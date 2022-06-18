Конструктивизм и модернизм на одной площадке: какой будет главная сцена «Алых парусов-2022»

До праздника выпускников «Алые паруса-2022» осталась неделя. На Дворцовой площади идет подготовка главной сцены лета, где для виновников торжества исполнят свои лучшие хиты звезды российской эстрады. Каждый год организаторы выпускного придумывают для сцены новые уникальные формы и конструкции. Этот год не стал исключением.

Объемная и сложная конструкция сцены на Дворцовой площади будет сочетать в себе множество геометрических элементов. По грандиозным задумкам авторов, эти элементы расположатся в разных плоскостях и позволят артистам работать на различных уровнях одновременно. Дизайнеры считают, что подобное решение позволяет сделать отсылку в эпоху великого русского конструктивизма. При этом представить главную концертную площадку в стиле современного архитектурного модернизма.

— В этом году у нас необычная форма сцены, достаточно инновационная. Мы используем 3D-технологии и видеомэппинг для создания эффекта оптических иллюзий, – говорит арт-директор видеоконтента Антон Сакара.

На протяжении всего концерта сцена будет двигаться, видоизменяться и легко превращаться в конструктор, из которого выпускники смогут собрать свое успешное будущее. Основной элемент сцены — масштабный экран с двумя гранями. За счёт угла, который они образуют, можно создавать различные объемные эффекты.

Дизайнерам при разработке проекта пришлось учесть множество деталей. Конструкция экранов, световое оформление площадки и погодные условия петербургского лета.

— В Петербурге сейчас идут белые ночи, а потому на улице очень светло. Но это каждый раз приключение, которое мы успешно преодолеваем и, опять же, находим решения, такие как предварительная подготовка шоу на виртуальной сцене в студии для того, чтобы природа была другом, а не врагом, – рассказывает художник по свету Александр Сиваев.

Одним из важных элементов сцены станет зеркало. Его установят напротив экрана. Зеркало будет отражать контент, создавая эффект большего пространства, при этом вся конструкция сцены сохранит лёгкость и невесомость. Плунжеры и лифты подчеркнут идею конструктора и наглядно продемонстрируют: будущее можно построить своими руками. Как это получится у вчерашних школьников, можно будет увидеть в прямом эфире на Пятом канале. 24 июня в 22.00 начнется трансляция праздника выпускников «Алые паруса-2022».

Легендарный выпускной «Алые паруса» был возрожден по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала в 2005 году. Сейчас он является визитной карточкой не только города на Неве, но и всей России.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.