«Коппелия»: Театр балета классической хореографии готовится к премьере

Театр балета классической хореографии п/р Элика Меликова готовит к показу на сцене Москонцерт Холла премьеру балета «Коппелия». Это комический балет на музыку французского композитора Лео Делиба в постановке Артюра Сен-Леона. Премьера спектакля приурочена к 35-летнему юбилею со дня основания театра, который коллектив отпраздновал 15 мая 2025 года.

Премьера балета «Коппелия» – одно из важнейших событий сезона 24/25 в Театре балета классической хореографии. Этот спектакль не исполнялся коллективом театра уже более 10 лет, хотя в прошлом имел успех на гастролях по странам Европы. Московский зритель увидит балет «Коппелия» в исполнении труппы впервые. Этот спектакль не столь популярен в России, как другие шедевры балетной классики, поэтому для театра так важно вернуть его в актуальный репертуар и знакомить с ним зрителей.

«Коппелия» – это лёгкий комический спектакль, наполненный юмором, весельем и атмосферой праздника. В основе сюжета лежит новелла знаменитого писателя Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Песочный человек», в которой рассказывается о юноше, полюбившем механическую куклу, сделанную искусным мастером Коппелиусом. В отличие от новеллы Гофмана с присущими ей чертами мистики, эта сторона в балете была практически отброшена. У либреттистов – Шарля Ньютерра и Артюра Сен-Леона – получилась занимательная комедия, основанная на мимолетной ссоре и примирении влюбленных – Сванильды и Франца.

Восстановлением балета на сцене Москонцерт Холла занимаются балетмейстеры и репетиторы труппы, опираясь на архивные записи спектакля. С артистами работают Екатерина Шаляпина, которая сама в прошлом была прима-балериной театра и исполняла партию Сванильды, Заслуженный артист России Марк Перетокин, Валерий Трофимчук и Евгений Горемыкин. Художник по костюмам и декорациям – Почётный член Российской Академии художеств, бессменный руководитель театра Элик Меликов.

В премьерных спектаклях главные партии исполнят ведущие артисты и солисты Театра балета классической хореографии: Сванильда – лауреат и дипломант Международных балетных конкурсов, ведущая балерина Наталья Пивкина, Франц – ведущий артист и хореограф Степан Косыгин, Коппелиус – лауреаты Международных балетных конкурсов, солисты театра Максим Асланов и Сергей Котов.