Клоуны остались и цирк никуда не уехал

Народный артист РСФСР Всеволод Шиловский

7 ноября, когда начались съемки фильма «Старый Клоун», исполнилось 120 лет со дня рождения Георгия Францевича Милляра, знаменитой Бабы Яги и Кощея Бессмертного. Драматическая история, которую Георгий Францевич рассказал авторам фильма, легла в основу фильма, который создается при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив.

Эта картина призвана донести до молодых людей актуальные ценности сочувствия, сопричастности, уважительного отношения к людям старшего поколения. Она показывает, что ситуация, в которой оказался старый клоун, смогла объединить одиноких людей разного возраста и побудить их вместе действовать, чтобы выручить старого артиста из беды.

Катя – Мария Лисовая и Старый Клоун – Всеволод Шиловский

Сыгравшая главную роль Кати, актриса Мария Лисовая (СМЕРШ.Продолжение; За час до рассвета; Больше, чем любовь; Русские горки) считает, что «нам сейчас не хватает доброго, наивного – не глупого, а именно, наивного кино, которое может привлечь зрителя. Это очень трепетная история, когда сталкиваются два поколения. Главная героиня – одинокий человек, и старый клоун одинок. Они вроде чужды друг другу, но выясняется, что очень близки. Они смогли дать друг другу очень многое».

Всеволод Шиловский, народный артист РСФСР, который сыграл в фильме роль Старого Клоуна, признается: «Это человеческая история про старшее поколение. Для меня есть, что в ней играть, а есть, что прожить. Из всех моих разных ролей у меня таких еще не было. Это счастье - получить такую роль».

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева

Светлана Немоляева, народная артистка РСФСР, воплотившая роль соседки, друга Старого Клоуна, объясняет, что эта трогательная история будит человеческие чувства. «Я знаю огромное количество молодых ребят, - говорит Светлана Владимировна, - и в театре и моих внуков, которые с удовольствием смотрят доброе кино, и советское тоже. У ребенка ведь очень восприимчивое сознание, ему нужно просто показать, что существуют не только реклама и деньги, как сейчас на телевидении».

«Мне очень хочется, чтобы мы вспомнили о людях, а не снимали только блокбастеры, роботов, мне кажется, это надо сейчас немножко отложить, - заметила народная артистка РФ Юлия Рутберг, сыгравшая роль мамы главной героини. - Когда человек в таком загнанном состоянии, нервозе, неуверенности, нужна простая история о судьбах людей, событиях, которые происходят у всех. Надо вектор сместить в сторону человека».

Народная артистка РФ Юлия Рутберг

«Я бы не ставил цели что-нибудь изменить этим кино, - заключает Олег Фомин, режиссер фильма. - Я надеюсь, что это кино хотя бы на 20 минут заставит забыть людей о неприятном. Подумать о чем-то светлом, хорошем и добром».

В фильме «Старый Клоун» также участвовали известные актеры Алена Хмельницкая (Сыщик Путилин; Крымский мост. Сделано с любовью!; Старая гвардия; Березовая роща) и Александр Лойе (Киножурнал «Ералаш»; Next; Поцелуй не для прессы; Штрафник). Максим Юрьевич Никулин стал консультантом проекта по части всего, что касалось планеты цирк и секретов искусства клоунады.

Создатели фильма «Старый Клоун» планируют закончить производство в начале 2024 года.

Фото со съемочной площадки