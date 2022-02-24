Концерт «Все кантаты Баха» в Кафедральном соборе св. Петра и Павла

27 февраля 2022 года в Кафедральном соборе св. Петра и Павла Collegium Musicum продолжит грандиозный проект, в рамках которого все кантаты Баха звучат на исторических инструментах в пространстве собора. Пятый сезон проекта посвящен кантатам, чей музыкальный стержень составляют лютеранские хоралы. Духовные песни сопровождали каждого лютеранина на протяжении всей жизни; Бах прикоснулся к этому неисчерпаемому источнику вдохновения в раннем детстве – в возрасте 4-10 лет сборник церковных гимнов был его главной книгой, – и не расставался до конца дней. Мелодии хоралов искусно вплетены во многие его сочинения, создавая смысловую многомерность, ими инкрустирована вся баховская музыка, благодаря символике мотивов обладающая мощной интертекстуальностью. Человеку XXI века сложно считывать эти слои, вот почему в проекте так важны с комментарии крупнейшего знатока духовной музыки Романа Насонова.

В этот день прозвучат кантаты, в основе которых лежит хорал немецкого теолога Пауля Герхардта «Ich hab in Gottes Herz und Sinn» (1647)

В музыкальном вечере примут участие титулярный органист Папской базилики св. Михаила в Мадриде Даниэль Сальвадор (орган), Ансамбль Collegium Musicum во главе с художественным руководителем и дирижером – Олегом Романенко и российский музыковед Роман Насонов.

Начало в 20:00.

Фото – Фонд Collegium Musicum

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