Концерт солистов и ансамблей РНО «Вивальди и его современники»

4 марта 1678 года в Венеции родился Антонио Вивальди – композитор, скрипач-виртуоз, педагог, дирижер и католический священник. Он оставил огромное и разнообразное творческое наследие, став одной из ключевых фигур итальянского музыкального барокко.

К празднованию дня рождения одного из родоначальников жанра инструментального концерта солисты и камерные ансамбли Российского национального оркестра подготовили тематическую программу, которую составили сочинения самого Вивальди, а также его прославленного современника Георга Филиппа Телемана – не менее плодовитого и знаменитого автора, жившего и творившего в Германии. Концерт продолжит серию камерных выступлений в Атриуме зала «Зарядья», посвященных ярким композиторским фигурам прошлого.

Программу составили Соната для гобоя и бассо континуо, Концерт для флейты, гобоя фагота и бассо континуо и Концерт для флейты, гобоя, скрипки, фагота и бассо континуо Вивальди, а также три канонические сонаты Телемана. В концерте примут участие ведущие солисты РНО: флейтист Константин Ефимов, гобоисты Виталий Назаров и Ольга Томилова, фаготист Андрей Шамиданов, скрипачки Татьяна Поршнева и Ольга Ирхина и пианист Леонид Огринчук.

Концерт состоится 5 марта в 15.00 в атриуме концертного зала «Зарядье».

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