Статую Давида с веслом установили в Центре дизайна Artplay

Накануне 8 марта на набережной Яузы возле Центра дизайна Artplay установили копию статуи Давида Микеланджело в натуральную величину. Это уже второй Давид на территории креативного кластера – первую статую, созданную в рамках выставки «Микеланджело. Сикстинская капелла», установили здесь в 2015 году. Новый Давид отличается от оригинала цветом (он розовый), а пращу в его руке заменяет весло.
Эта скульптура – часть выставки белорусского художника Владимира Цеслера «Оптика Цеслера», которую Центр дизайна Artplay в партнерстве с галереей «Триумф» откроют в начале апреля.
Розовый Давид с веслом – одна из работ Цеслера, творчество которого стало прародителем интернет-мемов. На протяжении всей своей творческой карьеры Владимир Цеслер работает на стыке дизайна и искусства и использует в своем творчестве гибрид несовместимых, на первый взгляд, практик. Произведения Владимира Цеслера поначалу смущают бросающейся в глаза провокативностью, кому-то они могут показаться китчем. Но подобная ирония является инструментом обесценивания изображаемых в работах Цеслера символов и икон современности — брендов, известных логотипов, политических персонажей.
Именно балансирование на грани провокационности и иронии делает Цеслера оригинальным современным художником, мастером аллегории.
Выставка «Цеслеровская оптика» откроется в аванзале Центра цифрового искусства Artplay Media в начале апреля и продлится до конца весны.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.