Пелагея Стефогло представила новый трек #ДикаяПума

Кто такая #ДикаяПума? Женщина эмпат. Чувственная, искренняя, эмоциональная. Живущая в согласии с собой. Если злится, то злится; если радуется, то как ребёнок; если любит, то бескорыстно и безусловно; если уходит, то навсегда! Переживает эмоции во всех красках, не используя масок.

Кошка, которая гуляет сама по себе. Не приручишь, не подчинишь, не проконтролируешь. Внутренняя свобода имеет для неё большую ценность. Все, что ограничивает ее проявление, приносит грусть.

Всегда даётся очень сложным мужчинам, так как восстаёт как из пепла после любых ударов судьбы, а мужчинам дана как урок…

Новый трек от Пелагеи Стефогло #ДикаяПума уже в сети!

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