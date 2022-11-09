Красноярск примет Всероссийский музыкальный конкурс

С 3 по 9 декабря в Красноярской краевой филармонии и Сибирском государственном институте искусств пройдет IV Всероссийский музыкальный конкурс по специальности «Фортепиано».

Среди участников – 24 молодых пианиста из Москвы и Санкт-Петербурга, а также Казани, Новосибирска, Ростова-на-Дону и Саратова. Конкурсный отбор будет чередоваться с насыщенной культурной и просветительской программой.

«Для нас большая честь принимать столь значимое в мире музыки событие. Важно, что конкурс – это не только череда отборов и состязаний, но и насыщенная образовательная и концертная программа. Уверен, что концерт победителей в сопровождении Государственного академического симфонического оркестра и с участием лауреатов Международного конкурса имени П. И. Чайковского станет ярким событием культурной жизни Красноярска», – отметил генеральный директор Красноярской филармонии Евгений Стодушный.

Концертная программа конкурса откроется 3 декабря в Малом концертном зале Филармонии. На сцене выступит лауреат международных конкурсов Александр Романовский (фортепиано) и Московский государственный симфонический оркестр. Художественный руководитель и главный дирижер – Иван Рудин.

6 декабря на сцене Малого зала Красноярской филармонии состоится фортепианный концерт народного артиста России Владимира Овчинникова и заслуженного артиста России Андрея Писарева.

Завершится конкурс 9 декабря на сцене Большого зала Красноярской филармонии гала-концертом лауреатов в сопровождении Государственного академического симфонического оркестра им. Е.Ф. Светланова, дирижер – Иван Никифорчин. В концерте также примут участие Гайк Казазян (скрипка), Юлия Маточкина (сопрано) и Нарек Ахназарян (виолончель) – лауреаты Международного конкурса им. П. И. Чайковского разных лет.

Учредители Конкурса – Правительство Российской Федерации и Министерство культуры Российской Федерации. Организатор – ФГБУК РОСКОНЦЕРТ.

С полной программой конкурса можно ознакомиться на сайте Красноярской краевой филармонии.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.