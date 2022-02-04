Песни из анимационного ситкома «Забезу. Уши с хвостиком» появились в ротации в эфире Детского радио.

«Хочу летать», «Песенка для Дедушки», «Фруктовая песенка», «Дождик уходи» композитора Григория Ландмана и авторов слов Владимира Сергеева и Александра Филюрина и заглавная песенка «Кто такая Забезу?» композитора Максима Дунаевского и автора слов Ярослава Юдина будут радовать малышей, которые встретили Новый 2022 год под песенку из серии «Подарок для Деда Мороза».

Сериал «Забезу. Уши с хвостиком» доступен во всех основных онлайн-кинотеатрах и на VOD-платформах IVI, Okko, Kinopoisk HD, KION, Мегафон ТВ, More TV.

Всего за несколько месяцев сериал набрал почти 8 млн. просмотров на Youtube. В настоящее время идет подготовка к масштабной телепремьере первого сезона «Забезу. Уши с хвостиком» в эфире российских каналов для детей.

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