В ПЕРМИ СОСТОИТСЯ ДЯГИЛЕВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

Дягилевский фестиваль под художественным руководством Теодора Курентзиса в 2023 году откроется 22 июня и продлится 11 дней до 28 июня. В программе симфонические и камерные концерты, оперные постановки, экспериментальные перформативные проекты, классическая и альтернативная музыка. В течение всего фестиваля будет работать фестивальный клуб, открытый для всех жителей города. Для студентов творческих вузов будет подготовлена образовательная программа.

Дягилевский фестиваль откроется симфоническим концертом оркестра musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса (12+). В программу вошли три произведения Петра Ильича Чайковского, музыкально или сюжетно связанные с Италией: оркестровая фантазия по мотивам «Ромео и Джульетты» Шекспира, симфоническая фантазия «Франческа да Римини» на сюжет о трагической любви двух влюбленных, почерпнутый в «Божественной комедии» Данте, а также Итальянское каприччио, созданное на основе впечатлений от посещения Рима и римского карнавала.

На закрытии фестиваля будет представлена новая постановка на музыку двух шедевров Игоря Стравинского (18+): широко известной Симфонии псалмов и редко исполняемой мелодрамы «Персефона». Симфония псалмов — одно из самых влиятельных сочинений XX века и самый известный из опусов Стравинского на библейские темы. С классическими симфониями XIX века произведение Стравинского имеет мало общего — композитор-неоклассик ищет в жанре новую выразительность, сдержанную и лишенную романтических сентиментов. В «Персефоне», основанной на одном из античных мифов, Стравинский снова, как в «Весне священной», воссоздает ритуал весны. Он называет свое сочинение мелодрамой, подразумевая особую форму «чтения под музыку», распространенную в начале XX века. С театральной точки зрения это сочинение смешанного жанра, в котором объединяются пение и декламация, античный хор и колыбельные песенки, пантомима и статуарные мизансцены. Театральный «обряд», созданный в начале прошлого века для танцевальной труппы Иды Рубинштейн, исполнят оркестр, хор и танцевальная труппа musicAeterna под руководством режиссера Анны Гусевой и музыкального руководителя и дирижера Теодора Курентзиса. Премьерные показы состоятся 1 и 2 июля в Доме Музыки на заводе Шпагина.

В течение всего фестиваля будет работать фестивальный клуб, где будут проходить творческие встречи с участниками фестиваля, лекции, мастер-классы, перформансы, трансляции и обсуждения событий основной программы. События фестивального клуба бесплатные и доступны всем жителям города. Для студентов творческих вузов будет подготовлена образовательная программа.

Подробная программа Дягилевского фестиваля будет объявлена в середине марта.

Организатором Дягилевского фестиваля — 2023 является Дягилевский фонд поддержки культурных инициатив. Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Пермского края. В 2023 году Дягилевский фестиваль проходит в рамках празднования 300-летия Перми.

Дягилевский фестиваль — один из крупнейших музыкальных форумов в России. Он проходит в Перми, где провел детство Сергей Дягилев, выдающийся импресарио и пропагандист русской культуры. Фестиваль стремится укреплять и развивать традиции Дягилева и исследует различные формы творческого поиска, нового театрального языка и современных тенденций академической музыки. Художественный руководитель фестиваля Теодор Курентзис. Фестиваль проходит ежегодно летом. С 2020 года проводится трехдневный зимний «спутник» фестиваля — Дягилев+. В этом году фестивалю исполняется 20 лет.

Фото - Никита ЧУНТУМОВ

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.