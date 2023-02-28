В ПЕРМИ СОСТОИТСЯ ДЯГИЛЕВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

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Дягилевский фестиваль под художественным руководством Теодора Курентзиса в 2023 году откроется 22 июня и продлится 11 дней до 28 июня. В программе симфонические и камерные концерты, оперные постановки, экспериментальные перформативные проекты, классическая и альтернативная музыка. В течение всего фестиваля будет работать фестивальный клуб, открытый для всех жителей города. Для студентов творческих вузов будет подготовлена образовательная программа.

дягилевский фестиваль - пермь

Дягилевский фестиваль откроется симфоническим концертом оркестра musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса (12+). В программу вошли три произведения Петра Ильича Чайковского, музыкально или сюжетно связанные с Италией: оркестровая фантазия по мотивам «Ромео и Джульетты» Шекспира, симфоническая фантазия «Франческа да Римини» на сюжет о трагической любви двух влюбленных, почерпнутый в «Божественной комедии» Данте, а также Итальянское каприччио, созданное на основе впечатлений от посещения Рима и римского карнавала.

На закрытии фестиваля будет представлена новая постановка на музыку двух шедевров Игоря Стравинского (18+): широко известной Симфонии псалмов и редко исполняемой мелодрамы «Персефона». Симфония псалмов — одно из самых влиятельных сочинений XX века и самый известный из опусов Стравинского на библейские темы. С классическими симфониями XIX века произведение Стравинского имеет мало общего — композитор-неоклассик ищет в жанре новую выразительность, сдержанную и лишенную романтических сентиментов. В «Персефоне», основанной на одном из античных мифов, Стравинский снова, как в «Весне священной», воссоздает ритуал весны. Он называет свое сочинение мелодрамой, подразумевая особую форму «чтения под музыку», распространенную в начале XX века. С театральной точки зрения это сочинение смешанного жанра, в котором объединяются пение и декламация, античный хор и колыбельные песенки, пантомима и статуарные мизансцены. Театральный «обряд», созданный в начале прошлого века для танцевальной труппы Иды Рубинштейн, исполнят оркестр, хор и танцевальная труппа musicAeterna под руководством режиссера Анны Гусевой и музыкального руководителя и дирижера Теодора Курентзиса. Премьерные показы состоятся 1 и 2 июля в Доме Музыки на заводе Шпагина.

В течение всего фестиваля будет работать фестивальный клуб, где будут проходить творческие встречи с участниками фестиваля, лекции, мастер-классы, перформансы, трансляции и обсуждения событий основной программы. События фестивального клуба бесплатные и доступны всем жителям города. Для студентов творческих вузов будет подготовлена образовательная программа.

Подробная программа Дягилевского фестиваля будет объявлена в середине марта.

Организатором Дягилевского фестиваля — 2023 является Дягилевский фонд поддержки культурных инициатив. Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Пермского края. В 2023 году Дягилевский фестиваль проходит в рамках празднования 300-летия Перми.

Дягилевский фестиваль — один из крупнейших музыкальных форумов в России. Он проходит в Перми, где провел детство Сергей Дягилев, выдающийся импресарио и пропагандист русской культуры. Фестиваль стремится укреплять и развивать традиции Дягилева и исследует различные формы творческого поиска, нового театрального языка и современных тенденций академической музыки. Художественный руководитель фестиваля Теодор Курентзис. Фестиваль проходит ежегодно летом. С 2020 года проводится трехдневный зимний «спутник» фестиваля — Дягилев+. В этом году фестивалю исполняется 20 лет.

Фото - Никита ЧУНТУМОВ

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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