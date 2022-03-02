Концерт песен Александры Пахмутовой «Ты – моя мелодий» состоится в концертном зале «Оркестрион»

Концерт песен Александры Пахмутовой «Ты — моя мелодия» представит Московский ансамбль духовной музыки «Благовест» 6 марта в концертном зале «Оркестрион»!
Не будет преувеличением сказать, что песни Александры Пахмутовой будут жить и звучать вечно, ибо в них выражена сама сущность жизни, её всепобеждающая поступь и неисчерпаемая радость. Московский ансамбль духовной музыки «Благовест« в очередной раз обращается к творчеству непревзойдённого мастера песни и представит жемчужины из её музыкальной сокровищницы. Прозвучат такие шедевры, как «Ты — моя мелодия», «Нежность», «Беловежская пуща», «Поклонимся великим тем годам», «Надежда» и многие другие. Песни Пахмутовой — поистине «времён связующая нить», поэтому вместе с «Благовестом» на сцену выйдут участники сразу трёх замечательных детских хоровых коллективов: Хор «Кантилена», Хор «Сириус» и хор «Премьера». Они выступят как самостоятельно, так и совместно с артистами прославленного Ансамбля, и в этом — подтверждение незыблемости наших музыкальных традиций.
В программе также принимает участие рок-группа «Зеркало».
Начало в 18.00.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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