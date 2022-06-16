Виктор Добронравов: «Рок-опера – это мюзикл, но не каждый мюзикл рок-опера»

Актёр театра им. Вахтангова Виктор Добронравов в эксклюзивном интервью автору и ведущему программы «Нелёгкий лёгкий жанр» на телеканале «Продвижение» Алексею Франдетти рассказал о проблемах современного российского мюзикла, разнице между рок-оперой и мюзиклом, а также о том, почему группа «Queen» – уникальная.

«Мюзикл − это очень нелёгкий, но лёгкий жанр. Проблема российского мюзикла заключается в том, что мало кто может одновременно делать три вещи: играть, петь и танцевать. Когда всё это сходится, люди могут себя называть артистами мюзикла. Но кто-то только поёт, кто-то только танцует и именно в этом наша проблема. Штат наших артистов в десятки раз меньше, чем там, где открывается кастинг и выстраивается тысячная очередь из артистов, среди которых выбираются лучшие из лучших. У нас всё-таки десятки, а не тысячи. Ну, и уровень индустрии у нас, не скажу, что ниже, но, как и кинематограф, где есть талантливые режиссёры, сценаристы и артисты, просто не такой большой», – заявил Виктор Добронравов.

«Мне кажется, что какой-то принципиальной разницы между мюзиклом и рок-оперой нет. Рок-опера – это мюзикл, но не каждый мюзикл рок-опера. Мой любимейший мюзикл – это «Иисус Христос – суперзвезда», но это же и рок-опера, по-другому нельзя назвать. Я мечтаю о том, что я дорасту, доживу до момента, когда у нас будет делаться кино, теле или театральная версия этого мюзикла, музыка которого очень в меня попадает. Это какой-то уникальный момент, когда всё сошлось: текст, тема, музыка. Те же «Шахматы», написанные теми же авторами, в меня не попадают совершенно. Меня даже звали прийти туда на пробы, я послушал, музыка красивая, но она осталась где-то там, внутри этого мюзикла. «Иисус Христос – суперзвезда» это про вечную музыку, которая будет сейчас, завтра, послезавтра. «Призрак Оперы» это тоже прекрасная музыка, великая, но лично в меня не попадает и поэтому я там не участвовал. Меня вообще в профессии никто не заставит делать то, что я не хочу делать. Тут есть другой момент: никому нет дела до того, какие у меня личные проблемы, переживания, катаклизмы в семье. Я работаю, люди купили билет, и должен выйти на сцену. Ценой своей любимой работы играю в тех спектаклях, которые я люблю и в которых хочу играть», − отметил актёр театра им. Вахтангова в эксклюзивном интервью программе «Нелёгкий лёгкий жанр» на телеканале «Продвижение».

«Я вырос на рок-музыке. Мои сверстники слушали “Manowar”, “Cannibal Corps”, “Metallica”, “Iron Maden”, носили популярные в 90-е майки с черепами и всё такое. Я же в это время слушал группу “Queen”, просто заслушивался. Фредди Меркьюри – это вообще отдельный разговор. Лично для меня вершина в исполнительском вокальном мастерстве – отсутствие манеры, красок, то есть чистый голос, и в этом плане Меркьюри это эталон чистого мужского вокала. Именно поэтому из наших исполнителей я люблю Андрея Сапунова и группу «Воскресенье», где тоже есть чистейший простейший вокал. Попробуй так спеть? Ещё у рок-исполнителей есть очень много манеры. Это прикрытие, я это понимаю как актёр. Вот попробуйте спеть как Фредди. Безусловно, “Queen” очень уникальная группа и других таких групп нет. Наверное, только “The Beatles” могли сравниться с ними по количеству хитов, но это всё равно рок-н-ролл, у них меньший диапазон в стилях. У группы “Queen” есть просто всё: тяжёлый рок, блюз, баллады, чёрные хоры. Они делали что-то вообще невозможное. Такой второй группы, по моему мнению, нет вообще», − рассказал Виктор Добронравов.

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