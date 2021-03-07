Тина КАНДЕЛАКИ: «Как стать продюсером своей жизни»

Тина Кан­де­ла­ки – жур­на­лист­ка и теле­ве­ду­щая, обще­ствен­ный дея­тель, гене­раль­ный про­дю­сер теле­ка­на­ла «Матч ТВ», трех­крат­ный лау­ре­ат пре­мий ТЭФИ, одна из них — пер­со­наль­ная: в 2016 году ее награ­ди­ли за запуск кана­ла «Матч ТВ» в эфир.

Мы, жен­щи­ны, в состо­я­нии выдер­жать гораз­до боль­ше, поэто­му можем поз­во­лить себе быть жест­ки­ми и откро­вен­но отве­чать на вопро­сы, кото­рые это­го требуют.

Нач­нем с про­сто­го: кто вино­ват в ваших про­бле­мах? Соль в том, что боль­шин­ство не гото­вы брать на себя ответ­ствен­ность и винят в этом окру­жа­ю­щих и обсто­я­тель­ства. Но исти­на тако­ва: при­чи­на все­го, что про­ис­хо­дит с нами — мы сами.

В Рос­сии не при­ня­то мно­го ожи­дать от жен­щин в зре­лом воз­расте: если карье­ра и семей­ная жизнь не зада­лись до 30–35 лет, то ско­рее все­го ниче­го не полу­чит­ся. Это не так. И в 40, и в 60 не позд­но взять на себя ответ­ствен­ность и изме­нить свою жизнь.

При этом у вас могут быть совер­шен­но раз­ные цели: от стро­и­тель­ства карье­ры до борь­бы с лиш­ни­ми кило­грам­ма­ми, — все они могут стать сверх­за­да­ча­ми, кото­рые послу­жат импуль­сом к изменениям.

Здесь важ­но не пере­усерд­ство­вать. Не все зада­чи оди­на­ко­во выпол­ни­мы, и нуж­но сде­лать так, что­бы в слу­чае неуда­чи вы не испы­ты­ва­ли фрустрации.

Для это­го путь к цели дол­жен выгля­деть так, что­бы вы при­об­ре­ли какие-то новые навы­ки и зна­ния, даже если основ­ная цель вам не покорится.

Напри­мер, я все­гда кри­ти­че­ски отно­си­лась к сво­ей фигу­ре: с 16 лет я борюсь с весом. Всю жизнь ста­ра­юсь поху­деть до неко­го иде­а­ла, так до него и не дошла. Но при­выч­ка зани­мать­ся спор­том во имя этой боль­шой цели сфор­ми­ро­ва­ла во мне харак­тер, я научи­лась с ран­не­го воз­рас­та делать что-то системно.

Если апел­ли­ро­вать к нау­ке — все про­сто. Если делать что-то 30 дней, это вой­дет в привычку.

От жен­щин сей­час ждут, что они будут кра­си­вы­ми, строй­ны­ми, успе­вать сле­дить за детьми и соче­тать все это с бле­стя­щей карье­рой. Мы долж­ны быть без­жа­лост­ны к себе, пото­му что обще­ство без­жа­лост­но к нам.

Нам нуж­но посто­ян­но обу­чать­ся и моти­ви­ро­вать себя на это, пото­му что нам нуж­но быть акту­аль­ны­ми. Вре­мя ста­ло идти быстрее.

В СССР доста­точ­но было до 25 лет учить­ся чему-то, а потом рабо­тать в этой сте­зе. Сей­час это невоз­мож­но. Ты толь­ко осво­ил какой-то навык, а его уже роботизировали.

Поэто­му каж­дый день нуж­но учить­ся чему-то новому.

Я была руко­во­ди­те­лем раз­но­го коли­че­ства людей. Важ­но, что­бы люди, кото­рые рабо­та­ют в непо­сред­ствен­ном кон­так­те с вами, рос­ли над собой и меня­лись, в про­тив­ном слу­чае вы нико­го не смо­же­те замо­ти­ви­ро­вать и вдохновить.

О поражениях

Вы люби­те пора­же­ния? До 35 лет я счи­та­ла, что мир неспра­вед­лив. В моей жиз­ни было столь­ко пора­же­ний, при­чем очень горь­ких, но я при­шла к выво­ду, что это — дви­га­тель победы.

Я не полу­чи­ла золо­тую медаль в шко­ле, пото­му что мне учи­тель­ни­ца поста­ви­ла трой­ку по гру­зин­ско­му язы­ку. Тогда я реши­ла стать извест­ной радио­ве­ду­щей с бле­стя­щим гру­зин­ским, и мне уда­лось. Меня мно­гие спра­ши­ва­ли о при­чи­нах успе­ха, и я про­сто назы­ва­ла фами­лию, имя и отче­ство сво­ей учительницы.

Потом мне не дали пре­мию на гру­зин­ском ТВ, кото­рую я, на мой взгляд заслу­жи­ва­ла, она доста­лась дру­гой, более сим­па­тич­ной веду­щей с вли­я­тель­ным покро­ви­те­лем. У меня тако­го чело­ве­ка не было. В этот раз я реши­ла уехать в Моск­ву. Если бы не это пора­же­ние, я не мог­ла бы добить­ся все­го, что у меня есть сейчас.

Пора­же­ние — мощ­ней­шее ору­жие. Это та самая вол­шеб­ная палоч­ка, кото­рая пре­вра­ща­ет тык­вы в кареты.

Как управлять временем?

У Эйзен­хау­э­ра была хоро­шая цита­та: не все важ­ные дела — сроч­ные, не все сроч­ные дела — важные.

Есть три типа задач:

сроч­ные и важ­ные — их нуж­но выпол­нять здесь и сейчас;

важ­ные, но несроч­ные — над ними есть вре­мя подумать;

неваж­ные и несрочные.

Если каж­дое утро их клас­си­фи­ци­ро­вать, то они будут посте­пен­но пере­ме­щать­ся из одно­го столб­ца в другой.

Психологическая безопасность

Сего­дня нет необ­хо­ди­мо­сти в папа­рац­ци: звез­ды сами охот­но раз­де­ва­ют­ся и рас­ска­зы­ва­ют свои сек­ре­ты в соц­се­тях. Мир изме­нил­ся бла­го­да­ря циф­ро­ви­за­ции: в два кли­ка вы уже зна­е­те чело­ве­ка, в три — созда­е­те отно­ше­ния, в четы­ре — расстаетесь.

Но эпо­ха при­нес­ла с собой угро­зу “пере­до­зи­ров­ки инфор­ма­ци­ей”. Мы потреб­ля­ем друг дру­га инфор­ма­ци­он­но. Это как пере­еда­ние. Вы захо­ди­те в Facebook и листа­е­те бес­ко­неч­ную лен­ту, узна­вая, кто куда съез­дил, где сфо­то­гра­фи­ро­вал­ся и так далее.

Я заве­ла себе прак­ти­ку “три по 25”: как мини­мум три­жды в день на 25 минут я отклю­чаю теле­фон. В это вре­мя я сфо­ку­си­ро­ва­на на том, чем зани­ма­юсь — обще­ние с людь­ми, чте­ние книг и так далее.

Исполь­зо­ва­ние гад­же­тов и соц­се­тей не толь­ко отвле­ка­ет нас, но и застав­ля­ет посто­ян­но срав­ни­вать с дру­ги­ми — это силь­ное пси­хо­ло­ги­че­ское дав­ле­ние. И нам в любом слу­чае нужен отдых: в интер­не­те мы и про­из­во­ди­те­ли, и потре­би­те­ли кон­тен­та. Надо “выды­хать”!

Защита от информационной агрессии

Я люб­лю кри­ти­ков. Если бы не они со сво­и­ми ком­мен­та­ри­я­ми, я бы оста­но­ви­лась дав­ным давно.

С кри­ти­кой стал­ки­ва­ют­ся все женщины.

Ищи­те кри­ти­ков: кри­ти­ка — коро­ле­ва кон­струк­тив­ных изменений.

При этом на кри­ти­ку порой важ­но реа­ги­ро­вать. XXI век — это эпо­ха диа­ло­га, и в моно­ло­ге мы нико­му не инте­рес­ны. Я взя­ла себе за пра­ви­ло общать­ся толь­ко с теми людь­ми, кото­рые меня раз­ви­ва­ют. А кри­ти­ки меня развивают.

Когда я сего­дня опуб­ли­ко­ва­ла пост в инста­грам, где непра­виль­но поста­ви­ла уда­ре­ние в сло­ве “свек­ла” — на “а”, у меня была куча ком­мен­та­ри­ев, где меня попра­ви­ли. Но это была я, живой чело­век, я спо­соб­на оши­бать­ся и ценю свои ошиб­ки. Я знаю, когда были Пуни­че­ские вой­ны, но не знаю, как ста­вить уда­ре­ние в сло­ве “свек­ла”. И я бла­го­дар­на всем, кто меня поправил.

Вы — особенные

Когда я уез­жа­ла из Тби­ли­си, в меня никто не верил. Там я была мест­ной звез­дой, но в Москве таких как я было очень мно­го — сред­них раз­ме­ров брю­нет­ка, склон­ная к пол­но­те и не осо­бо-то кра­са­ви­ца. Но я была очень моло­дой, и во мне было одно важ­ное каче­ство — я счи­та­ла себя особенной.

Это каче­ство инфан­тиль­ное, его слож­но сохра­нить в зре­лом воз­расте, но это важно.

Для это­го необ­хо­ди­мо раз­ви­вать свое вооб­ра­же­ние — оно пита­ет веру в соб­ствен­ную необычность.

Я пони­маю, что вас доста­ла рути­на. Я мно­го где рабо­та­ла, меня­лись маши­ны, меня­лись каби­не­ты. В моей жиз­ни была и камор­ка кор­ре­спон­ден­та, и каби­нет гене­раль­но­го про­дю­се­ра. Рути­на есть все­гда. Но ее важ­но менять.

У вас сто­ит герань в каби­не­те — поме­няй­те ее. Пере­ставь­те стол, пере­весь­те кар­ти­ну, поме­няй­те стул. Это про­стое прак­ти­че­ское пра­ви­ло, его необ­хо­ди­мо соблю­дать. Нуж­но посто­ян­но смот­реть на мир по-ново­му, ста­рать­ся обра­щать вни­ма­ние на те пре­крас­ные дета­ли, кото­рые от вас ускользали.

Я хочу поста­вить вам три вопроса:

Зачем вы проснулись?

Как вы проснулись?

Сколь­ко вре­ме­ни вам дано, что­бы совер­шить что-то невероятное?

Если вы смо­же­те отве­тить на них, вы пове­ри­те в себя. И тогда это сде­ла­ют все, кто вас окружает.

Мате­ри­ал предо­став­лен Шко­лой Биз­не­са «Синер­гия»

укра­ли