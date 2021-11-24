Креативная команда Пятого канала признана лучшей!

Церемония вручения Премии АПКиТ 2021 победила в номинации «Лучшее деловое событие: проведение премии», виртуальная студия Пятого канала — в номинации «Лучшая студия для проведения онлайн-событий». Event-проектам Пятого канала присудили победу в номинации «Лучший сценарий и режиссура события офлайн/онлайн» и приз основной номинации — «Лучшая event-команда, сертифицированная АКМР».

Для своих event-проектов Пятый является агентством полного цикла. Команда Пятого осуществляет организацию и проведение мероприятий, прямую трансляцию в федеральном эфире и интернете — на своих официальных площадках, а также PR-сопровождение. Флагманские проекты event-команды Пятого канала: «Алые Паруса», «День Ангела», «Премия АПКиТ», «Народное караоке» и многие другие.

Все проекты Пятого неоднократно побеждали в значимых российских и международных премиях и конкурсах. Праздник выпускников «Алые паруса-2020» был признан лучшим и награжден золотом в номинациях «Арт-событие», «Праздничное мероприятие», «Культурное событие» и «Музыкальное событие», а серебряную награду получил в номинации «Прямая трансляция» на престижном мировом конкурсе.

Онлайн-трансляция VIII Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения стала обладателем почетного третьего места самого значимого Международного событийного фестиваля BEA World — 2020 в номинации DIGITAL/HYBRIDMEETING, CONVENTION & INCENTIVE. Проект Пятого канала — проморолик «Алые паруса. Александр Грин» вошел в шорт-лист международного конкурса в области промоушена, дизайна и маркетинга «Promax Awards Global Excellence 2021» в номинации «Best seasonal or special event program promo over 60 seconds».

«Ивент и событийный менеджмент приобретают огромные обороты, и в этом уже участвуют не только агентства, которые делают что-то, а весь рынок. Это и рестораны, банкетные площадки, корпорации — все проводят огромное количество мероприятий, на которых люди встречаются, общаются. Это самый, я бы сказала, эффективный инструмент коммуникации», — считает член правления Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа (АКМР) России Екатерина Коляда.

«Ассоциация продюсеров кино и телевидения всегда выбирает профессиональных партнёров, с которыми работать приятно и надежно! Спасибо команде АПКиТ и коллегам Пятого канала за плодотворное сотрудничество. Наши совместные проекты были реализованы блестяще и собрали большое количество наград в различных конкурсах», — говорит исполнительный директор АПКиТ Ольга Жукова.

«Пятый канал уже давно зарекомендовал себя как хедлайнера в ивент-индустрии. У нас уникальная команда профессионалов, которая умеет создавать совершенно разные проекты. Это легендарный бал выпускников «Алые Паруса», социальный проект «День Ангела», «Премия АПКиТ», «Народное караоке» и многие другие. Все проекты Пятого неоднократно побеждали в значимых российских и международных премиях и конкурсах», — делится пресс-секретарь Пятого канала Маргарита Лебедева.

Торжественная церемония награждения победителей состоялась 23.11.21 в Москве в пространстве DOM25. Конкурс «Лучшая event-команда, сертифицированная АКМР» проводится с 2010 года. Цель конкурса — выявить лучшие агентства, команды, проекты, поставщиков в сфере ивент-индустрии. Конкурс дает компаниям, оказывающим event-услуги, возможность заявить о себе.

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