Статую Давида с веслом установили в Центре дизайна Artplay

Нака­нуне 8 мар­та на набе­реж­ной Яузы воз­ле Цен­тра дизай­на Artplay уста­но­ви­ли копию ста­туи Дави­да Мике­лан­дже­ло в нату­раль­ную вели­чи­ну. Это уже вто­рой Давид на тер­ри­то­рии кре­а­тив­но­го кла­сте­ра – первую ста­тую, создан­ную в рам­ках выстав­ки «Мике­лан­дже­ло. Сикс­тин­ская капел­ла», уста­но­ви­ли здесь в 2015 году. Новый Давид отли­ча­ет­ся от ори­ги­на­ла цве­том (он розо­вый), а пра­щу в его руке заме­ня­ет весло.

Эта скульп­ту­ра – часть выстав­ки бело­рус­ско­го худож­ни­ка Вла­ди­ми­ра Цесле­ра «Опти­ка Цесле­ра», кото­рую Центр дизай­на Artplay в парт­нер­стве с гале­ре­ей «Три­умф» откро­ют в нача­ле апреля.

Розо­вый Давид с веслом – одна из работ Цесле­ра, твор­че­ство кото­ро­го ста­ло пра­ро­ди­те­лем интер­нет-мемов. На про­тя­же­нии всей сво­ей твор­че­ской карье­ры Вла­ди­мир Цеслер рабо­та­ет на сты­ке дизай­на и искус­ства и исполь­зу­ет в сво­ем твор­че­стве гибрид несов­ме­сти­мых, на пер­вый взгляд, прак­тик. Про­из­ве­де­ния Вла­ди­ми­ра Цесле­ра пона­ча­лу сму­ща­ют бро­са­ю­щей­ся в гла­за про­во­ка­тив­но­стью, кому-то они могут пока­зать­ся кит­чем. Но подоб­ная иро­ния явля­ет­ся инстру­мен­том обес­це­ни­ва­ния изоб­ра­жа­е­мых в рабо­тах Цесле­ра сим­во­лов и икон совре­мен­но­сти — брен­дов, извест­ных лого­ти­пов, поли­ти­че­ских персонажей.

Имен­но балан­си­ро­ва­ние на гра­ни про­во­ка­ци­он­но­сти и иро­нии дела­ет Цесле­ра ори­ги­наль­ным совре­мен­ным худож­ни­ком, масте­ром аллегории.

Выстав­ка «Цесле­ров­ская опти­ка» откро­ет­ся в аван­за­ле Цен­тра циф­ро­во­го искус­ства Artplay Media в нача­ле апре­ля и про­длит­ся до кон­ца весны.

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