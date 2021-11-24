Стали известны победители конкурса Lexus Design Award Russia Тор Choice 2022

Во время прямой трансляции церемонии награждения Lexus подвёл итоги конкурса Lexus Design Award Russia Top Choice 2022. Жюри объявило тройку финалистов, а также был назван победитель открытого голосования.

Lexus Design Award — международный профессиональный и творческий конкурс, который проводится при поддержке бренда Lexus с 2013 года под неизменным девизом «Дизайн для лучшего будущего». Ежегодно тысячи дизайнеров и разработчиков из сфер креативных индустрий представляют свои инновационные проекты, призванные сформировать лучшее будущее для человечества.

Российский этап конкурса Lexus Design Award Russia Top Choice уже в шестой раз выступил в качестве уникальной площадки для обмена опытом между дизайнерами и творческими личностями со всей страны.

Победителя российского этапа премии определяли знаковые персоны российского и зарубежного дизайна, профессионалы, ежедневно работающие над созданием лучшего будущего.

Победителем конкурса Lexus Design Award Russia Top Choice 2022 стал проект Sound Eclipse дизайнера Шамиля Сахабиева из Москвы. Это система активного шумоподавления для окон, которая гасит звуковые волны, создавая волны в противофазе шуму. Система устанавливается напротив приоткрытого окна при помощи стационарного крепления или на гардину и может регулироваться по высоте. Также Sound Eclipse выполняет функцию светильника и беспроводной аудиосистемы.

Шамиль Сахабиев пройдёт в полуфинал международного конкурса Lexus Design Awards 2022 и сможет побороться за главный приз — грант на создание прототипа своего проекта в размере до 3 млн японских иен (свыше 1,9 млн рублей). А также он выберет для обучения любой интенсив от образовательного партнёра конкурса Британской высшей школы дизайна и отправится на дизайн-фестиваль OFF Barcelona.

Второе место в конкурсе Lexus Design Award Russia Тор Choice 2022 разделили Евгений Тулубенский, Иван Холопов, Дарья Манухина и Евгений Никитин из Брянска с проектом JELLY TECH. Это система дронов — уборщиков мусора в океане на основе искусственного интеллекта, которые агрегируют информацию о путях распространения отходов. Они заряжаются от солнечной панели, поэтому могут находиться многие месяцы на поверхности воды. Плывя по течению или против него, дроны захватывают мусор и локализуют его.

В качестве приза авторы работы получат в подарок любой курс от образовательной платформы Skillbox. Также проект JELLY TECH стал победителем специальной номинации от Московского музея дизайна — его авторы станут участниками выставки, посвящённой истории и будущему российского дизайна.

Третье место Lexus Design Award Russia Тор Choice 2022 досталось проекту Fols, кресло-коляска, интегрируемое в кровать, дизайнера Ксении Илюхиной из Москвы. Кресло избавляет от необходимости посторонней помощи для людей с травмами позвоночника и параличом нижней части тела при перемещении в кровать и обратно. Наградой за третье место стали два интенсива от известной онлайн-школы Bang Bang Education на выбор.

В 2021 году чётвертый раз в истории Lexus Design Award Russia Тор Choice присуждается премия победителю открытого голосования. На сайте конкурса каждый желающий мог выбрать до пяти понравившихся работ. Награду получили Камила Ташмуратова и Михаил Петров из Санкт-Петербурга с проектом зарядки для смартфона энергией от кухонных отходов COMPOT. В награду они получат один интенсив на выбор от онлайн-школы Bang Bang Education.

«Конкурс Lexus Design Award уже много лет объединяет дизайнеров, архитекторов и деятелей искусств — как опытных мастеров и признанных экспертов, так и будущих звезд индустрии, которые хотят внести свой вклад в формирование лучшего будущего для человечества. Я благодарю всех участников, которые подали заявки на конкурс в этом году, и выражаю признательность членам жюри и экспертного совета премии. А финалистам всех номинаций Lexus Design Award Russia Top Choice 2022 я желаю большой творческой судьбы. Надеюсь, наш конкурс поможет вам открыть новые возможности», — прокомментировал Виктор Каюрин, глава Lexus в России.

Ключевым фокусом в работе над российским этапом Lexus Design Award 2022 стала междисциплинарность. В числе партнёров, наряду с образовательными институциями и лучшими онлайн-университетами, появились музеи и культурные центры, в состав жюри и экспертов вошли как лидеры мнений в области дизайна, технологий и медиа, так и профессионалы культуры и искусства.

Конкурс стал универсальной платформой для дизайнеров, художников и изобретателей, охватив все сферы дизайна — от архитектуры до NFT. Значительная часть проектов этого года сосредоточена на улучшении будущего в области экологии и социальной ответственности.

Вместе с индустриальными и образовательными партнёрами была проведена серьёзная образовательная программа, в которую вошло более 17 событий. Благодаря онлайн-формату в лекциях и дискуссиях могли участвовать жители всех регионов России.

Мероприятие не оставили вниманием и индустриальные партнёры конкурса.

«Основное преимущество конкурсов в дизайне — это решение какой-то глобальной проблемы или задачи с помощью дизайна. Это могут быть социальные проблемы, проблемы доступности, с урбанистикой или технологиями. В нашем мире есть много глобальных задач, и как раз с помощью конкурсов по дизайну можно это эффективно решать; мы со своей стороны, образовательной платформы Skillbox, рады участвовать в этом конкурсе и предложить работы студентов, наше студенческое комьюнити для решения подобных глобальных задач», – говорит ведущий программный директор и сооснователь платформы Skillbox Сергей Петров.

Ольга Дружинина, , ответила на вопрос, в чём она видит потенциал подобного конкурса: «Конкурс — прекрасная возможность для дизайнеров, в том числе начинающих, реализовать свои самые смелые идеи и концепции. Важно, на мой взгляд, что при этом их творческий потенциал не ограничивается рамками, с которыми они сталкиваются в реальной практике. Это шанс найти «своего» производителя: проект любого участника, даже не победителя, может привлечь к себе внимание потенциального заказчика. Так конкурс становится платформой для объединения дизайна и бизнеса. Ещё один безусловный бонус для участника — это включение его в международный контекст, общение с профессионалами самого высокого уровня, расширение границ и представлений о последних тенденциях в этой области. В целом же конкурс — важный шаг в развитии дизайнерской среды в нашей стране», – отвечает на вопрос о потенциале подобного рода конкурсов директор по развитию Музея Дизайна Ольга Дружина.

«Новому поколению небезразлично то, в каком мире мы будем жить, поэтому сегодня так остро ощущается потребность в смелых идеях. В идеях, которые изменят мир — пусть даже на уровне небольшого сообщества. Для молодых дизайнеров, которые только ищут свой голос в индустрии, Lexus Design Awards — это возможность заявить о себе. Университет креативных индустрий Universal University, Британская высшая школа дизайна и Архитектурная школа МАРШ ежегодно поддерживают российский этап премии Lexus Design Award, чтобы поделиться собственной экспертизой в креативных индустриях и вдохновиться смелыми проектами конкурсантов. Для нас современный дизайн — это, прежде всего, про поиск решений самых важных проблем человечества. Дизайн привносит в нашу жизнь не только визуальную эстетику и функциональность, но и технологические инновации, устойчивость, инклюзивность», — рассказывает директор Университета креативных индустрий Universal University и декан Британской высшей школы дизайна Екатерина Черкес-заде.

Своим видением потенциала конкурса Lexus Design Award также поделились Дима Родионов — креативный директор онлайн-школы дизайна и иллюстрации Bang Bang Education: «Этот конкурс задает важные вопросы и пытается предложить решения проблем, которые актуальны сейчас. Он не строит долгих планов, а ориентируется на завтрашний день, используя доступные сегодня технологии»; и Дмитрий Озерков — руководитель магистерской программы Art&Science Университета ИТМО, PhD, куратор, искусствовед, заведующий Отделом современного искусства Государственного Эрмитажа, директор MusicAeterna в России: «Потенциал подобного конкурса в том, чтобы открыть новые имена, новых ярких художников, дизайнеров, креаторов. И оказать поддержку в реализации их идей — это крайне важно как для начинающих, так и для профессиональных художников. Стоит особенно отметить социальную значимость и новаторские решения в качестве одних из критериев отбора проектов».

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