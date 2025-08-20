Больше половины digital-авторов используют искусственный интеллект при написании книг

Сервис Литрес Самиздат опросил digital-авторов, чтобы узнать, прибегают ли они к помощи искусственного интеллекта, для каких задач используют ИИ чаще всего и как оценивают будущее нейросетей в литературе. 54% применяют генеративные модели во время работы над произведением, однако 70% из них уверены, что искусственный интеллект не сможет писать качественную литературу без участия человека. Основными рисками применения нейросетей опрошенные назвали потерю оригинального слога и авторского стиля писателя.

В связи с тем, что применение искусственного интеллекта в различных областях и профессиях набирает обороты, сервис Литрес Самиздат решил узнать, задействуют ли писатели нейросети в литературной деятельности. Выяснилось, что 54% авторов используют искусственный интеллект в процессе написания книг. Основные задачи, которые писатели решают с помощью нейросетей: проверка грамматики, орфографии и пунктуации (20%), поиск информации (19%) и создание изображений по произведению (15%).

53% авторов, не применяющих ИИ, негативно относятся к тому, что генеративные модели используются в процессе написания книг. 42% настроены нейтрально, а положительно — всего 5% респондентов.

Авторы, которые применяют возможности ИИ во время литературной деятельности, выделили следующие преимущества: экономия времени (32%), повышение качества текста (24%), а также оценка и получение обратной связи по написанному отрывку произведения (23%). Большинство писателей, которые отметили, что не используют искусственный интеллект в процессе написания книг, убеждены, что в литературе у генеративных моделей нет преимуществ (30%). Однако 23% опрошенных всё же среди позитивных моментов выделили анализ больших данных, а 15% отметили экономию времени.

Большинство digital-авторов, как использующих, так и не использующих ИИ, назвали потерю оригинального слога и стиля главным риском применения нейросетей (20% и 19% соответственно), на втором месте оказался риск, связанный с развитием зависимости от генеративных моделей и утратой литературных навыков (19% и 17%), третью по популярности позицию разделили два мнения: сторонники ИИ выделили фактологическую неточность (14%), а избегающие его применения — неспособность в полной мере передавать эмоции через текст (15%).

Большинство опрошенных авторов считают, что в будущем искусственный интеллект не сможет писать качественную литературу без участия человека. Среди применяющих нейросети с этим суждением согласны 70% респондентов, а из тех, кто не использует ИИ, — 76%.

72% digital-авторов, прибегающих к помощи искусственного интеллекта считают, что в книге не обязательно указывать факт применения нейросетей, в то время как 81% писателей, не использующих ИИ, убеждены, что необходимо уведомлять читателя о том, что при написании текста были задействованы генеративные модели.