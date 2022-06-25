В новом сингле FISHY просит вернуть ему 2007 год

«Зачем нам надо было всем так спешить?» – вопрос из нового сингла FISHY «17 год», которым каждый задавался, окунаясь в свое прошлое, где все было проще, легче и понятнее. Вот и солист группы FISHY пускается в сладкие далекие воспоминания в своем новом треке: «2017 – это новый 2007 и ностальгия по нему с каждым годом только растет. Бум поп-культуры, первый курс университета, совершеннолетие и ощущение полной свободы – отличный сеттинг для первых серьезных чувств и последующей личной драмы, осмысление которой растянулось на 5 лет, а выводы были оформлены в электронный r’n’b саунд, характерный тому времени, с поправкой на новое гитарное звучание».

Звучание действительно получилось очень необычным, насыщенным и цепляющим. Основой трека стали личные воспоминания из 17-го года FISHY, но несмотря на это, слушая песню легко можно уплыть на волнах своей памяти.

Отдельного внимания заслуживает обложка трека: в ней есть отсылка к альбому ЛСП «Tragic City», о котором также упоминается в треке.

2-3 июля FISHY выступит в Санкт-Петербурге на вечеринке «Hate Home Party», где презентует новый трек.

Слушайте сингл «17 год» на всех музыкальных площадках с 24 июня!

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