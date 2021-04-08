Кристина Башчех – первый русский блогер Ирана

Кристина Дмитриевна Бошчех (Инстаграм – @kristina__bo) родилась 25 августа 1993 года в Хабаровске, где училась и выросла. В школьные годы Кристина заинтересовалась маркетингом, и свободное время тратила на самообразование. В будущем, это помогло ей во время создания и развития блога.
После окончания школы, поехала учиться в город Далянь (Китай) по специальности бизнес-переводчик. После нападения обезумевшего местного жителя с ножом, обеспокоенная своей безопасностью Кристина, покинула Китай и вернулась в Хабаровск, где поступила в железнодорожный университет на специальность «финансы и кредит».
После университета Кристина начала путешествовать. Во время путешествия в Японию произошли два события. Кристина начала вести блог и познакомилась с будущим мужем — Маматом.
Из-за невозможности оставаться в Японии, было принято решение переезжать в Тегеран, Мамат отправился туда на две недели раньше, чтобы подготовиться к прилёту Кристины. В тот момент, об Иране тяжело было найти какую либо информацию, не было ни одного блогера, пишущего об этой стране на русском языке. В эту страну нельзя было приехать без приглашения и в тот момент она имела статус «закрытой».
Но по прилёту, большинство стереотипов об этой стране разбились вдребезги Именно поэтому Кристина поставила перед собой цель изменить показать, всю многогранность и очаровательность такой страны как Иран. Чтобы не только она, но и каждый человек на Земле имел возможность составить своё личное мнение, не навязанное стереотипами.
Именно в этот момент появился первый русскоязычный блог описывающий Иран, не как закрытую, мусульманскую страну, а как открытое государство с богатой культурой, которое можно и нужно посетить каждому.
В блоге Кристина затрагивает такие темы, как: жизнь в закрытой стране, отношения с иранской семьей, личностный рост, благотворительность, публичные выступления и это только малая доля того, о чём она делится со своими читателями.
При её активном участии был проведен первый блогерский тур пор Ирану на который были приглашены известные блогеры стран центральной и восточной Европы. Именно она организовала и проспонсировала этот тур, позволивший показать Иран с неожиданной стороны, переубедить людей в их ложных представлениях, показать его интересные места, а также привлечь туристов. Благодаря этому, в 2018 году, Кристиной была получена благодарность от иранского правительства, за значительный вклад в образ страны на международной арене и его развитие.
В июле 2019 года блог Кристины привлек внимание иранского информационного агентства @etemadonline.official. Там они общались о её переезде в Тегеран и связанными с этим переживаниями. О том, как ей живётся в этой стране, что её поразило и как кардинально изменилось её мнение о стране. Много внимания уделила людям, как самому главному богатству этой страны. Об их любознательности, миролюбии и открытости. В итоге интервью было размещено на обложке.
В 2020 году, перед началом пандемии, Кристину, как почетную гостью, пригласили на дни культуры Ирана, которые проводились в Москве. Посол Ирана в Москве лично выразил благодарность за выступление. В данный момент Кристина имеет тесные связи с посольством Ирана в России и является частым гостем по личному приглашению посла.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.