ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ МОСКОВСКОЙ НЕДЕЛИ МОДЫ

Заключительный день деловой программы Московской недели моды собрал множество спикеров из различных направлений индустрии. 26 июня в «Зарядье» прошли воркшопы, паблик-токи, круглые столы. На Тверской площади и на ВДНХ (Tech in Fashion) также подходят к концу деловые программы. Завершает работу и деловая программа в культурных учреждениях города.

Шестой день деловой программы Московской недели моды прошёл максимально насыщенно. Он начался с воркшопа «Тренды, бренды, дивиденды или зачем отслеживать направления в современной моде», который провела Анна-Роза Бистрофф, дизайнер бренда ROZA, преподаватель авторского курса «История и психология моды: от теории к практике и креативным навыкам» Современной Школы Дизайна.

Анна совершила небольшой экскурс в историю моды, чтобы дать понимание, как формируются и как распространяются модные тенденции. Рассказала, что такое тренд, что такое форкастинг и трендвотчинг, привела примеры компаний, которые делают тренд-прогнозы и выпускают трендбуки, а также дала общий обзор актуальных направлений в мировой моде.

«Мода – это не про дизайнера, это про общество», – резюмировала она.

Состоялся мастер-класс совместно с Profashion «Бюджет для запуска модного бренда». В нем приняли участие: Елена Письменская, эксперт в создании новых и развитии существующих брендов одежды, преподаватель МГУ им. М. В. Ломоносова и МВА – Индустрия моды (сотрудничество более чем с 50 компаниями fashion-рынка, работала с такими компаниями, как: Спортмастер, Детская галерея «Якиманка», Gulliver, Faberlic), Фиоза Миндибаева, бренд Charm Store, Елена Горелова, бренд Cepheya.

На круглом столе «Коллаборация как продающий инструмент бизнеса: кейсы и возможности» собрались эксперты, имеющие опыт работы в сфере коллабораций. Они обсудили необходимость этого инструмента для развития бренда, задались вопросом, как искать партнёров для творческого сотрудничества, а также почему коллаборация должна быть органична в контексте бренда, и как к этому прийти.

Fashion-аналитик и дизайнер Юлия Карагодина, принимавшая непосредственное участие в работе над совместной коллекцией бренда Zarina и Натальи Водяновой, рассказала о том, как важно участникам проекта иметь точки соприкосновения: «Наталья занимается благотворительностью, она осознанно подходит к жизни. Zarina тоже занимается благотворительностью и принимает на работу людей с особенностями. Это и стало общими целями для коллаборации».

Влад Иванов, сооснователь и креативный директор марки SL1P, поделился опытом создания бренда через коллаборацию: «Мы только начинали и решили сделать это просто для фана. Я позвонил художнице Маше Янковской и предложил вывязать её картины на наших джемперах. Ей идея понравилась. В итоге о нас написал Cosmopolitan, и тираж был раскуплен за несколько недель несмотря на то, что у меня не было никакого опыта продаж. С этого история марки и началась».

Ирина Зуева, директор по маркетингу «Эконика», и Ольга Демидова, представляющая компанию «Снежная Королева», отметили, что для их брендов, существующих на рынке уже много лет, важность коллабораций с российскими дизайнерами и медийными персонами состоит в омоложении и обновлении аудитории.

Состоялся круглый стол «Fashion-технопарк. Реализуем нереализованный потенциал». Спикерами стали: Ирена Сопрано, основательница бренда SOL ANNGELANN, Алексей Давыденков, основатель проекта Nimloft, Технопарк НИМ (реновация Новой Ивановской Мануфактуры), Ирина Атряхина (Италия) — международный fashion эксперт, партнер FASHION HUB RUSSIA, куратор акселлерационных Fashion-программ (Будапешт), Валентина Ростовщикова, директор по развитию FASHION HUB RUSSIA, Елена Николаева, депутат Московской городской Думы, Сергей Севастьянов, генеральный директор технопарка «Калибр», Мария Ляхова, директор департамента коммерческой недвижимости ПИК-офис, Авдеева Арина, начальник Управления развития технологической инфраструктуры ДПИИР.

Воркшоп «Пишем продающий текст» провела Людмила Сарычева, редактор, автор книги «Уступите место драме», соавтор «Пиши, сокращай» и «Новые правила деловой переписки».

В начале своего выступления Людмила сказала, что ей не очень нравится само выражение «продающий текст», хотя оно отлично «продаёт» эту лекцию: «Нужно не писать продающий текст, а изучать боли потенциального покупателя и работать с ними». В качестве примера она сделала аккаунт вымышленного бренда и описала в нём все необходимые для продажи опции – от концепции самого бренда до информации о заказе, оплате и доставке, указав при этом на самые распространённые ошибки, которые часто допускают дизайнеры.

«Чтобы читатель решил купить, он должен получить ответы на все свои вопросы», – подчеркнула она.

Тема fashion-текстов продолжилась в рамках паблик-тока «Новые fashion-медиа». На площадке собрались создатели популярных Telegram-каналов – Ксения Китаева, автор канала «КК», Инна Комбарова («Мамкина модница»), София Бузук (Fresh Fashion и Style Tutor) и Рома Демидов («РОМАОМОДЕ»).

Блогеры рассказали о том, почему выбрали именно Telegram, на какие темы они пишут, какое количество постов в день считают оптимальным и сколько времени у них уходит на один пост. А также ответили на главные вопросы: взаимодействуют ли они со своей аудиторией и нужна ли лично им опция комментариев? Следят ли они за статистикой и что делают, если она проседает? И как они монетизируют свои каналы?

«Это полноценная работа, это абсолютно не фрилансерская история, когда вы работаете по три часа в день. За каналом нужно следить постоянно. Мы сделали это образом жизни», – сказала София, отмечая важность полноценной работы над проектом для того, чтобы добиться успеха.

Прошел паблик-ток «Смарт-сет для ритейла: как правильно организовать корнер, поп-ап стор, магазин», который провели Дмитрий Грачев, учредитель фабрики дизайнерской мебели Alterna, организуют пространства и корнеры брендов («Цветной» и Au Pont Rouge) и Анатолий Мосин, основатель и руководитель архитектурного бюро AB PROJECT.

Во второй половине дня состоялся воркшоп по digital-моде «Дизайн 3.0».

«Что такое digital-мода? Давайте разберёмся в этом понятии», – начала дискуссию Ева Свиридова, основатель digital fashion студии SXEMA, Community lead at DAO Metaverse Fashion Council, менеджер проектов Replicant и преподаватель Fashion Factory School.

«Digital — одежда часто ассоциируется с выражением “А король-то голый”, то есть она вроде бы есть, но её вроде бы нет, – отвечая на вопрос, сказала digital-дизайнер Настасья Некрасова, победитель конкурсов PROfashion Masters и Acer, преподаватель Fashion Factory School. – Для меня как для дизайнера она решает важную задачу: когда ты рисуешь эскиз, ты видишь одежду на плоскости. А наша фигура объёмная. И digital – это шикарный инструмент для того, чтобы проверить идеи дизайна».

Настасья добавила, что для того, чтобы создавать цифровую одежду, необходимо знать, как создаётся физическая одежда – как она кроится, как она шьётся, и что просто умения рисовать красивую картинку здесь будет недостаточно.

Также участие в воркшопе принял Александр Лигер, Создатель ViewEvo, мобильного приложения для поиска образов.

Сессию «Digital 2.0: новые инструменты для работы в социальных сетях» провела стратег и бизнес-тренер Юлианна Матусевич. Она начала с того, что digital-маркетинг – «это не какое-либо ответвление маркетинга, а часть общей стратегии бренда». Она поделилась своим опытом в сфере продвижения брендов, рассказала о некоторых тенденциях в digital-коммуникациях с учётом новой реальности и перечислила инструменты, которыми можно пользоваться в данный момент.

«Потенциальный покупатель, находясь в социальных сетях, не ищет конкретный бренд, товар или услугу. Он потребляет контент, получая определённые эмоции. Я вижу большой потенциал в контент-маркетинге и в построении этого маркетинга в соответствии с новыми потребительскими привычками. Креативы, которые сейчас показывают максимальную конверсию – они все идут через ценность бренда, через экспертный контент, через понимание потребностей своей аудитории», – рассказала Юлианна.

«За последние три года время захвата внимания пользователя снизилось с восьми секунд до трёх-четырёх секунд», – добавила она.

Завершающим мероприятием деловой программы Московской недели моды стал паблик-ток «Личный бренд как инструмент продвижения бизнес-проекта», который провела Лина Дембикова, fashion-предприниматель, ведущая программы Перезагрузка на ТНТ селебрити-стилист, основатель бренда The Date, основатель школы моды StyleHunter и первого сервиса по аренде платьев Dress Up Bar.

Лина рассказала о запуске своих собственных проектов и об их продвижении, для которого она использовала возможности своего личного бренда. Она попросила аудиторию ответить на вопрос: в какой момент можно сказать, что человек стал брендом? Где этот критерий, по которому можно судить, что человек стал личным брендом? И высказала свою версию:

«Когда есть другой известный бренд, который готов заплатить тебе денег за то, чтобы твоё имя стояло с его именем. Если «Снежная Королева» готова заплатить за «Снежная Королева» x LINA DEMBIKOVA, или другой бренд готов заплатить другому человеку, чтобы его имя добавило весомости бренду – вот тогда можно считать, что у человека есть личный бренд».

Организатор Московской недели моды — Фонд моды при поддержке Правительства Москвы.

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