаю телефон. В это время я сфокусирована на том, чем занимаюсь — общение с людьми, чтение книг и так далее.
Использование гаджетов и соцсетей не только отвлекает нас, но и заставляет постоянно сравнивать с другими — это сильное психологическое давление. И нам в любом случае нужен отдых: в интернете мы и производители, и потребители контента. Надо “выдыхать”!
Защита от информационной агрессии
Я люблю критиков. Если бы не они со своими комментариями, я бы остановилась давным давно.
С критикой сталкиваются все женщины.
Ищите критиков: критика — королева конструктивных изменений.
При этом на критику порой важно реагировать. XXI век — это эпоха диалога, и в монологе мы никому не интересны. Я взяла себе за правило общаться только с теми людьми, которые меня развивают. А критики меня развивают.
Когда я сегодня опубликовала пост в инстаграм, где неправильно поставила ударение в слове “свекла” — на “а”, у меня была куча комментариев, где меня поправили. Но это была я, живой человек, я способна ошибаться и ценю свои ошибки. Я знаю, когда были Пунические войны, но не знаю, как ставить ударение в слове “свекла”. И я благодарна всем, кто меня поправил.
Вы — особенные
Когда я уезжала из Тбилиси, в меня никто не верил. Там я была местной звездой, но в Москве таких как я было очень много — средних размеров брюнетка, склонная к полноте и не особо-то красавица. Но я была очень молодой, и во мне было одно важное качество — я считала себя особенной.
Это качество инфантильное, его сложно сохранить в зрелом возрасте, но это важно.
Для этого необходимо развивать свое воображение — оно питает веру в собственную необычность.
Я понимаю, что вас достала рутина. Я много где работала, менялись машины, менялись кабинеты. В моей жизни была и каморка корреспондента, и кабинет генерального продюсера. Рутина есть всегда. Но ее важно менять.
У вас стоит герань в кабинете — поменяйте ее. Переставьте стол, перевесьте картину, поменяйте стул. Это простое практическое правило, его необходимо соблюдать. Нужно постоянно смотреть на мир по-новому, стараться обращать внимание на те прекрасные детали, которые от вас ускользали.
Я хочу поставить вам три вопроса:
- Зачем вы проснулись?
- Как вы проснулись?
- Сколько времени вам дано, чтобы совершить что-то невероятное?
Если вы сможете ответить на них, вы поверите в себя. И тогда это сделают все, кто вас окружает.
Материал предоставлен Школой Бизнеса «Синергия»Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.