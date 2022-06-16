Kris Kilar презентовала новый сингл «Разбитый экран» в Звук Студио

10 июня состоялась закрытая презентация нового трека Kris Kilar на концерте Release Day от Звук СТУДИО. Поддержать музыкальный релиз певицы и увидеть возможности площадки приехали звезды и блогеры. Открыл презентацию генеральный продюсер аудиосервиса Звук Сергей Балдин, который рассказал о всех преимуществах Звук Студио и поделился планами по развитию музыкальных пространств, которые будут особенно актуальны для музыкантов, продюсеров и лейблов.

Release Day – это ламповые концерты, в рамках которых звезды презентуют новые релизы до их официального выхода. Помимо еще не выпущенных композиций, артисты исполняют и свои хиты, в том числе, в нестандартных форматах – лайв и акустика. Этот проект призван помочь артистам в развитии и продвижении их музыкального контента. Аудиосервис Звук запустил Release Day в рамках масштабной стратегии поддержки музыкальной индустрии и своего флагманского продукта в этом сегменте – Звук Студио — многофункционального сервиса с набором офлайн- и онлайн-инструментов для артистов любого уровня. Звук Студио объединяет креаторов творческой индустрии — от кураторов плейлистов и контент-мейкеров до диджеев и музыкантов, которые хотят развиваться и монетизировать свое творчество.

«Звук Студио стирает границы между артистом и поклонниками за счет ламповой атмосферы и особенностей площадки: слушатель от звезды находится на расстоянии вытянутой руки и получает возможность услышать треки до официального релиза. А для артиста Release Day – это возможность прогнать новый материал и стать ближе к своей аудитории», – рассказала директор по развитию проекта Студио и работе с талантами в Звуке Екатерина Комиссарова.

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