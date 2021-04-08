Кристина Башчех – первый русский блогер Ирана

Кри­сти­на Дмит­ри­ев­на Бош­чех (Инста­грам – @kristina__bo) роди­лась 25 авгу­ста 1993 года в Хаба­ров­ске, где учи­лась и вырос­ла. В школь­ные годы Кри­сти­на заин­те­ре­со­ва­лась мар­ке­тин­гом, и сво­бод­ное вре­мя тра­ти­ла на само­об­ра­зо­ва­ние. В буду­щем, это помог­ло ей во вре­мя созда­ния и раз­ви­тия блога.

После окон­ча­ния шко­лы, поеха­ла учить­ся в город Далянь (Китай) по спе­ци­аль­но­сти биз­нес-пере­вод­чик. После напа­де­ния обе­зу­мев­ше­го мест­но­го жите­ля с ножом, обес­по­ко­ен­ная сво­ей без­опас­но­стью Кри­сти­на, поки­ну­ла Китай и вер­ну­лась в Хаба­ровск, где посту­пи­ла в желез­но­до­рож­ный уни­вер­си­тет на спе­ци­аль­ность «финан­сы и кредит».

После уни­вер­си­те­та Кри­сти­на нача­ла путе­ше­ство­вать. Во вре­мя путе­ше­ствия в Япо­нию про­изо­шли два собы­тия. Кри­сти­на нача­ла вести блог и позна­ко­ми­лась с буду­щим мужем — Маматом.

Из-за невоз­мож­но­сти оста­вать­ся в Япо­нии, было при­ня­то реше­ние пере­ез­жать в Теге­ран, Мамат отпра­вил­ся туда на две неде­ли рань­ше, что­бы под­го­то­вить­ся к при­лё­ту Кри­сти­ны. В тот момент, об Иране тяже­ло было най­ти какую либо инфор­ма­цию, не было ни одно­го бло­ге­ра, пишу­ще­го об этой стране на рус­ском язы­ке. В эту стра­ну нель­зя было при­е­хать без при­гла­ше­ния и в тот момент она име­ла ста­тус «закры­той».

Но по при­лё­ту, боль­шин­ство сте­рео­ти­пов об этой стране раз­би­лись вдре­без­ги Имен­но поэто­му Кри­сти­на поста­ви­ла перед собой цель изме­нить пока­зать, всю мно­го­гран­ность и оча­ро­ва­тель­ность такой стра­ны как Иран. Что­бы не толь­ко она, но и каж­дый чело­век на Зем­ле имел воз­мож­ность соста­вить своё лич­ное мне­ние, не навя­зан­ное стереотипами.

Имен­но в этот момент появил­ся пер­вый рус­ско­языч­ный блог опи­сы­ва­ю­щий Иран, не как закры­тую, мусуль­ман­скую стра­ну, а как откры­тое госу­дар­ство с бога­той куль­ту­рой, кото­рое мож­но и нуж­но посе­тить каждому.

В бло­ге Кри­сти­на затра­ги­ва­ет такие темы, как: жизнь в закры­той стране, отно­ше­ния с иран­ской семьей, лич­ност­ный рост, бла­го­тво­ри­тель­ность, пуб­лич­ные выступ­ле­ния и это толь­ко малая доля того, о чём она делит­ся со сво­и­ми читателями.

При её актив­ном уча­стии был про­ве­ден пер­вый бло­гер­ский тур пор Ира­ну на кото­рый были при­гла­ше­ны извест­ные бло­ге­ры стран цен­траль­ной и восточ­ной Евро­пы. Имен­но она орга­ни­зо­ва­ла и про­спон­си­ро­ва­ла этот тур, поз­во­лив­ший пока­зать Иран с неожи­дан­ной сто­ро­ны, пере­убе­дить людей в их лож­ных пред­став­ле­ни­ях, пока­зать его инте­рес­ные места, а так­же при­влечь тури­стов. Бла­го­да­ря это­му, в 2018 году, Кри­сти­ной была полу­че­на бла­го­дар­ность от иран­ско­го пра­ви­тель­ства, за зна­чи­тель­ный вклад в образ стра­ны на меж­ду­на­род­ной арене и его развитие.

В июле 2019 года блог Кри­сти­ны при­влек вни­ма­ние иран­ско­го инфор­ма­ци­он­но­го агент­ства @etemadonline.official. Там они обща­лись о её пере­ез­де в Теге­ран и свя­зан­ны­ми с этим пере­жи­ва­ни­я­ми. О том, как ей живёт­ся в этой стране, что её пора­зи­ло и как кар­ди­наль­но изме­ни­лось её мне­ние о стране. Мно­го вни­ма­ния уде­ли­ла людям, как само­му глав­но­му богат­ству этой стра­ны. Об их любо­зна­тель­но­сти, миро­лю­бии и откры­то­сти. В ито­ге интер­вью было раз­ме­ще­но на обложке.

В 2020 году, перед нача­лом пан­де­мии, Кри­сти­ну, как почет­ную гостью, при­гла­си­ли на дни куль­ту­ры Ира­на, кото­рые про­во­ди­лись в Москве. Посол Ира­на в Москве лич­но выра­зил бла­го­дар­ность за выступ­ле­ние. В дан­ный момент Кри­сти­на име­ет тес­ные свя­зи с посоль­ством Ира­на в Рос­сии и явля­ет­ся частым гостем по лич­но­му при­гла­ше­нию посла.

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