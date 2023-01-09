Нина Фокина презентовала песню «Мама»

Первая и очень необычная музыкальная премьера состоялась в этом году от певицы Нины Фокиной. 9 января, в День Рождения своей мамы, артистка выпустила песню с одноименным названием «Мама». По словам исполнительницы, это не просто песня, это самая настоящая благодарность дочери, уже взрослой дочери, прошедшей многое, через что прошла в своё время её мама, и понимающей, как ей было нелегко, что она чувствовала и чувствует. Песня - любовь. Песня - благодарность.

К этой премьере Нина готовилась больше года. Ведь по секрету, этот музыкальный подарок должен был быть презентован ещё год назад. Но по определенным обстоятельствам не получилось. И это даже к лучшему, замечает артистка.

«Очень тонко работали над аранжировкой, выверяя каждый звук. К тому же, сама запись далась не сразу. Перепевалась песня не раз. И каждый раз с «комом в горле», перехватывало дыхание, пробивало на слёзы через строку. Я часто брала паузы, успокаивалась и с трудом продолжала, ведь с огромным пониманием спета каждая фраза. Это была самая сложная запись из всех моих песен. Песня «Мама» - это неиссякаемая, безграничная моя благодарность и любовь в каждой строке, в каждом слове за каждый наш день.

И сейчас, с возрастом, имея своих деток, я понимаю на собственном опыте, через что пришлось пройти моей маме, да и наверное, каждой маме, которая с трепетом и настоящей родительской любовью воспитала своих детей!».

Авторами песни выступили Арсений Арделян и Вадим Лосев (по совместительству звукорежиссёр записи).

Именно вместе с Вадимом проходила запись песни. Для Нины это было очень ответственно. Но когда уже самим автором было сказано «всё получилось», песня ждала своего часа!

«Безусловно, мы надеемся, что эта песня найдет отклик в сердцах слушателей и будет не раз адресована от любящих детей своим матерям не только по случаю их Дня Рождения, но и просто так!», – отмечают Вадим Лосев и Нина Фокина.

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