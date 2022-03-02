ЦТИ «Фабрика» объявляет open-call для арт-деятелей, лишившихся работы в культурных институциях

Центр Творческих Индустрий «Фабрика» объявляет прием заявок на проведение мероприятий от и для художников и кураторов, лишившихся работы в культурных институциях.

ЦТИ «Фабрика» открывает прием заявок на проведение мероприятий – лекций, открытых чтений, дискуссий, кинопоказов и т.д. – в фабричных пространствах в период с марта по июль 2022 года (срок может быть продлен).

К участию приглашаются все деятели современной художественной арт-сцены, которые в силу текущих событий оказались в сложной жизненной ситуации и хотят показать и обсудить свои работы/проекты на независимой площадке.

Фабрика готова предоставить помещение для проведения и техническое оснащение мероприятия, обеспечить информационную поддержку и выплатить автору гонорар (7000 рублей).

Заявка должна включать в себя резюме, небольшое мотивационное письмо и описание проекта.

Заявки принимаются на адрес air@fabrikacci.com до 19 марта 2022 года.

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