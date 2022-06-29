ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ ПЯТОГО ДНЯ МОСКОВСКОЙ НЕДЕЛИ МОДЫ

Предпоследний день работы деловой программы Московской недели моды запомнился сессиями на различные темы индустрии. 25 июня в «Зарядье» слушатели, предварительно зарегистрировавшись на сайте события, послушали ряд паблик-токов и сессий, приняли участие в воркшопе. На Тверской площади и на ВДНХ (Tech in Fashion) продолжаются деловые программы. Кроме того, деловая программа проходит в культурных учреждениях города. Подробнее с расписанием мероприятий можно ознакомиться на сайте Московской недели моды moscowfashion.ru.

Пятый день деловой программы Московской недели моды был посвящён вопросам ритейла и выхода на новые рынки – в том числе международные. Для дизайнеров и продавцов одежды был организован воркшоп «Масштабирование бизнеса: гайд по онлайн-торговле на Wildberries», который провёл Павел Поликарпов, заместитель GR-директора Wildberries.

В начале своего выступления он поделился цифрами:

количество продавцов на маркетплейсе превысило 760 000;

90% из них – представители малого и среднего бизнеса;

113 миллионов посетителей ежемесячно;

4 миллиона заказов в сутки.

При этом категория одежды, обуви и аксессуаров стала лидирующей на Wildberries, её объём – 336,5 миллиардов рублей по итогам 2021 года, прирост составил +55% к году.

Павел рассказал о возможностях и преимуществах сотрудничества с площадкой, таких как скорость доставки, большое количество сортировочных центров в разных городах и регионах России, простая регистрация, большая аудитория, а также качественное и количественное развитие маркетплейса.

После обсуждения локального ритейла участники деловой программы перешли к обсуждению возможностей международной торговли в рамках сессии «Дизайнеры Москвы: от единичных поставок к массовому экспорту».

Виталий Степанов, руководитель Московского экспортного центра, рассказал, что в 2021 году экспорт fashion-товаров из Москвы составил более 38,5 миллионов рублей, увеличившись на 23,2%. Он акцентировал внимание на том, что Московский экспортный центр оказывает поддержку столичным дизайнерам при выходе на международные рынки, в их числе:

бизнес-миссии;

акселерационные программы;

поддержка онлайн-экспорта;

подбор байеров;

аналитические исследования.

«Отдельно хочу сказать про наши акселерационные программы, в частности, о программе “Экспортёры 2.0”, которую мы делаем вместе с бизнес-школой “Сколково”. 85% стоимости участия в программе оплачивает Правительство Москвы и Московский экспортный центр. Следовательно, чтобы сформулировать свою экспортную стратегию или переориентировать её на новые рынки и сформировать дорожную карту, вам нужно будет профинансировать только 15% стоимости», – добавил он.

Присутствующие на площадке представители fashion-бизнеса поделились своим опытом выхода на внешний рынок, среди них были Владимир Богданов, генеральный директор и соучредитель компании Bask (экспортирует одежду формата outdoor с 1991 года), Александра Калошина, директор текстильной компании SOLSTUDIO (продаёт за рубеж текстильный дизайн – авторские принты), Светлана Алексеева, PR-директор бренда AKHMADULLINA (бренд выпускает специальную коллекцию Middle East, направленную на рынок Ближнего Востока) и Александр Маланин, основатель бренда Olovo, который рассказал об участии в крупнейшей fashion-выставке PITTI UOMO и других международных трейд-шоу.

Прошел паблик-ток «Upcycle: как осознанность может стать антикризисной мерой». В нем приняли участие: Дарья Алексеева, основатель фонда «Второе дыхание», Юлия Фирсова, начальник отдела Высшей инженерной школы «Новые материалы и технологии» ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова и Аида Леванова, эколог, редактор раздела экологии ШЭР.

В рамках паблик-тока «Новая жизнь офлайн-ритейла: вызовы, решения, разбор кейсов» приглашённые эксперты обсудили, какая сейчас обстановка на рынке торговой недвижимости, смогут ли локальные дизайнеры заменить собой ушедшие бренды и куда стоит двигаться в дальнейшем.

«Сейчас в среднем соотношение онлайн-продаж и оффлайна у крупных сетевых операторов – 20 к 80. С одной стороны, доля онлайна уже существенно больше, чем несколько лет назад, а с другой – это всё ещё в четыре раза меньше, чем зарабатывают через оффлайн», – рассказал Михаил Петров, эксперт по коммерческой недвижимости, генеральный директор Smart Estate Moscow.

Отвечая на вопрос «Смогут ли российские дизайнеры занять освободившиеся площади?» Анна Уварова, основатель универмага «Фабрика» из Уфы, сказала: «Количественно их, скорее всего, хватит. Но есть вопрос качества. В торговом комплексе с большим траффиком имеются определённые правила. Должен быть понятный дизайн, хороший запас товарных остатков, хорошие производственные возможности. Поэтому для молодых дизайнеров эффективнее всего – размещаться на общих площадках, в универмагах».

Николай Константинов, генеральный директор универмагов Trend Island и «Телеграф», отметил, что покупатели, наконец, начали воспринимать всерьёз российские бренды, и такие компании как Lime и Lichi делают обороты, сопоставимые с оборотами Zara.

Состоялся паблик-ток «Инфлюенс-менеджмент: как работать с блогерами?», спикерами стали: Саша Великолепный и Заводной Макс, блогеры, создатели и ведущие проекта «Сколько Стоит Шмот» в России, Кирилл Борисов, основатель инфлюенсер-маркетинг агентства и платформы LabelUp, Андрей Миронов, креатор XO Team и Лена Ушакова, креативный директор, фэшн-блогер, стилист и основательница бренда Lenusheen Brand

На сессию «PR и маркетинг в моде: как сформировать успешную коммуникацию с аудиторией?» были приглашены ведущие PR-специалисты российской индустрии моды – Светлана Алексеева, основатель агентства FFLD, среди клиентов которого AKHMADULLINA, Akhmadullina Dreams, «Снежная Королева», Laroom и другие, Александра Калошина, основатель группы компаний Solstudio Textile Group и Мария Лобанова, основатель агентства LobanovPR, работающего с брендами Emil Shabaev, Yanina Couture, Fetiche.

По словам Светланы, в настоящий момент произошло перераспределение каналов продвижения: выросла роль Telegram, куда, в том числе, перешли закрывшиеся глянцевые журналы. «Одновременно выросла роль оффлайна. С 2020 года мы практически перестали видеть перспективу в оффлайн-мероприятиях, они стали редкими, бренды перестали проводить показы, перестали видеть в них смысл. Теперь же снова возросла роль личного контакта с брендом, возросла роль личности, которая стоит за брендом и возможности личного контакта с ней», – отметила она.

«Очень важно понимать, на что работает PR, – рассказала Мария Лобанова. – Порой ко мне приходят клиенты и спрашивают, почему, мол, столько публикаций, а продаж нет. Но давайте не путать круглое с красным. Я отвечаю за то, чтобы про ваш бренд знали. Если вы не провели маркетинговые исследования, если у вас товар слишком дорогой или неправильно продаётся, ваша точка продаж находится в неудобном месте или у вас плохой персонал, я не могу за это отвечать».

В рамках мастер-класса «Охрана бренда и ведение бизнеса: вопросы права» выступила Елена Гринь, юрист, кандидат юридических наук, доцент, заместитель заведующей кафедрой интеллектуальных прав МГЮА, член НКС Суда по интеллектуальным правам, специалист по защите прав в сфере моды и дизайна. Елена рассказала о том, какие результаты интеллектуальной деятельности создаёт дизайнер, и что именно из этого охраняется. Перечислила пять шагов по защите своего бренда и отдельно обратила внимание на то, как правильно бренду вести социальные сети, не нарушая чужие авторские права.

Тему продолжила Анастасия Дорофеева, практикующий юрист, основатель и руководитель Бюро модного права A.D. Fashion Law, которая поделилась конкретными кейсами нарушения прав на интеллектуальную собственность, рассказав о спорах как среди международных, так и российских брендов, и о проблемах, возникающих в случае копирования авторского дизайна.

Она также проинформировала о возможных мерах господдержки в этой области:

получение субсидии на регистрацию патента;

получение кредита под залог прав интеллектуальной собственности;

получение субсидии, связанной с возмещением расходов, связанных с регистрацией патентов, и по кредитам, полученным под залог прав интеллектуальной собственности.

Шестой день деловой программы завершился паблик-током «Кейс-стади: запуск мультибрендового шоурума в 2022 году». Присутствующие эксперты рассказали о принципах работы шоурума, о том, как выбирать и продвигать бренды в этом формате, и о своём опыте запуска ритейл-проектов.

«Для начала очень важно определиться с сегментом, по какому принципу будет происходить селекция вещей, – дал совет Алексей Аксенов, cооснователь Faces&Laces, сооснователь и куратор онлайн-платформы для локальных брендов LCLS.RU. – Очень важно отбросить вкусовщину и ориентироваться на то, что нужно людям. Вкусы у нас могут быть разные, но нет никакого подтверждения тому, что наш вкус – это вкус аудитории, на которую мы ориентируемся. И важно сразу же фокусироваться на рекламе».

«Бренд может быть очень классным, но не уметь себя продавать, – добавил он. – И ваш мультибрендовый шоурум может стать его платформой».

Организатор Московской недели моды — Фонд моды при поддержке Правительства Москвы.

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