Концерт «Шедевры Русской классики» прозвучит в исполнении пианиста Вячеслава Зубкова

ШЕДЕВРЫ РУССКОЙ КЛАССИКИ – С. Рахманинов, П. Чайковский, М. Мусоргский, А. Скрябин — величайшие имена, гении Русской музыки, ее гордость и слава, композиторы, которые по праву стали достоянием всей отечественной и мировой культуры! Русская музыка — это важная часть мирового культурного наследия. Она самобытна и прекрасна, ее отличает особый характер и неповторимое величие. Русские композиторы писали свои произведения вне времени. В XXI веке они по-прежнему звучат мощно и современно. Их музыку нельзя оценивать, их музыку надо только слушать!

14 июля в 19-00 будет представлена сольная программа специального гостя Соборной палаты — блистательного пианиста, Лауреата международных конкурсов, ВЯЧЕСЛАВА ЗУБКОВА (фортепиано, Польша).

Программа составлена из ярчайших образцов русской классики во всём её впечатляющем многообразии. Различия в творчестве Чайковского и Мусоргского, Рахманинова и Скрябина велики, поскольку каждый из них неповторим и, в силу своей гениальности, стилистически индивидуален. При этом у всех композиторов в разной степени присутствуют черты, объединяющие их, как представителей именно русской культуры.

Лирическая душевная Элегия С. Рахманинова; драматичная тема «Andante maestoso» П. Чайковского из «Щелкунчика», обработанная для рояля М.Плетнёвым; монументальные «Картинки с выставки», написанные М. Мусоргским под впечатлением образов и сюжетов с выставки рисунков художника В. Гартмана, преобразованных композитором в глубокие музыкальные картины, объединённые в фортепианный цикл; яркие и порывистые Этюды А. Скрябина; прекрасные в своей простоте и, одновременно, полнозвучности романсы С. Рахманинова в обработке для рояля американского пианиста, фаната рахманиновского творчества, Эрла Уайлда; в финале концертной программы — Парафраз на темы оперы П.Чайковского «Евгений Онегин», сочинённый в несколько салонной манере жившим в России пианистом и педагогом немецкого происхождения Паулем Пабстом, обработанный В. Зубковым в виртуозном концертном стиле.

Вячеслав Зубков, фортепиано (Польша) – концертирующий пианист мирового класса, лауреат международных конкурсов пианистов, проходивших в Украине, Италии, России, Польше. География его гастрольных поездок весьма разнообразна.

Его называют «шестируким Вячеславом», а его нежную проникновенную виртуозность исполнения, сравнивают с исполнительской манерой самого Ф. Листа. — «Вячеслав Зубков – гениальный пианист. После его концертов слушателей не покидает ощущение, что они встретились с самим Ф. Листом. Зубков – один из крупнейших пианистов нашего времени. Впечатления от игры Зубкова столь велики, что воспринимаются как ирреальность. Столь объемно, страстно, романтично, сохраняя во всем чувство безупречного вкуса. Его технические возможности беспредельны, но все контролируется невиданной природой врожденной музыкальности».

Однажды, поэт Юлия Пикалова потрясающе описала фортепианную игру Вячеслава Зубкова:

Вот, анатомию поправ

(мы видим, ибо сели близко),

Нам шестирукий Вячеслав

Играет Шуберта и Листа.

Заворожил своим огнем,

И мы застыли, не мигая.

Мигнешь — упустишь миг, а в нем

Уже вселенная другая…

Вячеслав Зубков – победитель Международного конкурса им. В. Горовица в г.Киев (Украина,1997) и Международного конкурса в г.Марсала (Италия,2000); также он является обладателем различных премий Международных конкурсов в России, Украине, Польше.

География выступлений пианиста охватывает многие страны мира. Среди них концерты на сцене “Concertgebouw” в Амстердаме с “Киевским молодёжным оркестром” (в рамках тура по Голландии 1994-95гг.; там же была сделана запись на CD Концерта для фортепиано с оркестром Нино Рота); выступления в Гданьске (Польша, «Gdańska Jesień Pianistyczna», 2009), Ижевске, в Концертном зале им. Сайдашева (Казань), на сценах различных залов Москвы, а также многих филармоний России. В их числе концертные площадки Нижегородской, Белгородской, Сочинской, Одесской филармоний. В разные годы музыкант, в сотрудничестве с культурологом Михаилом Казиником, выступал в США, России, Казахстане, Эстонии, Израиле, Латвии, Украине; также, в 2017г. в Омске, были сделаны записи телепроекта для канала «Продвижение», посвящённого русской классической музыке, её истоках, путях развития, а также о влиянии европейской музыкальной традиции на российское композиторское искусство.

В 2017 г. Вячеслав Зубков выступил на сцене Варминьско-Мазурской Филармонии (Ольштын, Польша) с программой фортепианных транскрипций «От Барокко до Джаза»; в 2018г. с оркестром Ольштынской филармонии пианист исполнил „Рапсодию в стиле блюз” Дж. Гершвина (в собственной редакции сольных эпизодов); также, в 2019г. Вячеслав сыграл „Рапсодию” с оркестром Центра Павла Слободкина в Москве; в 2021г. пианист представил программу русской музыки в цикле «Мistrzowskie recitale fortepianowe» в Ольштынской филармонии.

В 2018 г. в Кракове музыкант записал CD «Транскрипции и импровизации», в который включены также собственные обработки и джазовые фантазии пианиста.

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